Saul Camacho: «El amor a las tradiciones se debe alimentar en casa»

Dicen que la docencia le robó al timple el talento del palmero Saul Camacho. Concertista de timple, actuando por toda la geografía palmera y por otras islas, también colaborara con diferentes conjuntos y artistas palmeros como laa Coral Awara, Juan Lorenzo, Marcos Lorenzo, Luis Morera... Además ha compartido escenario con grandes timplistas y desde 2017, junto al luthier palmero Francisco Rodriguez, funda el proyecto Taller de Timple donde enseñarán a niños y adultos el camino y entresijos del timple en sus facetas de timplero y timplista

Dicen que es usted un virtuoso de nuestro instrumento pero no se prodiga demasiado en actuaciones y demás. ¿Qué le ha frenado?

Es una pregunta que me he echo yo mismo muchas veces. Tal vez mi mayor ilusión es la labor didáctica, pero sin embargo adoro un escenario. A veces creo pienso que mi Isla, tal vez, no tenga la misma tradición timplística de Gran Canaria, Tenerife, o Lanzarote. No se actúa tanto.

¿Cuándo y por qué comienza su acercamiento a este instrumento?

Desde muy pequeño. Detrás de la casa de mis padres estaba la escuela de folclore. Día a día escuchabas los timples repicar. Como es natural, me enamore del timplillo, fui por allí, y no me marche más.

¿A qué le achaca que de unos años a esta parte se tenga la impresión de que a los timplistas por fin se les ha dado su lugar?

Probablemente los medios de difusión sean los principales responsables. En mi opinión el acceso a la información a contribuido mucho. Pero creo sin duda alguna en la labor de los timplistas. La adaptación del instrumento a nuevas musicas explotan las posibilidades del timple, y el publico lo observa con mas atención. Y por supuesto a la labor de los artesanos, que se adaptan y evolucionan los instrumentos para que los Timplistas podamos hacerlo; sin ellos seria imposible.

¿Que considera imprescindible activar para que la buena época del timple no quede en anécdota?

Potenciar la Labor Docente. Debemos apostar mucho por la educación. Y empieza en casa, que el amor a las tradiciones como se suele decir se lleva en la sangre. n