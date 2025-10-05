Yone Rodríguez: «Mi estilo es como entiendo Canarias y sus muchas influencias»

Con siete años, comienza los estudios de timple con Rafael García, y a los nueve años inicia una nueva etapa en su instrucción, dirigida por José Antonio Ramos. A los 12 años edita su primer trabajo discográfico titulado La Otra Orilla (2001), su discografía la completan otros tres trabajos: Colores’(2009) ,‘Vivo’ (2012) y ‘Semilla (2020) que fue nominado en los Premios Canarios de la Música a Mejor disco de músicas de raíz. Desde el año 2014 lidera, junto con otros timplistas, el espectáculo Timples y otras pequeñas guitarras del mundo, editando un disco en el año 2015, con el que han participado en múltiples recitales.

¿Cree que por fin se le ha dado la importancia que merece a nuestro instrumento tradicional?

Es cierto que se le ha dado más importancia en algunos aspectos, como por ejemplo introduciendo el timple en el Conservatorio, algo que llevábamos reclamando hace muchos años. Sin embargo, al ser un instrumento único que sólo encontramos en las islas creo que debería tener un papel más importante en muchas de las actividades culturales.

¿En qué momento fue consciente de que su futuro pasaba por este instrumento?

Yo empecé desde muy joven a dar conciertos, pero nunca pensé que me dedicaría a la música. Estudié Magisterio en Educación Física y al terminar los estudios, ya que no tenía trabajo, empecé a dar clases de timple y me fueron surgiendo mayor número de conciertos, grabaciones de discos, etcétera. La música es mi pasión y de momento puedo vivir de ella.

Durante muchos años el timple se vinculó única y exclusivamente a romerías y tenderetes varios pero en la actualidad esa imagen ha cambiado. ¿Percibe ese nuevo escenario?

Creo que es importante conocer y respetar los orígenes y que se siga usando en ese contexto, pero todo evoluciona y no puede quedarse solo en eso. En mi caso, yo soy de la generación que creció con José Antonio, Benito y Domingo.

¿Cómo definiría su estilo?

Yo creo que mi estilo es como entiendo que es Canarias, un lugar de muchas influencias culturales; me nutro de toda esta riqueza y lo canalizo en el timple. Me encanta la fusión de estilos y sonoridades, abrir espacio a la improvisación.