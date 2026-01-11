José Sánchez Ruano: «Canarias debe trabajar ya proyectos para competir por los nuevos fondos de la UE»

¿Cómo influye el contexto político actual, con el auge de los extremismos y los cambios en la Unión Europea, en la negociación del nuevo marco financiero de la UE 2028-2034?

Influyen los extremismos, influyen los gobiernos de los Estados miembros y también el Parlamento Europeo. La Unión Europea está formada por 27 países y cada uno empuja en una dirección distinta. Es evidente que ahora hay una tendencia clara hacia la defensa, hacia el refuerzo militar, y eso condiciona el reparto de prioridades. Pero, más allá, el nuevo marco financiero introduce un cambio muy importante: la simplificación. Hasta ahora existían siete grandes rúbricas presupuestarias y ahora se pasa a cuatro. Ese cambio no es menor, porque altera completamente la arquitectura del presupuesto europeo.

¿Qué significan exactamente las rúbricas?

Las rúbricas son las grandes partidas presupuestarias. En el marco actual hay siete, pero en el nuevo se reducen a cuatro. Una de ellas es prácticamente administrativa y no tiene demasiada relevancia. Las importantes son tres. La primera agrupa la cohesión económica, social y territorial junto con la política agrícola y marítima. Es decir, todo lo que antes estaba separado, como la política regional, la política agrícola y la política social, ahora se mete en un mismo bloque. Es, por decirlo, la que yo llamo la rúbrica mala para Canarias. La segunda rúbrica es la de competitividad, investigación, innovación y prosperidad. Y la tercera es la de Europa global, que engloba toda la acción exterior: África, vecindad sur, cooperación internacional... Ambas crecen en presupuesto y ahí hay muchas oportunidades para Canarias.

¿Cuáles son los peligros para Canarias?

El problema es la simplificación. Cuando se mete todo en un mismo saco se diluyen las especificidades. En el marco actual, la política agrícola tenía un peso propio. Ahora, según la propuesta que hay sobre la mesa, de más de 400 programas que había, se pasan apenas a 50. También es cierto que hay dos años de negociación por delante, 2026 y 2027, porque la idea es que esté a finales del 27 para empezar el 1 de enero de 2028. Pero, al simplificarse el marco financiero, pueden descender los fondos. La propuesta actual para la Política Agrícola Común (PAC) tiene una rebaja de más de un 20% directamente. Eso es grave porque el Posei sale de ahí, que son unos 260 millones de euros al año. De ellos, aproximadamente 140 millones van al plátano y unos 62 millones al REA. No estamos hablando de cifras menores. Lo más preocupante es que el programa Posei aparentemente no aparece, y las líneas de actuación sobre las regiones ultraperiféricas (RUP) de momento no están reflejadas.

¿Y qué pasa si el Posei sigue sin aparecer?

Implica que, en lugar de tener una relación directa con la Comisión Europea, como ocurre ahora en muchos aspectos, Canarias podría pasar a depender mucho más de los planes nacionales, del Estado. Hasta ahora había una relación directa entre Canarias y la Comisión Europea. Con el nuevo modelo, esa relación se debilita. Habrá 27 planes nacionales, uno por país. En el caso de España, Canarias tendría que negociar dentro del plan estatal. Eso cambia mucho las cosas, porque si esto se mantiene, Canarias tendría que trabajar mucho más con Madrid que con Bruselas, lo cual podría desvirtuar la especificidad de las RUP. El Parlamento Europeo ya se ha quejado de esta ‘nacionalización’ de la política de cohesión. Aunque dentro de ese plan nacional el marco permite que el Estado haga planes regionales. Por tanto, existe la posibilidad de que haya un plan específico para Canarias, pero hay que pelearlo con el Estado.

El Gobierno canario pide que el Posei siga dependiendo directamente de la Comisión Europea, porque entiende que si lo gestiona Madrid sería, poco menos, que su «muerte», al estar en el mismo plano que el resto de comunidades. ¿El Artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE sigue siendo la percha jurídica para defenderlo o se ha debilitado en esta nueva composición de la Unión Europea?

Nuestra gran defensa es el Artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Es nuestra ‘Constitución Europea’ y está por encima del marco financiero. Este artículo dice expresamente que se deben fijar condiciones específicas para las RUP en el acceso a fondos estructurales y programas horizontales. Es una cláusula de salvaguardia que nos permite tener medidas propias en fiscalidad, agricultura o pesca, y permite a las regiones ultraperiféricas acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para exigir su cumplimiento si consideran que no se está respetando lo recogido en el tratado. Es una vía de esperanza.

Se ha planteado que Canarias debería unirse a las regiones insulares europeas para hacer más fuerza en Bruselas. ¿Cómo ve usted esta posible alianza?

Mire, yo creo que ese es un camino que no conduce a nada en Canarias. Hay otro artículo, el 174 del Tratado, que habla de que las regiones insulares tienen que tener un trato especial, pero no tiene, ni de lejos, la potencia que tiene el Artículo 349. Las regiones insulares también quieren tener su propio sobre económico o presupuestario, pero es que esas islas no tienen un Artículo 349. Canarias lo que debe hacer es profundizar, como lo está haciendo, en sus lazos con las regiones ultraperiféricas y trabajar en una unidad de acción con Azores, Madeira y las regiones francesas. Tenemos que defender nuestra separación conceptual como RUP yendo al unísono con España, Francia y Portugal.

¿Qué papel juega el Estado en todo esto?

El Estado es clave. Es quien negocia el marco financiero. Por eso es tan importante que defienda la posición de Canarias. También es importante que vaya de la mano de Francia y Portugal, que tienen regiones ultraperiféricas. El marco financiero tiene que aprobarse por unanimidad. Cualquier país puede vetarlo. Esa es una baza política muy importante, pero hay que usarla con inteligencia.

¿Qué ocurre con el dinero disponible? ¿Hay recortes reales?

El presupuesto europeo sigue siendo muy limitado. Estamos hablando de alrededor del 1,15% de la Renta Nacional Bruta. El gran obstáculo es que la Unión Europea debe empezar a devolver 25.000 millones de euros al año por los fondos Next Generation, lo que, sumado al impacto de la inflación, provocará que la negociación resulte en un presupuesto igual o incluso más bajo que el anterior. Países como España han solicitado que la cuantía suba al 2%, pero hasta ahora la realidad histórica es que el fondo definitivo suele ser menor o igual al inicial. Para que el marco financiero dé un salto adelante y aumente de verdad su cuantía, la solución que barajamos los europeístas es la emisión de deuda conjunta siguiendo el modelo que ya se utilizó tras el covid y para ayudar a Ucrania.

Y sin embargo hay partidas que crecen.

Sí. La rúbrica dos de competitividad crece de forma muy importante. Ahí entra el programa Horizonte Europa, que pasa de unos 90.000 millones a unos 154.000 millones de euros. Es una subida enorme. Pero es dinero competitivo: no se reparte automáticamente, hay que presentar proyectos sólidos y competir con otros territorios europeos.

¿Canarias tiene capacidad para competir ahí?

Sí, la tiene, pero hay que trabajarla ya. Canarias tiene potencial en energías renovables, hidrógeno verde, economía azul, investigación marina o en el sector aeroespacial. Hay proyectos muy interesantes. Pero eso exige colaboración entre empresas, universidades y administraciones: la llamada triple hélice.

¿Y en el ámbito internacional, especialmente África?

Ahí hay una gran oportunidad. Canarias es África geográficamente y la UE puede usarnos como foco estratégico para sus proyectos de vecindad con el continente. La rúbrica tres de Europa Global destina unos 60.000 millones de euros a África subsahariana. Canarias, por su posición geográfica, puede jugar un papel clave como plataforma de cooperación, de innovación y de logística. Pero, de nuevo, todo se hace a través de proyectos concretos. El consejo es poner las luces largas y preparar estas iniciativas en los dos años que quedan de negociación.

¿Las empresas canarias no se están beneficiando de los recursos actuales?

Sí, se están beneficiando, poco, a poco. Se benefician más las empresas catalanas, las empresas del País Vasco... ¿Por qué? Pues porque colaboran más entre sí, porque plantean proyectos, porque plantean ideas de futuro, las plasman en documentos y las presentan a Europa y colaboran con otros Estados.

Pues parece que hay oportunidades en el nuevo marco financiero, pero estamos centrados en las pérdidas.

En la primera rúbrica está el problema. En las dos restantes hay oportunidades. Y estos proyectos generan empleo, tejido productivo y economía real. A medio y largo plazo son fundamentales.

Ante este escenario económico tan ajustado, el euroescepticismo está ganando terreno. ¿Cómo afecta esta visión negativa al futuro de la Unión?

El euroescepticismo se alimenta de una crisis generalizada que la gente siente directamente en su bolsillo, lo que lleva a muchos a pensar que los problemas vienen de Bruselas. Sin embargo, la realidad contable es que el presupuesto europeo es un tema menor para las arcas nacionales, ya que solo representa ese 1,15% de la renta nacional bruta de cada país. A quienes dicen que «Europa ha muerto» o que está desinflada, hay que recordarles que, si Europa no existiera, habría que inventarla.

¿Entonces Europa sigue siendo imprescindible?

Absolutamente. Y Canarias ha ganado muchísimo con Europa. Este año se cumplen 40 años de la integración de España y de Canarias en la Unión Europea. El cambio ha sido enorme en las Islas: infraestructuras, conectividad, desarrollo económico, cohesión social... Todo eso tiene un sello europeo clarísimo. En el mundo actual, con Estados Unidos, China y Rusia marcando el tablero, Europa es esencial. Sin Europa, los Estados estarían mucho más desprotegidos.

¿Europa necesita cambios?

El verdadero desafío es que Europa se encuentra ahora presionada por dos pesos pesados, Estados Unidos y China, además del impacto directo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Por esta razón, informes clave como el de Enrico Letta, titulado significativamente Última oportunidad, y el informe Draghi insisten en que Europa debe reinventarse, simplificarse y agilizar sus procedimientos. La idea es eliminar la actual maraña de legislaciones para que el ciudadano sienta que las cosas son más fáciles y que las empresas privadas puedan acceder a los fondos de manera efectiva para crear empleo, que es el objetivo primario.

¿Y ahora qué toca hacer?

Toca mirar lejos, poner las luces largas. Pensar a medio y largo plazo. El marco financiero que se está negociando ahora marcará el futuro de Canarias durante muchos años. Hay que trabajar desde ya, con inteligencia, con unidad y con estrategia.