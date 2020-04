El PP acusa al Gobierno de falsear los datos de test para el ranking de la OCDE

El PP ha cuestionado este lunes el informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que sitúa a España entre los diez países que más pruebas diagnósticas sobre coronavirus realizan porque, a su entender, "no son datos comparables con los de otros países" sino que han sido "generados por el gabinete de Presidencia" de Pedro Sánchez y no incluyen "ni siquiera los más de 600.000 test devueltos por defectuosos", según han señalado a Europa Press fuentes del partido.

En este sentido, el líder de los 'populares', Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de falsear datos "para mejorar en el ranking de la OCDE, como hizo a la UE con el déficit". "No más mentiras", ha defendido en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter, en el que también ha señalado que el Ejecutivo se ocupa más de "encuestas electorales que epidemiológicas". "Los españoles tenemos derecho a saber si estamos sanos y el Gobierno tiene el deber de hacer test a todos", ha escrito.

En concreto, en ese informe de la OCDE España se sitúa en el puesto octavo del ranking, que lidera Islandia (134,9), seguido de Luxemburgo (64,6), Estonia (36,9), Lituania (36,6) Israel (30), Italia (29,7) y Suiza (28,8). Por detrás de los españoles se encuentran Noruega (28,5), Austria (25,9), Dinamarca (25,3), Letonia (25,2) o Alemania (15,1).

El citado informe destaca la importancia de realizar estas pruebas para la definición de las estrategias de confinamiento y la reducción de los riesgos de nuevos brotes. En su cuenta personal de Twitter, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha destacado lo "bueno" que significa ver que España está en el 'top 10', ya que realiza 28,6 test por 1.000 habitantes, mientras que la media europea se sitúa en el 22,9.

Fuentes del PP consideran que el ranking contiene datos "más que cuestionables", a los que "no se les puede dar credibilidad". "Se felicitan por sus propios datos, que ha proporcionado el gabinete de Presidencia de Sánchez", sostienen en las filas del partido de Pablo Casado.



"Herramienta de propaganda"

Según el PP, a diferencia de los "oficiales" y "actualizados" que han proporcionado otros países, los de España están basados en las declaraciones que hizo "hace tiempo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa" y "ni siquiera incluyen los más de 600.000 test defectuosos que han tenido que devolver", añaden las mismas fuentes del partido.

Además, el PP ha pedido al Gobierno que deje de "utilizar a la OCDE como herramienta de propaganda" para corroborar las afirmaciones que hizo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hace unos días asegurando que España es "de los países del mundo que más test realiza a su población".

"Hay que aprender de los errores. No se trata de salir en un ranking en el que no estás sino intentar aparecer en ese ranking a partir de ahora", aseguran las mismas fuentes, que creen que no tiene sentido querer "vender" un "sobresaliente" cuando España tiene "un suspenso".

Varios dirigentes del PP han puesto en duda públicamente ese informe de la OCDE. Así, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Ignacio Echániz, ha indicado que "el ministro de Sanidad miente. España no está en el octavo puesto de los países con más test realizados".

"La OCDE utiliza dos fuentes: OurWorldInData + Moncloa. ¿A quién pretenden engañar?", se ha preguntado Echániz en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

También se ha mostrado crítico el economista y secretario de Economía del PP, Daniel Lacalle. "La OCDE actualiza los datos de tests por país. España aparece en el Top 10 con datos ofrecidos por el Gabinete de Presidencia del Gobierno", ha indicado en la misma red social.



Test masivos

Precisamente, el Grupo Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a hacer "test masivos" para garantizar el desconfinamiento seguro, una petición que ha vuelto a realizar públicamente Pablo Casado este lunes tras visitar una explotación ganadera en Madrid.

"Los españoles tienen derecho a saber si están contagiados y el Gobierno el deber de hacer los test a toda la población", ha asegurado el líder del PP, que cree que solo con esos test masivos se podrá hacer la desescalada y poner en marcha la economía productiva sin someter a ningún riesgo a los españoles cuando se salga a la calle.