Entrevista | Saul Camacho Timplista
Saul Camacho: «El amor a las tradiciones se debe alimentar en casa»
Dicen que la docencia le robó al timple el talento de este palmero
M. A.
Dicen que la docencia le robó al timple el talento del palmero Saul Camacho. Concertista de timple, actuando por toda la geografía palmera y por otras islas, también colaborara con diferentes conjuntos y artistas palmeros como laa Coral Awara, Juan Lorenzo, Marcos Lorenzo, Luis Morera... Además ha compartido escenario con grandes timplistas y desde 2017, junto al luthier palmero Francisco Rodriguez, funda el proyecto Taller de Timple donde enseñarán a niños y adultos el camino y entresijos del timple en sus facetas de timplero y timplista
Dicen que es usted un virtuoso de nuestro instrumento pero no se prodiga demasiado en actuaciones y demás. ¿Qué le ha frenado?
Es una pregunta que me he echo yo mismo muchas veces. Tal vez mi mayor ilusión es la labor didáctica, pero sin embargo adoro un escenario. A veces creo pienso que mi Isla, tal vez, no tenga la misma tradición timplística de Gran Canaria, Tenerife, o Lanzarote. No se actúa tanto.
¿Cuándo y por qué comienza su acercamiento a este instrumento?
Desde muy pequeño. Detrás de la casa de mis padres estaba la escuela de folclore. Día a día escuchabas los timples repicar. Como es natural, me enamore del timplillo, fui por allí, y no me marche más.
¿A qué le achaca que de unos años a esta parte se tenga la impresión de que a los timplistas por fin se les ha dado su lugar?
Probablemente los medios de difusión sean los principales responsables. En mi opinión el acceso a la información a contribuido mucho. Pero creo sin duda alguna en la labor de los timplistas. La adaptación del instrumento a nuevas musicas explotan las posibilidades del timple, y el publico lo observa con mas atención. Y por supuesto a la labor de los artesanos, que se adaptan y evolucionan los instrumentos para que los Timplistas podamos hacerlo; sin ellos seria imposible.
¿Que considera imprescindible activar para que la buena época del timple no quede en anécdota?
Potenciar la Labor Docente. Debemos apostar mucho por la educación. Y empieza en casa, que el amor a las tradiciones como se suele decir se lleva en la sangre. n
