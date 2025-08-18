Un peninsular en Canarias: “Adoptar el habla canaria es una cuestión de respeto y convivencia”

La convivencia diaria en Canarias implica mucho más que adaptarse al clima o a las costumbres locales: la lengua y las expresiones propias juegan un papel fundamental. Así lo relata un residente peninsular, originario de Murcia, que lleva tres años viviendo en Tenerife y ha optado por incorporar progresivamente el vocabulario canario a su día a día, considerándolo una muestra de respeto y enriquecimiento mutuo.

En su testimonio, el protagonista explica que, aunque mantiene su acento murciano –el cual considera parte de su identidad y que no siente la obligación de modificar–, desde el primer día en la isla comenzó a utilizar palabras típicas canarias como “guagua”, “cholas” o “gaveta”.

Para él, la adaptación al léxico local es una muestra de respeto hacia la cultura que le ha acogido y no implica perder sus raíces, sino ampliar su repertorio lingüístico.

Palabras canarias que unen y enriquecen la experiencia

El término “guagua” –utilizado en Canarias para referirse al autobús– es uno de los ejemplos más representativos de este intercambio lingüístico. El protagonista subraya que, incluso al regresar temporalmente a la Península, sigue empleando el vocablo, algo que puede llamar la atención, pero que para él surge de forma natural tras convivir en Canarias.

Este fenómeno de asimilación espontánea del vocabulario local es habitual y ha sido objeto de análisis por parte de lingüistas y sociolingüistas, quienes destacan la riqueza de la variedad canaria del español. Para conocer más sobre la lengua canaria, se puede consultar la web de la Academia Canaria de la Lengua: www.academiacanarialengua.org.

La integración más allá de la lengua

Además del aspecto lingüístico, el residente destaca el cálido recibimiento y la hospitalidad de los canarios, lo que ha contribuido a su plena adaptación.

La combinación de acogida y apertura hacia el visitante refuerza la importancia de la convivencia intercultural y del respeto mutuo en la sociedad canaria, tal y como señala el Gobierno de Canarias en su portal de inmigración e integración social: www.gobiernodecanarias.org/inmigracion/.

@bonitalavidaviviendo

Convivencia y apertura cultural

El testimonio apunta también a la necesidad de dejar de lado prejuicios y actitudes cerradas. Adoptar y respetar las expresiones propias de Canarias no solo enriquece la experiencia personal, sino que fomenta el entendimiento y la cohesión social. En palabras del propio murciano residente en Tenerife, “hay que entender por qué aquí se habla así y dejarse llevar por la cultura local. Se trata de aprender y dejar aprender, sin imponer”.

La experiencia de este residente murciano en Tenerife es un ejemplo de integración y respeto por la diversidad lingüística de Canarias. Incorporar canarismos al habla cotidiana es un gesto de convivencia que refuerza la identidad insular y fomenta la cohesión social.