Los territorios que pasan este lunes 25 de mayo a la fase 2 de la desescalada, y que abarcan al 47 por ciento de la población española (22 millones de habitantes), podrán iniciar una apertura parcial de los centros educativos, aunque la 'vuelta al cole' no se producirá hasta el mes de septiembre.

En todo caso, será una apertura desigual en función de las comunidades autónomas, algunas de las cuales prevén que los alumnos que quieran regresar a clase lo hagan con cita previa. La mayoría de autonomías descarta la vuelta de menores de 0 a 6 años.

Además, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya ha señalado que en el decreto que prórroga del Estado de Alarma se reconoce la competencia de las comunidades autónomas en materia educativa, que deberán disponer "como mejor estimen oportuno" la desescalada, si es que proceden estas actividades.

El Gobierno sí ha remitido una guía con medidas de prevención e higiene a las autonomías para la fase 2 en materia educativa, en la que recomienda priorizar en los posible espacios al aire libre, optimizar aulas y otros espacios y organizar la distribución para que siempre se mantenga una distancia de seguridad de dos metros.

No se recomienda el uso de guantes en los colegios, sí el de mascarillas, a poder ser reutilizables, en caso de que no se pueda asegurar una distancia interpersonal de 2 metros. La mascarilla será obligatoria en el transporte escolar. Además, las familias deberán realizar la toma de temperatura al alumno todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. No podrán acudir alumnos con síntomas o en cuarentena y en caso de detectarse en el centro, deberán ser aislados.

Territorios en fase 2

A partir del lunes, estarán en la fase 2 de la desescalada todas las provincias andaluzas menos Málaga y Granada, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla, las provincias de Guadalajara y Cuenca y tres zonas sanitarias catalanas, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sin embargo, en Navarra, no se prevé una vuelta ahora sino a partir del 1 de junio, para que puedan acudir con carácter voluntario los alumnos de 2º de Bachillerato para preparar la EBAU.

En Aragón, sólo se va a permitir la vuelta a estudiantes de segundo de Bachillerato y segundo ciclo de FP para preparar la EBAU y la prueba extraordinaria de FP. Además, las escuelas infantiles de ayuntamientos y privadas si cumplen las condiciones a lo largo del mes de junio.

Baleares prevé que los alumnos de último curso de ciclo puedan hacer tutorías con cita previa con un máximo 5 alumnos por profesor. Aunque los centros de educación infantil 0 a 6 años públicos no ofrecerán atención presencial en la Fase 2, los privados y municipales podrán atender presencialmente si se cumplen las condiciones. Los centros de educación especial no ofrecerán atención presencial.

En Galicia, a partir del lunes se permite el regreso a las aulas de forma voluntaria a alumnos de 2º de Bachillerato y FP y está pendiente que pasará con las guarderías de 0 a 3 años.

En Andalucía, no habrá vuelta a las clases este curso. En el caso de los menores de 0 a 6 años, Educación lo considera un tema de conciliación en manos de la Consejería de Igualdad.

En el caso de Canarias, se prevé que los alumnos de los curso terminales puedan volver en fase 2, previa cita, a su centro educativo, siendo de carácter voluntario tanto para el alumnado como para el profesorado. En cuanto a los centros de infantil, los públicos no van abrir aunque se está elaborando un protocolo para las escuelas infantiles privadas que decidan hacerlo.

En Cantabria, sólo se reincorporarán a las aulas este final de curso los alumnos de segundo de Bachillerato, quienes opten a un título de Formación Profesional y los alumnos de Enseñanzas de Régimen Especial que tengan que presentarse a una prueba de acceso a enseñanzas superiores, pero a partir del 8 de junio. Será de forma voluntaria y no podrá suponer la presencia de más de 15 por aula "en ningún momento".

Además, y con el objetivo de atender al alumnado más vulnerable, se permitirá que los docentes establezcan mediante cita previa reuniones con aquellos estudiantes que estén teniendo especiales dificultades en el seguimiento de la docencia no presencial.

En Murcia, se prevé que los institutos puedan abrir en junio para los alumnos de 2 bachillerato, que voluntariamente quieran ir a refuerzo de cara a la EBAU.

En La Rioja, desde el martes 26 de mayo, a partir de cuarto de Primaria (incluido), algunos alumnos podrán ir a clase. Se trata de alumnos que serán "prescritos" para volver a clase "por condiciones pedagógicas" y "será un complemento para cuando la distancia no es suficiente", bien por brecha digital o bien por algún tipo de necesidad, aunque podrán rehusar.

En Asturias, no habrá autorización de presencia en centros docentes hasta que se publique una resolución autonómica. En Extremadura, los alumnos que terminan ciclo podrán solicitar "refuerzo y apoyo presencial" en los centros educativos. El resto de alumnos de Primaria y Secundaria "de forma puntual" pueden solicitar tutorías u orientación a través de cita previa en los centros educativos No habrá vuelta a clase en los centros de Educación Especial, "excepto para rehabilitación funcional y atención temprana, de forma voluntaria".

En el País Vasco, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha insistido este viernes en que "conviene" la vuelta a las aulas el próximo lunes, 25 de mayo, del alumnado "más vulnerable" que pasa de ciclo, porque las clases presenciales son "fundamentales e insustituibles". Ha realizado un llamamiento a los agentes educativos a dar pasos porque están "garantizadas las condiciones de salud" de profesores y alumnos.

Melilla ha acordado con los responsables de Educación del Ministerio y los directores de los centros que ningún alumno regrese a las aulas en este curso, ni siquiera los de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.

Territorios en fase 1

Cataluña permanece en fase 1, salvo Tarragona, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu i Aran, pero las escuelas e institutos no abrirán hasta el 1 de junio en cualquier caso. Esta comunidad sí prevé a partir de la fase 2, con condiciones, la vuelta de alumnos de 3 a 6 años y tutorías personalizas con cita previa para el resto, si lo requieren. La asistencia del alumnado al centro siempre voluntaria.

Castilla la Mancha permanece en fase 1, salvo las provincias de Guadalajara y Cuenca. En la fase 2, contempla que los alumnos y alumnas de los cursos terminales puedan volver a las aulas, de forma voluntaria y con cita previa, para desarrollar actividades de refuerzo, apoyo, tutoría y atención de dudas.

La Comunidad Valenciana permanecerá en Fase 1 la próxima semana. Cuando pase a Fase 2, el alumnado podrá ir al centro por cuestiones específicas. Se podrán organizar clases presenciales de 10 alumnos como máximo en los últimos cursos de cada etapa educativa a partir de primaria y tutorías presenciales en el resto de cursos a partir de educación primaria. Las actividades presenciales son voluntarias. Las escuelas infantiles municipales y las privadas de 0 a 3 años podrán abrir a partir del 18 de junio.

La Comunidad de Madrid entra este lunes en fase 1 por lo que no llegaría a la fase 2 hasta el 8 de junio como pronto y todavía no ha anunciado medidas para esa fase en materia educativa, aunque ha avanzado que la comunidad educativa le ha trasladado la imposibilidad de abrir para menores de 0 a 6 años o los centros de educación especial.