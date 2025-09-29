El único centro comercial LGTBI de Europa está en Canarias: "Yo allí no tengo miedo de salir a la calle"

El destacado artista drag y maquillador de Gran Canaria Tamito Fernández (Aythami Santana Fernández), perteneciente al colectivo LGTBI, asegura que vivir en Canarias se siente como estar siempre “una hora menos”, pero “mil pasos adelante” en cuanto a libertad, tolerancia y seguridad.

En sus declaraciones al podcast Volcánica Canary Community destaca la importancia de que el único centro comercial de toda Europa destinado al público gay de Europa esté ubicado en Gran Canaria, en referencia al Centro Comercial Yumbo en Maspalomas. Describe ese esas instalaciones como un espacio único pensado por y para el colectivo.

Un espacio plural que vive las 24 horas

Según Tamito, el Yumbo no es solo un lugar de ocio nocturno. Durante el día, conserva una atmósfera tranquila y familiar donde cualquiera puede pasear, hacer compras, visitar tiendas de ropa, farmacias, perfumerías o centros de belleza. Por la noche, el ambiente cambia: locales más atrevidos, transformistas, drag queens y espectáculos se mezclan con la gente que busca diversión y expresarse sin máscaras.

Este contraste entre día y noche se convierte, en opinión del artista, en una ventaja: la flexibilidad del entorno permite que personas de distintas sensibilidades convivan de manera segura y visible.

Libertad, identidad y visibilidad

Tamito recalca que en el Yumbo “no tengo miedo al salir a la calle”. Esa frase resume para él lo que significa vivir en un espacio donde la identidad LGTBI se reconoce, se respeta y no obliga a esconderse. En ese sentido, el centro comercial funciona como una especie de refugio simbólico para quienes quieren sentirse libres de juzgar o de normativas sociales restrictivas.

Destaca que el Yumbo es probablemente el único centro comercial en Europa con esta vocación explícita para el colectivo, lo que lo convierte en un referente cultural y social tanto dentro de Canarias como para muchos visitantes.

Noches de diversión en el Yumbo. / Marcos Barrera

Por qué estas declaraciones importan

Las palabras de Tamito Fernández nos recuerdan que hay espacios en Canarias —como el Centro Comercial Yumbo— que van más allá de locales de moda o discotecas: son lugares donde la identidad LGTBI se celebra. Un sitio donde puedes ir durante el día con familia, hacer compras tranquilamente, y más tarde, bajo las luces, vivir la noche con libertad y sin miedo.

Su reflexión expresa que, aunque se conserve la diferencia horaria, Canarias avanza con pasos firmes hacia una sociedad más abierta y tolerante, donde la diversidad es parte esencial de la vida diaria.