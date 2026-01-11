La UE y su especial relación con Canarias

Instituciones y profesionales del derecho: la Unión Europea influye mejora la vida y el desarrollo de los ciudadanos europeos y especialmente la de los canarios. La ciudadanía no especialista: la Unión Europea es una organización débil, sin poder, está alejada y no ayuda lo suficiente a los europeos y a los canarios. En el día a día, en la prensa, en las clases de la ULPGC, en las tertulias con amigos o familiares, estas dos ideas son constantes. Canarias es europeísta, sí, pero en los asuntos ordinarios la oficialidad, los juristas y quienes trabajamos en asuntos europeos, tenemos una visión muy diferente a la ciudadanía. O los europeístas destacamos solo los aspectos más positivos de la UE, o a los ciudadanos no les llega toda la información. O quizás ambas cosas a la vez. Expongamos algunas de las ideas básicas que explican los dos pensamientos.

La primera, muy evidente, pero que no siempre se comprende. La Unión Europea no lo puede todo. Es una Organización Internacional de 27 países que solo tiene competencias en lo que los países se la han dado. La UE no decide sobre todos los temas, aunque se le exija que lo haga. Esa diferencia entre la realidad y la expectativa provoca frustración. Por ejemplo, en política exterior la Unión Europea no puede decidir sobre cualquier problema que exista en el mundo. Venezuela tiene unas elecciones con claras dudas de su limpieza y la UE no sanciona de forma grave ni derroca a su gobierno. EEUU inicia una acción militar en Venezuela en la que extrae a su presidente y la Unión Europea no le puede sancionar. Pues no, la UE no tiene una única política exterior. Los Estados no quisieron dársela cuando negociaron el último Tratado de Lisboa. Intenta tener una misma opinión, pero todavía bajo la condición de la unanimidad. Cada Estado puede tener su propia política exterior. Por otro lado, la UE nunca tuvo un ejército ni sus gobiernos y sus ciudadanos no quisieron dedicar una gran cantidad de su presupuesto a construirlo. La UE no es el gendarme del mundo.

La segunda clave general, la libertad de circulación y de comercio interno han facilitado un incremento del nivel de vida en la Unión de manera exponencial. Las empresas europeas viven en un gran mercado de 470 millones de personas y se benefician de ese mercado. Para proteger a los ciudadanos europeos también tienen que cumplir las exigencias de respeto a los derechos de los consumidores y de control sanitario de los productos de ese mercado, los más elevados del mundo. Por otro lado, los ciudadanos europeos pueden viajar libremente por la Unión en un mercado aéreo liberalizado y con derechos básicos de los viajeros. Esto provoca que en la actualidad los jóvenes europeos tengan las mayores posibilidades de conocer a otros jóvenes, de estudiar o de vivir en cualquier país de la Unión viajando a precios razonables. Estas dos libertades provocan que la UE sí sea competente, tanto en las políticas arancelarias con otros Estados, como en la regulación de los requisitos de quienes entran a residir en la UE. Son la otra cara de la moneda de las libertades de circulación y de comercio interno.

Junto a esas dos claves veamos cuatro formas de las que nos beneficiamos por estar en la UE. La primera, la propia gestión ordinaria del presupuesto europeo. El presupuesto europeo surge, aproximadamente en un 12% de los aranceles a otros países y de otro 12% del cobro del IVA y un pequeño porcentaje de otros recursos. Un 70% del dinero lo aportan los Estados. Y lo hacen según su renta nacional. Por lo tanto, los más ricos pagan mucho más que los más pobres. Y se gasta en proyectos que financian políticas y programas que impulsan la economía, la cohesión social, la investigación, la sostenibilidad ambiental y la seguridad, según las necesidades. A los más pobres les llega una gran cantidad de dinero por ello. La UE reparte a los Estados el 80% del presupuesto. Por esto, los países más ricos son siempre donantes netos y los más pobres receptores netos de ese presupuesto. El día a día de la UE es un gran ejercicio de solidaridad entre sus miembros.

La segunda, la vigencia de un grupo de derechos básicos de la Unión que deben respetar todos los Estados miembros. Están en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y en el resto de los Tratados y de la legislación europea. Son derechos que puedo reclamar como ciudadano de cualquier Estado miembro ante los tribunales españoles, y si un tribunal duda puede consultar al Tribunal de Justicia de la UE por cómo se deben aplicar. Si un Estado no los protege, siempre nos quedará Luxemburgo para reclamar, y la cantidad de sentencias en las que el Tribunal de Luxemburgo ha protegido a los ciudadanos europeos es incontable. Por ello, por estar en la UE, contamos con el marco de protección jurídica y social más completo del planeta, y podemos reclamarlo en nuestros Estados. Si lo dudan, comparen ustedes mismos la protección en cuatro dimensiones: derechos fundamentales; en libertades públicas y estabilidad democrática interna; desarrollo económico; y protección social. Háganlo en los cuatro aspectos unidos con: América del Norte; América del Sur; África; Asia…

La primera gran ventaja de todas las regiones alejadas de la UE es que esta entendió, desde 1992, que las regiones de España, Francia y Portugal que estaban muy distanciadas del continente necesitaban de un régimen legal, fiscal y económico diferente para poder compensar esa lejanía. Y esto provocó que se reconociese en los Tratados desde el 92, y desde 2009 en el artículo 349 del Tratado de Lisboa. Este no es un régimen fijo, ni estático, sino que hay que negociarlo día a día. Hay que hacer comprender que cuando se aprueba una norma que por nuestra distancia tiene una mayor dificultad de ser aplicada, esto debe ser tenido en cuenta por la Unión. Y se logra con datos, con estudios, con la necesidad de trabajarlo día a día con la Unión para que aproximadamente en un 40% de la legislación europea haya una cláusula que recuerde esta necesidad.

Por último, el beneficio tangible de Canarias con esta consideración es que tenemos un régimen fiscal específico que nos debe ser reconocido y que debemos negociar constantemente. Un régimen aduanero propio para favorecer el abastecimiento de materias que no producimos. Incentivos de menor pago de impuestos indirectos (IGIC por IVA) y que estos vayan al presupuesto de nuestras instituciones. Una posibilidad de inversiones más competitivas a las empresas con la zona especial o la reserva de inversiones para aplicarla en Canarias. Mejor acceso a fondos específicos para compensar nuestro menor desarrollo social o nuestra lejanía, que ayuden a nuestra industria y nuestra agricultura. Excepciones sectoriales y ayudas al transporte y apoyos a sectores estratégicos, como investigación o cine que permitan diversificar la economía. Apoyo a sectores estratégicos que permiten un mejor desarrollo de investigaciones sobre energías limpias, el mar, el espacio o nuestra cercanía con el continente africano que explote todo nuestro gran potencial.

No todo está hecho, no todo es idílico. Claro que la UE tiene problemas. Y claro que tenemos que seguir haciendo ver desde Canarias esas especialidades que nos dificultan el desarrollo y también nuestras grandes potencialidades. Debemos seguir siendo exigentes con la Unión Europea precisamente porque creemos en ella. Y por supuesto que nos condicionan de forma especial los problemas que afectan a todos los ciudadanos europeos, la vivienda, la seguridad geopolítica, el desempleo juvenil, la desinformación… Sigamos trabajando en reclamar su mejora, pero siendo muy conscientes de las ventajas generales y específicas que tenemos por pertenecer a la UE.