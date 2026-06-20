Luces, cámara y acción: la performatividad de clase tras el digital detox

Es un viernes cualquiera a media tarde. Abres Instagram y una hilera de círculos cromáticos rodea los perfiles en la parte superior de tu pantalla: es el reclamo de la hipervisibilidad. Estás pensando en publicar las fotos que te sacaste con tus amistades en el bar de siempre. Llevas días intentando —sin mucho éxito— reducir el tiempo de pantalla, porque tu feed se ha inundado recientemente de una última tendencia, la «desintoxicación digital» —en inglés, digital detox—, que consiste en reducir el uso de dispositivos y redes sociales como ejercicio de «higiene mental» ante la tiranía algorítmica. No obstante, entre el debate interno sobre la posible publicación, un pensamiento intrusivo te paraliza: y en el hipotético caso de subir la story en la terraza con tus amigas, ¿cómo sería percibida si la siguiente imagen es la de esa influencer menor que tú que, entre retiro espiritual por las Maldivas y cosmética de lujo, performa una desconexión perfecta?

¿Qué imagen proyectamos frente a ese vacío diseñado? ¿Cómo nos posiciona esa constante comparación en el metacampo de la relevancia social? Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en la era del algoritmo, hasta el propio acto de desconectar parece requerir una dirección de arte. Y lo que es más importante, si la desconexión no es estética ni reconocida por la comunidad digital, ¿realmente cuenta como detox de redes sociales?

El declive de lo espontáneo: del “muro” al escaparate

Empresas especializadas en gestión de redes sociales como Hootsuite (Canadá, 2008) informan que en 2026, al menos un tercio de las personas usuarias de plataformas como TikTok e Instagram ha publicado menos contenido original con respecto al año anterior. Trasladando esto último a nivel microsocial, una usuaria promedio —social y digitalmente anónima, como es la autora del artículo— se siente desplazada en ese espacio digital que solía considerar propio. El engagement se ha convertido en una moneda de validación tan rígida que publicar de forma ocasional genera una especie de “vergüenza algorítmica». ¿Y si no elijo la canción adecuada? ¿Y si mi “carrusel” no encaja con la estética imperante? Al final, sentimos extrañeza del que fue un hogar digital, ahora plagado de anuncios e influencers que eclipsan el contenido de nuestro entorno. Todo lo hasta ahora planteado conduce hacia una conclusión inevitable: si no puedo ser profesionalmente casual, prefiero ser digitalmente invisible.

Esta sensación no parece ser aleatoria. Es síntoma de una transición sociológica: de concebir las redes como un espacio de socialización a entenderlas como el escenario de nuestro «yo digital». Allá por 2015, el contenido en redes era tosco, fragmentado y carente de estrategia marketiniana. El perfil no era una extensión del currículum digital. Hoy, sin embargo, la cuenta de usuario es la cara visible de lo que Pierre Bourdieu denomina como «capital cultural»: el valor invisible otorgado cuando haces algo considerado como admirable y que refleja, por ende, un estatus social alto.

Lo mencionado anteriormente es solo un ejemplo más de lo que vaticinó Guy Debord en La sociedad del espectáculo (1967). La vida ya no se trata de «ser», ni siquiera de «tener», sino de «parecer». Y es que la tendencia del digital detox no escapa de esta lógica. El regreso nostálgico de dumbphones —teléfonos con funcionalidades limitadas y sin acceso a Internet—, reproductores multimedia y hobbies analógicos se presenta como una solución a la sobreestimulación digital, pero rápidamente es cooptado por el mercado. La actividad que ayer ayudaba a reducir el cortisol, hoy no es tan efectiva como la compra de cuadernos japoneses de journaling hechos a mano. En este punto, cabe preguntarse si el objetivo es la verdadera desintoxicación o la mera sustitución del consumo de contenido por la producción de una estética de reposo.

En otro orden de cosas, dentro de esta nueva jerarquía de la desconexión, no todas las formas de pausa son igualmente consideradas. El sociólogo Robert Stebbins diferencia entre «ocio casual» —actividades pasivas como jugar al Candy Crush o ver una serie mainstream en el sofá— y el «ocio serio». Este último requiere esfuerzo, desarrollo de habilidades y, sobre todo, un estilo concreto. El problema surge cuando, bajo la presión de las representaciones digitales, el ocio serio se convierte en la única manera legítima de descanso.

En la actualidad, un hobby solo parece ser válido si es capitalizable o si contribuye a la construcción del autoconcepto de éxito, y especialmente en el plano online. La presión por cultivar una afición que se asemeje a un segundo empleo —ya sea cerámica, senderismo de alta montaña o lectura de clásicos rusos— resulta prácticamente indistinguible de la presión laboral. En consecuencia, hemos enmascarado la productividad bajo la apariencia de diversión. Si tu actividad de desconexión no demuestra superación personal, es percibida como tiempo desperdiciado. Dicha distinción es una barrera de clase puramente bourdiana. La desintoxicación digital no es solo un proceso psicológico, es un despliegue de capital cultural y económico que se traduce en capital simbólico, es decir, en ese prestigio o reputación que los demás otorgan al reconocer nuestro estilo de vida como superior.

De este modo, para que el capital simbólico exista, la desconexión debe ser performada en el mencionado escenario digital. La desintoxicación real, aquella que implicaría borrar nuestra huella digital, no se reconoce como valiosa porque, en ese caso, la audiencia no sería consciente de nuestra ausencia. Por el contrario, el digital detox de estatus requiere que el entorno detecte que estamos offline por elección, proyectando la imagen de alguien que tiene el control total de su tiempo, el recurso más escaso en una sociedad capitalista. En otras palabras, solo alguien con una posición social consolidada puede permitirse no estar localizable; porque para toda persona en situación precaria, el silencio no es un lujo, es correr el riesgo de no llegar a fin de mes.

En definitiva, la desintoxicación digital, tal como se consume en el scroll infinito, no es más que un simulacro de libertad. Se trata de la última actualización de un mercado que no se limita a comercializar objetos, sino que nos vende la ilusión de que podemos escapar de él mediante el consumo de los “accesorios” adecuados. Mientras se necesite que la desconexión sea socialmente reconocida y estética en aras de medir su valor, seguiremos —paradójicamente— actuando bajo la mirada del algoritmo. No habremos salido de la red; simplemente habremos decorado nuestro «yo digital» para que sea visualmente atractivo.

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La verdadera desintoxicación no vendrá de la mano de un dumbphone ni de un retiro espiritual patrocinado. Si existe un acto verdaderamente revolucionario en la era de la hipervisibilidad, es el anonimato radical y sin adornos. Es recuperar el derecho a la experiencia privada, a esa actividad que no deja rastro y que, por no ser productiva ni bella, no tiene por qué interesarle a nadie más que a nosotras mismas. Porque en un mundo que nos exige ser un teatrillo permanente, el único lujo real —y la única desintoxicación posible— es, sencillamente, «bajar el telón» digitalmente.