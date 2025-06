La solución de los turistas a las aguas fecales en la costa de Canarias: “Un par de días sin hacer pis en el mar y estará todo bien”

La percepción de deterioro medioambiental en el mar y la masificación turística de Canarias, dos de los asuntos en los que se centraron las protestas de las manifestaciones del movimiento Canarias tiene un límite del pasado 18M, no coincide con la que tienen los turistas que han visitado o tienen planes para pasar sus vacaciones en el Archipiélago.

La tiktoker canaria @anapologyx ha hecho una investigación "en un grupo de guiris" en las redes sociales para conocer de primera mano las impresiones de un grupo de turistas que han visitado o planean visitar las Islas Canarias. Su perspectiva sobre temas de actualidad como la calidad del agua en las costas y las recientes manifestaciones ciudadanas ofrece un contrapunto interesante a la realidad que se vive en el Archipiélago.

Un vídeo publicado en la cuenta @anapologyx recopila algunas de las opiniones y reflexiones de los turistas, tal como fueron expresadas en las redes sociales.

Percepciones sobre la calidad del agua en el mar

Uno de los temas abordados fue la preocupación, o la falta de ella, respecto a la calidad del agua en ciertas zonas costeras, especialmente tras incidentes de vertidos de aguas fecales. Curiosamente, entre la mayoría de los turistas consultados, el conocimiento sobre este problema era limitado. Predominaban comentarios que restaban importancia al asunto, calificándolo de "microalgas" o sugiriendo soluciones simplistas como que "un par de días nadie haga pis en el mar y estará todo bien otra vez". Otros mencionaron que, aunque habían notado algo tras visitar Tenerife, se habían puesto malos de la barriga.

Esta percepción choca con el comentario de una persona que señaló el problema de los vertidos directos al mar. Se mencionó específicamente la situación en una playa donde los rompeolas construidos aparentemente impiden el flujo natural del agua, mientras que las playas adyacentes se mantienen limpias. La aparente falta de información accesible sobre este problema fue un punto recurrente.

Las manifestaciones del 18M en Canarias

En las redes sociales y los comentarios recopilados por @anapologyx también se habla de las manifestaciones ciudadanas que tuvieron lugar en Canarias el pasado 18 de mayo. Este tema sí parece haber llegado a oídos de los turistas y generado diversas reacciones. Los comentarios más repetidos reflejan una cierta incomprensión o minimización de los motivos detrás de las protestas.

Una perspectiva recurrente es la de que "sin el turismo quieren tu dinero, no pueden tenerlo de ambas maneras", lo que sugiere que los turistas perciben una contradicción entre las demandas de los manifestantes y el deseo de seguir recibiendo ingresos del turismo. Para muchos, ir de vacaciones significa "relajarme, no estar pensando que yo soy bienvenido". Esta sensación de no ser bienvenido puede tener consecuencias directas. Un turista mencionó que iba a reservar para Tenerife este fin de semana, pero que, debido a la situación, llevaría sus "5000 LB" (libras esterlinas) a otro destino.

La Provincia

El debate sobre el turismo

Dentro de las opiniones recabadas, emerge una teoría sobre quiénes son los manifestantes y sus motivaciones. Según un turista, los manifestantes son en su mayoría personas con "empleos del Gobierno, funcionarios que no dependen directamente de la industria turística para trabajar". Esta persona argumenta que, desde su punto de vista, estos individuos "no pueden comprender que sin los ingresos que traen los turistas, el Gobierno tendría que comenzar a hacer despidos masivos".

Esta misma fuente afirma categóricamente que "la isla no ha colapsado" y que "el turismo crea empleos, no pobreza". Añade una observación relevante: "Es que los turistas no están comprando casa, que se están quedando en hoteles", lo cual, para este turista, sustenta su visión y le lleva a "pensar muchas cosas". Esta perspectiva contrapone la idea de que el turismo es inherentemente perjudicial o causa de colapso con la visión de que es un generador de empleo esencial.

La influencia sobre las opiniones de los turistas

La realidad señala la posible influencia de los medios de comunicación extranjeros en la formación de estas opiniones turísticas. Se menciona específicamente a los "medios de comunicación británicos", a los que se acusa de, en lugar de "difundir los cambios que pedimos", "llaman a las manifestaciones anti turistas o anti turismo, creando odio con su sensacionalismo".

Este enfoque mediático, moldea la visión de los turistas y contribuye a la incomprensión de las demandas locales. Se cita como ejemplo un fragmento de un canal de noticias en inglés donde el presentador "no entiende por qué protestamos por la construcción de nuevos hoteles". Esta muestra mediática sesgada, tal como se describe, podría ser un factor clave en la percepción negativa o simplificada que algunos turistas tienen sobre la situación en Canarias.