Germán López: «Fue clave incluir el timple en la formación reglada superior»

Pese a su juventud, el grancanario ha colaborado con artistas y bandas como Pancho Amat, Milladoiro, Troveros de Asieta, Jorge Pardo, Olga Cerpa y Mestisay, Celina Pereira, Toumani & Sidiki Diabate, Antonio Forcione, Seckou Keita, Andreas Prittwitz, The Lost Fingers... Está considerado uno de los timplistas más brillantes de su generación.

¿Con qué otras actividades complementa usted el timple? Se lo pregunto por saber si su caso es de los pocos que puede vivir de este instrumento.

Durante toda mi vida profesional he compaginado mi labor de músico profesional junto a la docencia. Además de dar conciertos con mis proyectos, grabar discos, colaboraciones con otros proyectos , giras, etcétera. He sido docente a través de talleres, charlas, clases en escuelas de música…

¿A qué le achaca que los timplistas por fin ocupen su lugar?

Creo que todos los pasos que se han dado han sido hacia delante. Es común en la actualidad escuchar timples como instrumentos solistas en proyectos de una gran diversidad de estilos; pero también como integrantes de grupos donde el timple no es el protagonista. Todo ello sin olvidar su faceta folklórica. Por otra parte, en prácticamente todas las escuelas de música del archipiélago se imparten clases de timple. Quizá el paso más firme en este sentido se haya dado al incluir nuestro instrumento en los planes de enseñanza reglada en los conservatorios, lo que supone un paso de gigante y serio en torno a su formación y titulación.

¿Cuándo, cómo, dónde y por qué comienza su acercamiento a este instrumento?

Fue a los cinco años como actividad extraescolar del cole donde estudiaba, en Las Palmas de Gran Canaria. Inicialmente como parte de una agrupación folklórica del colegio y un año más tarde entré en contacto con José Antonio Ramos.

Que la presencia de mujeres en esta disciplina musical se reduzca a una cosa casi testimonial ¿a qué cree usted que se debe?

Profesionalmente es cierto que la presencia de la mujer ha sido muy escasa o casi inexistente. En el ámbito académico sí se ve un presencia tanto de hombres como de mujeres en la formación timplística. Es maravilloso que haya referentes femeninos en el timple que sirvan de espejo y de estímulo para nuevas generaciones.