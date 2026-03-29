Juicio al gallo suizo

Por increíble que parezca, hubo un tiempo en el que los juicios a animales no eran algo excepcional. Ya en esta cuenta hemos hablado de ello -cuando mencionamos a la Inquisición y los procesos contra animales- y citamos el caso de 1522: unos aldeanos franceses denunciaron ante la corte eclesiástica que las ratas habían devorado sus cultivos de cebada. El tribunal, tomándose muy en serio el asunto, abrió un proceso formal e incluso citó a las ratas a comparecer en juicio.

Se tiene constancia documental de más de doscientos casos de juicios animales durante el medievo. Sin embargo, esta clase de procesos no se inventaron durante este periodo. Ya en la Acrópolis de Atenas existía el pritaneo, un espacio en donde se juzgaba a animales y a objetos.

Uno de los casos más insólitos de este tipo de procesos fue el del gallo de Basilea. En 1474, el animal fue llevado a juicio acusado de un hecho imposible: según los testigos, había puesto un huevo. En la mentalidad de la época, profundamente marcada por las creencias religiosas y supersticiosas, aquel acontecimiento se interpretó como una amenaza. Se temía que del huevo naciera un basilisco, una criatura mítica asociada a la tradición grecolatina, descrita como una serpiente de enormes dimensiones, capaz de matar con su mirada y de envenenar con su aliento.

Según el Bestiario de 1206 de Pierre de Beauvais, el basilisco nacía de un huevo deforme puesto por un gallo e incubado por una serpiente. De ahí que heredara los rasgos de ambos «progenitores»: cuerpo de gallo y lengua de serpiente. Durante la Edad Media se le describía como una criatura aterradora, con cuatro patas, plumas amarillentas, grandes alas erizadas de espinas y una cola de serpiente, mezcla imposible que encarnaba el miedo a lo antinatural. Los que llevaron al gallo a juicio creían que las brujas utilizaban los huevos de gallo como ingrediente para sus maléficas pociones.

Durante el proceso se llevó a cabo un minucioso examen del animal hasta concluir que, en efecto, se trataba de una criatura maligna. La sentencia no dejó lugar a dudas: debía morir, y de la forma más severa. El gallo fue atado a una estaca y ejecutado en la hoguera mientras aún estaba con vida, el mismo castigo reservado a herejes y brujas en aquella época.

Al parecer, algunas gallinas con problemas genéticos tienen un plumaje similar al de los gallos, lo que hacía creer a los dueños del animal que este había puesto un huevo, cuando en realidad se trataba de una hembra con una estética peculiar.

A pesar de la similitud en la pronunciación, es poco probable que el nombre de la ciudad de Basilea tenga algo que ver con el animal mitológico. La primera mención del nombre de la ciudad se remonta al año 237 o 238 d. C., cuando documentos romanos mencionan un asentamiento llamado Basilea, una fortificación militar destinada a impedir una invasión de tribus germánicas desde el norte y ubicada en la colina donde hoy se levanta la Münster.

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Sin embargo, cuenta la leyenda que un basilisco vivió alguna vez en una cueva bajo el Gerberberglein, en el centro de Basilea. La primera ilustración conocida de un basilisco en Basilea data de 1448, cuando se le representó sosteniendo el escudo de armas de la ciudad. Desde entonces, los basiliscos se han multiplicado por toda Basilea.