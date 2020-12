El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha reiterado que todos los desarrollos de vacunas contra la COVID-19para saber si son la solución, aunque ha dicho que espera que en otoño se puedan iniciar en España los ensayos clínicos en humanos de uno de esos proyectos.

Así lo ha señalado Duque en su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, en la que ha repasado las acciones científicas para combatir la COVID-19. El ministro ha recordado que en el mundo hay más de 120 proyectos de vacunas, según la Organización Mundial de la Salud, diez en España.

Aquí ninguno de los proyectos está actualmente en ensayos clínicos, aunque el equipo que dirige Mariano Esteban, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), ya tiene un candidato a vacuna que se está testando en animales. "Es el más avanzado y esperamos que en otoño se puedan iniciar los ensayos clínicos en humanos", ha apuntado Duque, quien no obstante ha reiterado que todos estos desarrollos, como los demás en el mundo, "aún necesitan de mucho trabajo para poder saberse si son la solución a la pandemia".

"Es poco probable que se tenga la seguridad necesaria en una vacuna antes de fin de año, aunque algunos proyectos mundiales están intentándolo".

En relación a la producción de posibles vacunas, Duque ha explicado, en respuesta al PNV, que para asegurar esta capacidad el Gobierno ha contactado con las empresas españolas con capacidad para ello; "la colaboración de estas empresas y nuestros investigadores está dando lugar a interesantes proyectos". Además, España comprometió financiación -125 millones- durante la conferencia de la UEque "nos debería permitir asegurar el acceso a las vacunas" cuando estén.

Sobre a la titularidad de la posible vacuna, Duque, en respuesta a Unidas Podemos, ha indicado que la propiedad intelectual será pública si el hallazgo se hace en un centro de investigación público; "es la ventaja de tener centros públicos en este momento en el que hay mucha tensión comercial por vender las vacunas".

Duque también ha mencionado que "de ninguna manera la investigación pública tiene que estar reñida con que sus resultados se utilicen en el mercado", pero este es un momento puntual y de una emergencia "en la que hay que tener un cuidado especial".

De hecho, ha señalado, existen leyes, en España y en otros países, que permiten "modular los derechos de patentes e incluso expropiarlos. Solamente lo dejo ahí, ley existe y procuraremos que la solución a la pandemia pase por el menor número de momentos en los cuales haya que recurrir a excepcionalidades de la ley".

En su intervención, el ministro ha subrayado, además, que la reconstrucción de España requerirá, esta vez sí, de un impulso al sistema de ciencia e innovación y para ello preparan cuatro reformas.

Agilidad y flexibilidad del sistema; una carrera científica predecible para los investigadores; un refuerzo de los instrumentos para favorecer la competitividad y el carácter innovador de las empresas; y una investigación biomédica y en salud pública más avanzada.

Desde el PP, Pedro Navarro, ha denunciado que la ciencia no es prioritaria para este Gobierno: el ministro "no está en el núcleo duro y sus apariciones crean incertidumbre, incluso a los niños", y ha criticado que no se contesten las peticiones de información de su partido.

Navarro comenzó su intervención preguntando a Duque "¿dónde está la vacuna?", leyendo unas declaraciones de un investigador sobre que Duque "no está capacitado" y protagonizando un rifirrafe al entender que este se sonreía: "usted tiene tendencia a reírse mucho, yo le alabo el gusto cuando merece la pena, pero pretendo tomarme muy en serio mi comparecencia".

El presidente de la Comisión, Gerardo Pisarello, pidió al diputado del PP que no hiciera interpretaciones y que continuara la cortesía parlamentaria; "si yo me riera cada vez que habla (...)", agregó Navarro, quien además acusó al diputado de Podemos Javier Sánchez de pedirle que bajara el tono: "¿me está amenazando?".

Desde Ciudadanos, Marta Martín, ha afirmado no saber cómo Duque "aguanta en este Gobierno, sobre todo un día como hoy" y, al igual que el diputado del PP, le ha achacado tener poco peso en el Ejecutivo.

La diputada de Vox Mireia Borrás ha insistido en que el Gobierno conocía la gravedad de la situación mucho antes de tomar las primeras decisiones: "Son ustedes culpables e irresponsables".

Además, ha propuesto una oficina de asesoramiento científico-tecnológico permanente, ante lo que el ministro ha dicho "pongámoslo en marcha" y ha recordado que en todos los programas de actuación su departamento ha planteado un incremento de esta asesoría en todas las áreas gubernamentales.