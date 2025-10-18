“Canarias está incompleta”: la campaña que exige incluir a La Graciosa en el escudo del Archipiélago

Hagan un ejercicio de agudeza visual y miren el escudo de Canarias. Cierren los ojos, respiren y observen de nuevo ¿Falta algo? Exacto, La Graciosa, que desde 2018 el Estatuto de Autonomía consagra que es la octava isla.

Si además de mirar el escudo de Canarias se canta el himno y se llega a la estrofa que versa que "repartido en siete peñas late el pulso de mi alma" se podrá comprobar que la unidad del ánima del Archipiélago por la que se luchó desde los albores de la autonomía está resquebrajada. Falta una peña. Se hundió en el océano sobre el que, en principio, como dice también el cántico oficial, las islas "juntas soñarán un rumor de paz sobre el ancho mar".

Ocho islas de plata

Los símbolos que ensalzan la identidad del Archipiélago están incompletos y una iniciativa ciudadana quiere poner remedio a esa incongruencia estatutaria que, por un lado, reconoce que Canarias son ocho islas y, por otro, rechaza que una de ellas aparezca en su escudo y salmo sonoro oficiales.

"Reconocer a La Graciosa en los emblemas oficiales fortalecería el sentimiento de identidad y pertenencia del conjunto del Archipiélago", resume Marcos Cohen, socio fundador de la empresa ‘Cumbre 8 Islas’, que está detrás de la propuesta remitida al Cabildo de Lanzarote para que la corporación insular, "eleve propuesta al Gobierno de Canarias para que se promueva la modificación del artículo 7.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias" para que "en el escudo de Canarias figuren ocho islas de plata", incluida La Graciosa.

Entre institucional y poético

Para acompañar esta iniciativa, que "se mueve entre lo institucional y lo poético" ­–como asegura Arume Corujo, directora de Comunicación y Asuntos Corporativos de la citada empresa– idearon "convertirla en una historia que pudiera sentirse" y que contara con un amplio respaldo social que la lleve a buen puerto.

Esa idea se materializó en un video que desde hace una semana circula por las redes sociales, que ya cosecha más de 40.000 visionados y muestra a un joven canario que marcha a estudiar –o a trabajar, eso no se aclara­– lejos de su hogar familiar. Mientras hace la maleta y recuerda los momentos felices de su vida, su abuela borda algo en un paño que envuelve con cuidado y entrega a su nieto para que lo abra al llegar a su nueva residencia. Cuando éste lo hace, despliega una bandera de Canarias en la que sobre el fondo que representa el océano ya no aparecen siete islas, pues en un rinconcito ‘flota’ "en campo de azur", tejida con cariño, una octava "peña": La Graciosa.

Cuando finalizan las imágenes, el espectador queda impactado ante la potencia de un fotograma que recuerda la idea que late en el fondo de la iniciativa:"Canarias está incompleta"

Fotograma del vídeo que representa el bordado de La Graciosa en la bandera de Canarias. / Studio Crudos

Desagravio emocional

"No hay futuro sin reconocer primero quiénes somos y el futuro de Canarias se teje entre ocho islas", explica Cohen. "La Graciosa no está representada en el escudo oficial, y eso es una gran injusticia que supone un desagravio emocional para los gracioseros que hay que resolver", remacha Corujo.

Y es cierto. Durante años se debatieron en los sucesivos procesos de modificación estatutaria cuestiones como quitar el collar a los perros del escudo –que para ciertos sectores tenían un cierto significado de sumisión que había que erradicar­– o que las siete islas fueran exactas -desapareció la altura del Teide- y que ninguna de ellas estuviera en el centro, para evitar el eterno pleito y la sensación de que seis rendían ‘pleitesía’ a una sola.

Fotograma del video que apoya la iniciativa popular para cambiar el escudo de Canarias con ocho islas. / Studio Crudos

Se cambió el villancico, pero no el himno

Incluso, el famoso villancico Una sobre el mismo mar fue modificado en 2018 por su autor, Benito Cabrera, para incluir una nueva estrofa –"Apunta el alba por La Graciosa, mi chinija flor. Por las caletas sueña el jable cielos de arrebol. Desde Los Roques trae un cantar el viento en su rumor"– y variar el famoso estribillo para que quedara constancia de que"somos ocho sobre el mismo mar" y reforzar el mensaje de unidad.

También resulta paradójico que la letra del himno, del propio Cabrera, no haya sido modificada. Bastaba con una nueva ley que incluyera una "peña" más a la letra y derogara la de 2003 en la que tanto la melodía del Arroró como los versos tomaron carácter oficiales y que se estrenó el 29 de mayo de ese año, víspera del Día de Canarias y del vigésimo aniversario del Parlamento.

Música y letra

La del himno canario tiene su propia convulsa historia que contar. En 1999 los grupos parlamentarios de CC, PSOE, PP y Mixto –eran otros tiempos en una Cámara con tres grupos menos que ahora– acordaron impulsar una comisión de estudio, presidida por la conservadora Carmen Nirva Macías y por la que pasaron 47 expertos, entre ellos los directores de las dos grandes orquestas de las Islas y el propio Benito Cabrera y en la que se llegó a barajar la posibilidad de que el salmo sonoro fuese el Pasodoble Islas Canarias –que, por cierto, también reconoce solo siete islas y no ocho– y tras muchos dolores de cabeza y sesudas sesiones se consensuó el Arroró incluido en los Cantos canarios de Teobaldo Power por ser una de las obras musicales más arraigadas en el sentimiento popular.

Pero no acabó ahí el periplo, pues una vez conocida la música, faltaba la letra y, para conseguirla, se convocó un concurso público al que se presentaron 82 propuestas y que quedó desierto. Encontrar un himno adecuado estaba siendo más difícil que llegar a los acuerdos para reformar el propio Estatuto de Autonomía y se activó un plan b: un encargo a un selecto grupo de letristas y músicos que al final ganó Cabrera.

¿Nuevo 'vía crucis'?

Este largo vía crucis del himno puede llegar a ser el mismo al que se enfrente la iniciativa para modificar el Estatuto de Autonomía, pues aunque sea una reforma con bisturí de uno solo de sus artículos, la experiencia demuestra que retocar la Carta Magna canaria supone varios años de debates. Es más, cualquier modificación del Estatuto debe ser refrendada por las Cortes, que en estos momentos están inmersas en una polarización muy inestable. Incluso la entrada a debatir la reforma mínima del Estatuto canario podría llevar a Junts o Esquerra a votar en contra si no se procede a una revisión de la máxima norma de Cataluña.

Una muestra de que lo más probable es que no sea factible lo que buscan los promotores de la propuesta, es decir, que "en esta legislatura el escudo tenga ocho islas", son las declaraciones del propio presidente del Cabildo de Lanzarote y diputado por CC, Oswaldo Betancort, cuando afirma que "voy a llevar a la Comisión de Gobernación que comparezca un experto en asuntos heráldicos del Gobierno de Canarias para ver si es viable la iniciativa".

Fotos de archivo de Oswaldo Betancort cuando asumió la Presidencia del Cabildo de Lanzarote en junio de 2023. / Adriel Perdomo /EFE

"Una vez tenga ese informe, si es positivo, yo mismo llevaré una iniciativa para que La Graciosa tenga la representación heráldica que merece por ser una de las islas del Estatuto de Autonomía", asegura.

Conociendo los tiempos de las tramitaciones en el Parlamento, y más aún las referidas a las modificaciones estatutarias. El escudo con ocho islas "en plata" no será una realidad hasta la legislatura 2027-2031.

Impacto social

Pero los promotores de la propuesta no se arredran, pues consideran que tanto su iniciativa registrada en el Cabildo para su debate en noviembre como su exitoso vídeo han generado un "impacto social" que empujará a los políticos a no dar solución a un sentimiento arraigado en la sociedad.

Desde hace siete años, con el nuevo Estatuto, muchos canarios dejaron de referirse a Venezuela como la octava isla para denominarla novena. Sin embargo, pese a que la sociedad normalizó la nueva realidad, las instituciones no lo han hecho, y los promotores de la iniciativa creen que las imágenes del spot van a ser el revulsivo para "fortalecer el sentido de identidad, de pertenencia y de cohesión del conjunto de Canarias".

Es ahora

José Miguel Ruano, vicepresidente del Cabildo tinerfeño y uno de los padres de la reforma de 2018, asegura en la tesis que presentó en 2023 que "tanto la voluntad en el nuevo Estatuto como la legislación básica en materia de racionalización y sostenibilidad del sector público local exigirían buscar una solución ad hoc por la singularidad de La Graciosa y para dar contenido a su proclamación como isla".

Cohen, más los 40.000 canarios que han visto el video que han promovido, cree que esa reparación excepcional es ahora y que la misma es un escudo con ocho islas.