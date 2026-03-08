Las mujeres que sostienen la ULPGC

La gestión de una universidad no solo depende de la docencia o la investigación. Detrás de cada expediente, cada contrato, cada proceso administrativo o cada servicio que sostiene el funcionamiento diario de la institución hay equipos de profesionales que hacen posible todo. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) esa estructura cuenta con un protagonismo cada vez más visible de mujeres en puestos de responsabilidad.

Actualmente diez mujeres ocupan cargos directivos dentro del personal de gestión y administración de la institución, desempeñando funciones clave en ámbitos como la gerencia, los servicios jurídicos, la gestión académica, la investigación, la contratación o el control interno. Desde esas posiciones coordinan equipos, toman decisiones y participan en la organización de una entidad compleja.

Su presencia refleja también una evolución dentro de la propia administración pública, donde los principios de mérito y capacidad han facilitado que cada vez más mujeres accedan a responsabilidades directivas. Muchas de ellas han desarrollado carreras largas dentro del sector público, pasando por distintas administraciones o ascendiendo mediante oposiciones y promoción interna hasta ocupar los puestos que desempeñan hoy.

Aun así, sus trayectorias también recogen experiencias que reflejan los cambios sociales de las últimas décadas: desde los momentos en los que ser joven o mujer podía generar dudas sobre la capacidad profesional hasta las dificultades para conciliar responsabilidades familiares con cargos de responsabilidad. Hoy, muchas coinciden en señalar que la mentalidad ha evolucionado y que las nuevas generaciones afrontan estos retos con una perspectiva distinta.

En este reportaje participan nueve de esas diez directivas, que comparten su experiencia profesional y su visión sobre el liderazgo femenino en la gestión pública. También se suma a este grupo Mari Carmen Soto, directora de Personal de la universidad, cuya trayectoria forma igualmente parte de esta realidad que hoy representa una mayoría femenina en puestos de dirección dentro del personal de administración y servicios de la ULPGC.

María del Pino Alonso - Gerente de la ULPGC

María del Pino Alonso / ANDRES CRUZ

Funcionaria de carrera, María del Pino Alonso inició su trayectoria profesional muy joven en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde trabajó cerca de 30 años y fue ascendiendo progresivamente. Tras décadas en la administración local, decidió buscar nuevos retos profesionales y hace algo más de dos años se incorporó a la ULPGC como directora de Contratación y Patrimonio, un cambio que afrontó con la intención de conocer otras formas de gestión dentro del sector público. La oportunidad de asumir la gerencia de la ULPGC llegó posteriormente. Para Alonso, el puesto supone «un cambio de registro», ya que implica pasar a una visión más global de planificación y coordinación de la universidad. En su trayectoria reconoce haber sentido en algunos momentos que ser mujer podía generar dudas sobre su capacidad, incluso dentro de entornos donde el acceso se rige por mérito y capacidad. Considera que el cambio cultural ha sido clave para avanzar en igualdad. A su juicio, las mujeres aportan al liderazgo valores como la empatía, la escucha y la capacidad de llegar a consensos, cualidades que contribuyen a construir organizaciones más cooperativas y equilibradas.

Adriana del Busto - Directora de Contratación y Patrimonio

Adriana del Busto / ANDRES CRUZ

Adriana del Busto dirige actualmente el Servicio de Patrimonio y Contratación de la ULPGC. Se incorporó a la institución hace menos de un año tras una trayectoria de más de 20 años en distintas administraciones públicas como técnica de Administración General. Antes de dedicarse plenamente a la administración ejerció como abogada y trabajó en los juzgados como administrativa judicial. Posteriormente comenzó a especializarse en derecho administrativo y urbanismo dentro de un despacho profesional y más tarde en una administración local, donde desarrolló gran parte de su carrera vinculada al urbanismo. Con el tiempo fue orientando su perfil hacia la contratación pública a través de diferentes cursos y másteres. Del Busto considera que los avances en igualdad deben defenderse y consolidarse. A su juicio, la sociedad ha logrado progresos importantes, pero todavía quedan retos relacionados con la corresponsabilidad en los cuidados y con la seguridad de las mujeres en el espacio público. «Aplaudámonos todo lo que hemos hecho, pero estemos atentos a no perder lo ganado y a seguir avanzando», afirma.

Susana Apolinario - Directora de Servicios Jurídicos

Susana Apolinario / ANDRES CRUZ

Susana Apolinario es directora de los Servicios Jurídicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y acumula una larga trayectoria en la función pública. Administradora general de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuenta con 38 años como empleada pública y lleva ocho años trabajando en la universidad. Sus inicios profesionales estuvieron vinculados a la preparación de judicaturas, aunque finalmente decidió presentarse a oposiciones al Gobierno de Canarias. Tras superar los procesos selectivos del Cuerpo Superior de Administradores comenzó a asumir puestos de responsabilidad y desde el año 2000 ha ocupado distintas jefaturas de servicio. Asegura que nunca se ha sentido discriminada por ser mujer, aunque recuerda que cuando empezó a trabajar era habitual que en la oficina la llamaran «la niña». Poco tiempo después pasó a ocupar puestos de jefatura. Apolinario considera que el contexto social ha cambiado profundamente en las últimas décadas y destaca el papel de las nuevas generaciones en la corresponsabilidad familiar. Entre las cualidades que atribuye al liderazgo femenino menciona la capacidad organizativa y la gestión del tiempo.

Ariadna Sosa - Directora de Investigación

Ariadna Sosa / ANDRES CRUZ

Ariadna Sosa, licenciada en Ciencias Jurídicas, comenzó trabajando en un despacho de abogados tras obtener una beca, aunque poco después tuvo la oportunidad de incorporarse al Ayuntamiento de Antigua, en Fuerteventura. Fue entonces cuando descubrió el trabajo en la administración y decidió orientar su trayectoria profesional hacia ese ámbito. Posteriormente obtuvo plaza en el Ayuntamiento de Telde, donde trabajó durante casi 18 años. Allí ocupó distintos puestos, primero en urbanismo y, posteriormente, en la jefatura del Servicio de Contratación Administrativa. Actualmente es directora de Servicios de Investigación en la ULPGC. Reconoce que a lo largo de su trayectoria ha escuchado comentarios machistas en el entorno profesional, aunque no necesariamente dirigidos a ella. Aun así, subraya que la Administración pública ha sido un motor importante en el avance de las políticas de igualdad y conciliación. A su juicio, los equipos formados por hombres y mujeres funcionan mejor porque permiten aprovechar todo el talento. «Está demostrado que los equipos formados tanto por mujeres como por hombres tienen resultados mucho mejores», afirma.

Mari Carmen Martín - Directora de la Biblioteca

Mari Carmen Martín / ANDRES CRUZ

La directora de la Biblioteca Universitaria de la ULPGC descubrió su vocación casi por casualidad. Mientras estudiaba Magisterio solicitó una beca con la intención de trabajar en un departamento, pero fue destinada a la biblioteca de la facultad. Aquella experiencia cambió su trayectoria. «Descubrí un mundo maravilloso», recuerda. Tras participar en la puesta en marcha de la biblioteca de Trabajo Social, varias oposiciones y ascensos, de 2005 y 2008 fue subdirectora y, posteriormente, pasó a ser la directora de la biblioteca universitaria. Martín señala que el mundo de las bibliotecas ha estado históricamente muy feminizado, lo que también ha generado estereotipos sobre el trabajo que se realiza en ellas. Frente a esa visión simplificada, defiende que las bibliotecas universitarias desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la docencia y la investigación, así como en la formación del pensamiento crítico frente a la desinformación. En el liderazgo, subraya la importancia de la empatía y del trabajo en equipo. Para ella, dirigir un servicio público implica escuchar a las personas que lo integran y construir proyectos colectivos dentro de la universidad.

Graciela Ríos - Directora de Gestión Académica

Graciela Ríos / ANDRES CRUZ

Graciela Rios es directora del Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria de la ULPGC. Llegó a la institución en 2021 y desde 2024 dirige el servicio que ocupa hoy. Antes de incorporarse a la universidad trabajó en la Dirección General de Tráfico como subjefa provincial. Aunque su experiencia profesional anterior estaba muy ligada al derecho administrativo sancionador y al ámbito del tráfico, decidió asumir con satisfacción el reto de dirigir el servicio académico cuando surgió la oportunidad. En su experiencia dentro de la Administración pública no ha percibido una discriminación directa por ser mujer. Sin embargo, sí recuerda que en ocasiones sorprendía a algunas personas ocupar determinados cargos. «Me decían: ah, es ella», explica al recordar la reacción de quienes esperaban encontrarse con un hombre o alguien mayor en ese puesto. Para Rios, el liderazgo femenino también tiene que ver con la representación real de las mujeres en el ámbito laboral. En su servicio, señala, aproximadamente el 70% del personal son mujeres.

Alicia Miranda - Directora de Control Interno

Alicia Miranda / ANDRES CRUZ

Alicia Miranda es directora del Servicio de Control Interno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su trayectoria profesional comenzó en el Cabildo de Gran Canaria, donde trabajó durante 10 años en el organismo autónomo Valora, centrado en la gestión de tributos. Posteriormente continuó su carrera en el Cabildo y más tarde en el Ayuntamiento de San Bartolomé, donde comenzó a especializarse en contratación pública tras realizar un máster en esta materia. Más adelante obtuvo plaza como técnica de Administración General en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En diciembre de 2024 se incorporó a la ULPGC mediante un proceso de libre designación para asumir la dirección del Servicio de Control Interno. Miranda considera que en la Administración pública los principios de mérito y capacidad favorecen la igualdad de oportunidades. «Aquí es mérito y capacidad», explica. También destaca la importancia de la conciliación y señala que en su caso comparte las responsabilidades familiares con su pareja.

Agustina Méndez - Directora de Gabinete de Inspección

Agustina Méndez / ANDRES CRUZ

Agustina Méndez acumula tres décadas de trayectoria en la Administración pública. Comenzó en corporaciones locales y desde entonces ha trabajado en dos ayuntamientos, en el Cabildo de Gran Canaria y en el Gobierno de Canarias. En mayo de 2025 se incorporó a la ULPGC como directora de la Inspección de Servicios. Su carrera empezó en un despacho profesional, pero pronto despertó su interés por el sector público. Entró inicialmente como interina en el Cabildo y después fue pasando por distintas administraciones y áreas buscando aprender en nuevos ámbitos. En su experiencia profesional recuerda que, especialmente en sus primeros años, ser joven y mujer podía generar cierta percepción de infravaloración. «Siendo joven y mujer sí tenías algo ahí de sensación de que pudieran infravalorarte», explica. También señala el estrés añadido que supuso la maternidad cuando ocupaba un puesto de responsabilidad. Aun así, considera que la mentalidad ha evolucionado mucho y destaca el papel de la educación y el cambio cultural para avanzar en igualdad. En su opinión, la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad contribuye a que todos los sectores de la sociedad estén representados en los espacios de decisión.

Urma Martín - Viceregente de Asuntos Económicos

Urma Martín / ANDRES CRUZ

Urma Martín es vicegerente de Asuntos Económicos de la ULPGC. Economista egresada de la propia institución, inició su carrera en el sector público gracias a una beca de la Fundación Universitaria de Las Palmas. Posteriormente trabajó durante nueve años en el Servicio Canario de la Salud, principalmente en la Dirección General de Recursos Económicos. Más tarde se incorporó a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad Canaria, donde permaneció 10 años y ocupó diferentes cargos, entre ellos directora económica de servicios sanitarios y jefa de servicio de recaudación y facturación. Desde octubre de 2022 ocupa el puesto de vicegerente en la universidad. Aunque señala que en su carrera profesional no ha sentido perder oportunidades por ser mujer, reconoce que a veces ha sido la única mujer en determinadas reuniones. También subraya que las mujeres deben servir de ejemplo para las nuevas generaciones. En su vida personal, como madre de dos hijas, admite que todavía existe una preocupación distinta cuando se trata de la seguridad de las mujeres. «Es automático mirar atrás cuando vas sola de noche por la calle».