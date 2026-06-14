Buscando a un papa: León XIV y el desencanto canario

La primera vez que un papa vio a un canario fue en 1423. El explorador normando Jean de Bethencourt envió a varios indígenas canarios como amoroso presente de un hijo de la Santa Madre Iglesia y prueba de conquista al papa Martín V. Probablemente eran oriundos de Lanzarote o Fuerteventura, aunque Bethencourt y sus compinches también secuestraron y esclavizaron a muchas docenas de bimbaches. No fue el único caso. A lo largo del siglo XV exploradores y conquistadores enviaron canarios apresados a Roma y a otras cortes europeas. Los Reyes Católicos entregaron uno al embajador de la Serenísima República de Venecia en España. Tal vez se trataba del mencey de Icod, Belicar, pero es imposible saberlo. Fue presentado a Dux y produjo gran asombro y maravilla. Nada se sabe de lo ocurrido al guanche a partir de entonces. El novelista Juan Manuel García Ramos escribió una novela bastante legible sobre el asunto.

Debe reconocerse, en todo caso, que la Iglesia católica muy pronto se opuso a las razias en Canarias para capturar y esclavizar indígenas y rechazó más o menos taxativamente hacer negocio con la compraventa de carne humana. Mientras se sucedía la conquista y colonización de las Islas se publicaron varias bulas exigiendo la liberación inmediata de los esclavos canarios y el fin del comercio esclavista. Alonso Fernández de Lugo y otros proceses contemporáneos se saltaron los mandamientos y admoniciones eclesiásticas. Existe documentación que demuestra que la Iglesia católica llegó a comprar esclavos de origen guanche para manumitirlos después. Una nueva vuelta de tuerca: la jerarquía católica condenó muy pronto la esclavitud de canarios y amerindios, pero no la de origen africano. Fray Bartolomé de las Casas denunció furibundamente la primera, pero durante mucho tiempo promovió y toleró la segunda.

Jorge Luis Borges lo explicaba con ironía en Historia Universal de la Infamia: «En 1517, Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas». En Canarias, las minas de oro fueron los ingenios azucareros, que devoraron bosques completos, y el cultivo de grandes extensiones de caña de azúcar. Los financiaron a menudo genoveses y holandeses, en un principio los diseñaron y asistieron técnicamente portugueses y en ellos trabajaban como proletariado de la naciente sacarocracia esclavos negros y moriscos. En Canarias, en el transcurso del siglo XVI, desembarcaron cargados de cadenas muchos miles de africanos que se vendían y compraban en las lonjas portuarias.

El pontífice demostró una comedida simpatía, sentido del humor, interés real por lo que le rodeaba, ganas de ver y ser visto. Como todavía es joven, tal vez en el futuro pueda volver a Canarias y bajar la mirada a la altura de los canarios que son solidarios con la migración africana, pero a los que urgen las dudas sobre su futuro

Los papas del siglo XVI ejercieron otra influencia sobre esa Canarias que se estaba articulando como espacio monetario, económico y social. España y Portugal contendían como potencias navales que buscaban una rápida expansión territorial. En cuanto Cristóbal Colón regresó de su primer viaje a América e informó de su descubrimiento, Isabel y Fernando solicitaron al papa que proclamara la españolidad de las nuevas tierras. Las llamadas Bulas Alejandrinas -porque las dictó el papa Alejandro VI, tan español como canalla- fueron el primer avance del posterior Tratado de Tordesillas, negociado entre España y Portugal, pero cuya validez fue fortalecida por la aprobación de la Iglesia católica en 1506. Todo lo que estuviera a más de 370 leguas de Azores y Madeira sería de España, hasta esa distancia, era de Portugal. La excepción: las islas Canarias.

El papel de los papas fue realmente importante. En 1344, Clemente VI creó un Reino de las Islas Canarias, que solo fue un pedazo de pergamino. El Obispado de Rubicón, al principio del siglo XVI, fue distinto: la primera diócesis en el Archipiélago fundada en Lanzarote. A partir de ahí Canarias ya era católica. Isabel y Fernando recibieron todo el apoyo político, diplomático y religioso del Papado -sin reservas- para culminar la conquista con la ocupación total de Tenerife en 1496. Pero mucho antes de firmar el Tratado de Tordesillas se firmó, con una intervención crucial de Rima, el Tratado de Alcáçovas en 1479. El papa Sixto IV se tuvo que emplear a fondo con Alfonso V de Portugal. Finalmente los portugueses cedieron: las Canarias serían españolas sin discusión posible a cambio de que se les dejara comerciar al sur de las Islas. Sixto IV ratificó el tratado con una bula de 1481. Desde entonces los papas se ocuparon de las Islas solo en asuntos de gestión, administración y reformas internas de su organización eclesiástica, que formó parte inequívocamente del bloque de poder que controlaba política, económica e ideológicamente el territorio. Incluso el obrerismo católico fue muy débil y marginal hasta avanzado el franquismo.

La primera visita papal

Fernando Clavijo comenzó su segundo mandato presidencial en julio de 2023 con una preocupación que no dejó de crecer durante la legislatura anterior: la consolidación de Canarias como instrumento madrileño para el control de la inmigración irregular de origen africano. Básicamente se trataba (se trata) de que los inmigrantes no sean visibles en la Península. Canarias serviría, por tanto, como espacio de acogida y dispositivo logístico para el retorno de los migrantes a sus países de origen por vía aérea.

El presidente canario entendía -no es el único ni fuera ni dentro de su partido- que eso podía llamarse de cualquier manera, salvo una política de migración de Estado, y que el resultado sería demasiadas veces la atrocidad de Arguineguín. La escalada del número de migrantes menores no acompañados aumentó la alarma en el seno del Gobierno autonómico. Después de varios intentos y vías cerradas, Clavijo diseñó una salida: la reforma de la Ley de Extranjería. Comenzó entonces (2024) un largo proceso de tejer y destejer acuerdos, primero con el Gobierno central y después con las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados a fin de alcanzar una mayoría y aprobar la reforma, aunque a veces ambos objetivos se superpusieron.

La otra línea de trabajo de Clavijo fue, dicho llanamente, traer al pontífice a Canarias para difundir -denunciar- la situación de la inmigración africana en su intento desesperado por asaltar Europa. Porque las malas noticias no paraban de llegar: el Pacto sobre Migración y Asilo suponía entronizar el concepto de la Europa Fortaleza y dejaba a Canarias en el flanco sur de la UE como servicio de emergencia para recepcionar migrantes y mantenerlos -con sus propios recursos- durante medio año incluso. El equipo del presidente contactó con los obispados canarios y los obispos con la dirección de la Conferencia Episcopal.

El papa Francisco había introducido en sus intervenciones la preocupación por las grandes migraciones y su coste en vidas y en el desarrollo económico regional en el continente africano. La muerte le impidió venir. Pero su sucesor, León XIV, aceptó rápidamente la invitación. De creer el Gobierno español, tanto la reforma de la ley de extranjería como la visita papal constituyen dos grandes éxitos en sus alforjas. Sánchez incluso metió a martillazos al ministro Ángel Víctor Torres como máxima autoridad para recibir a León XIV. El máximo representante del Estado en la comunidad autónoma es el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo en este caso, pero Sánchez delegó en Torres para evitar tal preminencia. Las autoridades canarias decidieron evitar cualquier conflicto institucional.

Todo el mundo -como era de esperar- estuvo de acuerdo con el obispo de Roma. Ya fue pasmoso su discurso en el Congreso de los Diputados, no desde la tribuna de oradores -donde en cualquier caso le correspondía- sino junto a la presidenta de la Cámara Baja. Las leyes van y vienen, pero los legisladores deben saber que las normas que definen el bien y la justicia son eternas, evidentes por sí misma y, curiosamente, coinciden con las que se identifica la Iglesia católica. Le aplaudieron siete minutos, como a un tenor del Altísimo. En Canarias, por supuesto, ocurrió lo mismo.

Es francamente difícil posicionarse contra un discurso que defiende el bien con pasión y condena al mal con dolor y que sabe troquelar hermosas expresiones porque la capacidad retórica del León XIV, su calidad como constructor y muñidor de discursos, es muy superior a la del papa Francisco. Más de un político canario habrá suspirado por no tenerlo como jefe de prensa. La acogida que ha tenido el papa en Canarias ha sido muy popular, ciertamente, pero los lugares y las vías públicas han estado muy lejos de congestionarse, ni siquiera en calles realmente estrechas para los usos y costumbres de un pontífice, y el turismo papal -aquellos que se desplazaron a las Islas para verle o escucharle más de cerca- fue modesto.

El desencanto

La principal decepción de la visita de León XIV es que casi no ha osado decir el nombre de Canarias, pero se escuchaba en corrillos una y otra vez. El público entendía y por lo general -con ciertos matices- compartía el discurso del papa en defensa de la dignidad de los migrantes y de la imprescindible solidaridad con los que huyendo del hambre, la enfermedad y la guerra se lanzaron al mar. Algunos incluso se emocionaron al escuchar las palabras del pontífice, su visita al centro de Las Raíces, sus abrazos a los niños y adolescentes africanos. Pero, como espetó un poco groseramente al término de la misa en el muelle de Santa Cruz un anciano flaco y descolorido como una cabilla, «¿y nosotros qué?». Pese al ceño crispado, el tono era más de decepción que de irritación bajo los helicópteros que preservaban el orden precisamente desde el cielo.

Canarias pertenece sin duda al primer mundo, pero nunca se ha sentado en él. Demasiada desigualdad, demasiada pobreza, demasiada presión para sobrevivir, demasiado urbanismo barato para soportar el día a día, demasiado subempleo, demasiada miseria que recibe demasiado generosamente el nombre de sueldo. No hace mucho tiempo, Caritas Diocesana presentó su memoria institucional de 2025. Durante ese año, Cáritas atendió a más de 21.000 personas. Pese a los esfuerzos de las administraciones públicas, que no han sido insignificantes, ha aumentado la exclusión social y ha crecido la concentración de la riqueza. Un dato impresionante: tener o no vivienda supone ya un recurso de mayor o menor incomodidad cotidiana: es un predictor de tu pobreza y la de tus hijos y nietos. Un factor más importante, incluso, que el empleo, que ya no significa lo mismo que antes. Ahora se puede tener un empleo y seguir empobreciéndote y asomarte al pavoroso abismo de la exclusión. En esta situación tan espeluznante, la cohesión social solo se mantiene por tres factores: un sistema público de educación, una sanidad pública y un conjunto de recursos asistenciales que asegurar la subsistencia, pero condenan cualquier proyecto de vida autónoma, individual y colectivamente.

León XIV no habló sustancialmente de las lacras de la sociedad canaria. No advirtió sobre las consecuencias de la infinita codicia de los más ricos en un territorio exiguo. De la desconexión con cualquier sentido de comunidad en un país con una densidad de población disparatada. De la migración legal que ha llevado a 230.000 personas a instalarse residencialmente en Canarias desde 2016. De la degradación de los ecosistemas bajo el imperio de una industria turística que consume a toda mecha recursos e insumos. De la lejanía de una comunidad que se cree y se anhela europea respecto a monstruos burocráticos como Bruselas que amenaza ahora con retirar algunos fondos relevantes a las regiones ultraperiféricas y recentralizar otros en manos de los gobiernos nacionales. Canarias era y es un lugar especialmente interesante para evaluar los éxitos y fracasos del modelo autonómico de la Constitución de 1978, las grandezas y miserias de la actividad turística, la supervivencia de la cultura propia en un proceso de mundialización simbólica de un formato cultural único a través de nuevos soportes y tecnologías de la información. Material para discursos magníficos que no se produjeron y que, por tanto, no estimularán debates en Canarias.

El papa demostró una comedida simpatía, sentido del humor, interés real por lo que le rodeaba, ganas de ver y ser visto. Es joven todavía para una biografía papal (70 años) y aseguran que está en forma. Tal vez en el futuro pueda volver a Canarias y bajar la mirada a la altura de los canarios que son solidarios con la migración africana, pero a los que urgen las dudas sobre su futuro.