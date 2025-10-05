Laura Martel: «El timple también nos pertenece; en las manos de mujeres tiene tanto que decir como en las de ellos»

Grancanaria de nacimiento, es una de las pocas mujeres timplistas solistas que hay en Canarias aunque su valía, más allá del género, radica en su sensibilidad como intérprete. Ha compartido escenario o colaborado con artistas de la talla de Germán López, Carlos Oramas, Totoyo Millares, Taburiente, Yeray Rodríguez o Los Gofiones

¡Una mujer en el mundo del timple! ¿Cómo le sienta que, más allá de su calidad musical, destaque precisamente por ser una mujer en un mundo como el del timple donde siempre ha existido un predominio de hombres?

Ser mujer en el mundo del timple, donde tradicionalmente ha predominado la figura masculina, no ha sido un camino sencillo. Requiere constancia, mucho trabajo y una gran dosis de paciencia. Pero también demuestra que, cuando hay cariño por lo que haces y existen personas e instituciones dispuestas a creer en ti, se pueden romper inercias y abrir espacios que parecían reservados. Para mí es un orgullo estar ahí, no solo como intérprete sino también como mujer que demuestra que este instrumento también nos pertenece y que tiene tanto que decir en nuestras manos como en las de cualquiera de ellos. En mi caso no se trata solo de tocar, sino de abrir una puerta para que otras mujeres y niñas vean que también es posible; que este instrumento también les pertenece y que su voz tiene tanto derecho como cualquier otra a sonar y a ser escuchada.

¿A qué cree que se debe esa minoritaria presencia de mujeres timplistas?¿Es machista la música en general y particularmente el universo del timple?

La música, en general, ha sido y sigue siendo un espacio con dinámicas machistas. Esto no quiere decir que no haya mujeres brillantes sino que el sistema en el que se insertan las carreras musicales les ofrece menos oportunidades de visibilidad, apoyo institucional y reconocimiento que a los hombres. Durante siglos, las mujeres fueron relegadas al ámbito doméstico y, cuando componían o interpretaban, muchas veces tenían que hacerlo bajo seudónimos masculinos o directamente quedaban fuera de los circuitos de poder musical. En los conservatorios, hasta bien entrado el siglo XX, se les derivaba más hacia el canto o el piano ‘de salón’ que hacia la composición, la dirección o los instrumentos ‘serios’.

La producción femenina existe, pero se programa y difunde mucho menos. Es decir, no es falta de talento ni de propuestas sino falta de espacio en la agenda cultural y mediática. Las mujeres timplistas han existido pero su presencia en escenarios principales ha sido mínima hasta tiempos muy recientes. Incluso hoy, cuando hay mujeres que destacan con propuestas sólidas, sus discos y proyectos no reciben la misma atención mediática ni apoyo institucional que los de sus compañeros varones. No solo deben abrirse paso en un mercado competitivo y pequeño, como el de la música tradicional y de raíz en Canarias, sino además superar estereotipos de género que asocian la figura del timplista con lo masculino. Eso explica que las mujeres timplistas a menudo aparezcan en proyectos colectivos, pero cueste más verlas liderando festivales, ciclos o grandes producciones propias.

¿Cómo y de dónde nace su afición por nuestro instrumento más característico?

Mi afición por el timple nació casi de casualidad. Tenía 6 años cuando mi tío Ángel, que en aquel momento era monitor de folclore en las Escuelas Municipales y Artísticas de Valsequillo, decidió apuntarme a clases. La realidad es que al principio no me gustaba nada: iba a clase porque me llevaban, el timple viajaba de casa de mi abuela a las clases… y apenas lo tocaba en casa. Con el tiempo, ya un poco más mayor, seguí yendo y ahí llegó un punto de inflexión. Un año apareció como profesora Mari Carmen Segura, y ella me mostró otra cara del timple: el punteo, el timple solista... Me hizo descubrir que no era solo un instrumento para acompañar canciones sino que también podía llevar la melodía y sonar en muchos géneros. Aquello me abrió los ojos y me enganchó de verdad. El timple dejó de ser una obligación para convertirse en una pasión, en algo inseparable de mi vida.

Usted combina su faceta como tocadora con la de compositora. ¿Con cuál de ellas se siente más identificada?

La verdad es que no me siento más identificada con una faceta que con otra porque para mí son dos caminos distintos que se complementan y que disfruto de igual manera. Cuando toco, disfruto con el instrumento y con la magia de poder transmitir y hacer llegar emociones a la gente en ese momento único que se crea en el escenario. En cambio, cuando compongo entro en un espacio más íntimo donde reconecto conmigo misma y dejan aflorar mis emociones, mis recuerdos o lo que he vivido, transformados en melodías y acordes. La idea es que esas composiciones, más adelante, viajen a través de otras manos y llegar a otras personas, multiplicando lo que en su día sentí al crearlas. No lo vivo como una elección entre una cosa u otra, sino como dos formas diferentes de expresarme a través del timple. Al final, para mí el timple es eso: un puente entre mi mundo interior y el corazón de quienes lo escuchan.

A nivel profesional usted se dedica a la docencia. ¿Qué asignatura imparte, dónde, desde cuándo y a qué edad imparte clase?

Soy docente desde 2019 y en la actualidad desarrollo mi labor en el CEIP Elvira Vaquero en Valsequillo (Gran Canaria) donde tengo mi plaza como maestra especialista de Música. Imparto clases a todo el alumnado de Educación Primaria, desde los 6 hasta los 12 años, lo que me brinda la oportunidad de acompañarles durante una etapa muy importante de su desarrollo. Para mí es una gran satisfacción compartir con los niños y niñas no solo contenidos musicales sino también mi pasión por la música, acercarles a nuestras tradiciones y darles a conocer el timple como instrumento identitario de nuestra cultura. Además, en ocasiones desempeño también la función de tutora de un grupo, lo que me permite estar aún más cerca de su proceso educativo y personal. Si todo eso ya es un privilegio, aún lo es más hacerlo en el mismo centro donde yo recibí formación desde niña, en el lugar que pasé parte de mi infancia.

El panorama actual de este instrumento ha cambiado tras quitársele el sambenito de artilugio para romerías y ese salto que supone haber superado su etapa de instrumento acompañante para tener voz solista. ¿Nota ese cambio de percepción?

Claro que sí. Drante mucho tiempo, el timple se utilizaba sobre todo en parrandas. Su papel estaba relegado a un segundo plano, más como un recurso rítmico y armónico que como un protagonista en sí mismo. El gran cambio vino cuando timplistas de referencia en aquella época, como Totoyo Millares, Casimiro Camacho y otros tantos, comenzaron a explorar y a mostrar todo el potencial sonoro del timple como instrumento solista. Ellos demostraron que no solo servía para acompañar, sino que podía tener voz propia, ser el centro de una pieza o dialogar de tú a tú con otros instrumentos en un plano protagonista. Aquello fue un adelanto, un punto de inflexión. Después, ese camino lo continuaron y ampliaron grandes como José Antonio Ramos, Benito Cabrera o Domingo El Colorao, quienes supieron darle nuevas alas al instrumento, mostrar su versatilidad y abrirlo a otros lenguajes musicales.

¿Qué importancia le da a esa nueva situación que haya artistas con espectáculos en los cuales el timple es protagonista absoluto?

Es algo que siempre se debe valorar y celebrar. El hecho de que hoy el timple pueda ser protagonista absoluto demuestra que tiene la capacidad de brillar por sí mismo al mismo nivel que cualquier otro instrumento. Verlo ocupar ese lugar central en un escenario permite que el público descubra toda su riqueza sonora, su versatilidad y la expresividad que puede transmitir, más allá de los usos tradicionales. Esto no solo pone en valor el instrumento, sino que también funciona como un puente para motivar a la gente a acercarse al timple. Permite que llegue a un público más amplio y diverso, que quizás no lo hubiera conocido en otro contexto, y genera curiosidad, admiración y respeto por nuestra tradición musical.

¿Cómo definiría su estilo?

No podría encasillarme en un único género. Me he nutrido de cada uno de los grandes maestros timplistas, de los músicos con los que he tenido la fortuna de coincidir y de muchas otras fuentes musicales. Mi manera de tocar bebe desde lo más puro de raíz de nuestra tierra hasta géneros como el jazz, la música cubana, sudamericana y latina en general; la música de autor e incluso estilos más comerciales. También me inspira la música donde distintos instrumentos dialogan entre sí creando mundos sonoros completos y emocionantes.

Cada nota que toco es como un susurro del pasado que dialoga con el presente; es el timple hablando a través de mí, conectando mi mundo interior con el de quienes escuchan.

Usted ha paseado el timple por Polonia, Marruecos y Senegal o regiones españolas como Galicia o Santander. ¿Cómo ha sido recibido en esos lugares?

Viajar con el timple ha sido una de las mayores satisfacciones que me ha dado este instrumento. Cada vez que lo saco de su estuche en un escenario fuera de Canarias siento una mezcla de emoción y responsabilidad: la de mostrar un instrumento que, aunque pequeño en tamaño, encierra una inmensidad de historia, sentimiento y vida. Lo que más me maravilla es la reacción del público. Al no conocerlo, despierta inmediatamente curiosidad: su tamaño reducido, su sonido socarrón y, a la vez, profundo, hacen que se acerquen a escucharlo con atención, tratando de encontrar en él similitudes con instrumentos más conocidos como la guitarra o el ukelele. Pero pronto descubren que el timple tiene una voz propia, distinta y llena de carácter, capaz de emocionar y sorprender.

Es evidente que hay un claro interés institucional para fomentar la inclusión de más mujeres en el ámbito del timple. ¿Cree que se están haciendo bien las cosas o echa algo falta para que se logre cumplir dicho objetivo?

Es muy positivo que exista un interés institucional y que se estén impulsando proyectos y campañas para fomentar la presencia de mujeres en el ámbito del timple. Ahora bien, siempre hay camino por recorrer. Más allá de las iniciativas puntuales, lo verdaderamente transformador es la continuidad: que no sean acciones aisladas, sino un trabajo constante y visible que permita consolidar referentes femeninos en el tiempo. En ese sentido, echo en falta no solo más presencia femenina en los espacios de formación y en los circuitos profesionales, sino también más apoyo y refuerzo de estos proyectos desde la base, empezando por los colegios y las escuelas de música de los municipios.