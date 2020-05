Sanidad eleva el número de muertos por coronavirus en 283, 35 en la última semana

Sanidad recomendó no celebrar un evento de la Iglesia Evangelista pero sí la marcha del 8-M.

El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 35 muertes y 194 nuevos contagios por coronavirus y ha elevado a 27.117 las muertes y a 236.259 los diagnósticos totales tras una nueva revisión de los datos del avance de la pandemia.

Son las cifras facilitadas por el departamento de Salvador Illa después de que ayer modificara el sistema de recopilación de datos para obtener una información individualizada de cada caso en las comunidades autónomas, corregir series y eliminar duplicados, entre otros.

Con el nuevo sistema, la notificación de fallecidos este martes, que toma en consideración la fecha de defunción de los últimos 7 días, es de 35.

Sin embargo, la cifra total de 27.117 muertos implica una variación de 283 fallecimientos, si se compara con la cifra total facilitada este lunes (26.834).

De las 35 muertes notificadas, las comunidades autónomas donde se han registrado más muertes son Cataluña (9), La Rioja (8) y Madrid (6). En Castilla y León ha habido cuatro fallecimientos, dos en Castilla-La Mancha, dos en la Comunidad Valenciana, dos en Extremadura, uno en Galicia y otro en Murcia.

En ocho comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas no se ha notificado ninguna muerte, mientras que en otras cinco tan sólo se ha informado de una o de dos.



Nuevos diagnósticos

Los nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas han sido 194. También en el nuevo dato global de afectados, de 236.259, se detecta una revisión con respecto al facilitado este lunes por Sanidad, que fue de 235.400, con lo que el nuevo ajuste implica una variación de 859 casos.

En las últimas 24 horas se han producido sobre todo diagnósticos en Cataluña (115) y Madrid (43). Ha habido nuevos casos detectados en la Comunidad Valenciana (8), Canarias (6), Navarra (5), Castilla y León (4), Galicia (3), La Rioja (3), País Vasco (2), Extremadura (2), Castilla-La Mancha (2) y Andalucía (1).

En Ceuta, Melilla, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria y Murcia no se han detectado nuevos casos.

La nueva estadística incluye los diagnosticados en los últimos siete días, que son 3.222, con una incidencia acumulada de 6,85; también de los últimos 14 días, que son 6.990.

Asimismo, refleja los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días (1.042) y en los últimos siete (243).

En cuanto a los pacientes que han precisado hospitalización en los últimos 7 días, han sido 256, elevando el total a 123.182.

Las comunidades con más hospitalizados son Madrid con 78 nuevos, Cataluña con 37, Andalucía con 25, Castilla y León con 24 y Castilla-La Mancha con 22.

Los casos totales que han ingresado en la UCI en los últimos 7 días son 12: cuatro en Andalucía, tres en Castilla-La Mancha, dos en Aragón y uno Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid.



Muertos sin fechar

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha admitido este martes que hay "algunos cientos de fallecidos" que no se han ubicado aún a lo largo de la pandemia.

Esta es la explicación que ha dado tras las variaciones en las cifras de la pandemia en España que se están produciendo en los últimos días. En la estadística de este martes había 1.900 fallecidos menos que las cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad el día anterior. Y hoy ese número total ha crecido en 283 fallecidos, pero según el doctor Simón, solo 35 corresponden a los últimos 7 días.

"En los últimos siete días, con fecha de defunción en los últimos siete días, se han notificado 25 fallecidos", ha precisado antes de exponer que en el total de las cifras se ve que hay 283 fallecidos más que ayer. "Estos casos son fallecidos que incluyen los 35 que se identificaron este lunes y casos antiguos que había que adjudicarles la fecha de defunción", ha precisado.

Según el doctor Simón, "este proceso va a seguir todavía unos días porque todavía tenemos algunos cientos de fallecidos, dentro de los 27.117 que tenemos ahora ya ubicados, que hay que saber ubicar a lo largo de la epidemia".

Algunos de estos, según el director del CCAES, son fallecidos antiguos y otros se retirarán de la categoría de fallecidos por coronavirus porque "al final algunos de ellos no se han confirmado el diagnóstico". Otros, ha insistido, simplemente hay que "reubicarlos" por lo que este proceso "va a seguir todavía unos días". "Pero las cifras respecto a los totales de fallecidos no hacen un cambio fundamental", ha matizado.

Aunque considera que lo importante no es este dato porque no modifica lo que "ahora nos interesa" que es conocer la evolución de la pandemia a lo largo de los últimos siete días. Y a este respecto, ha precisado que en 10 comunidades autónomas no ha habido ningún fallecido en la última semana y en otras 5 regiones solo se han producido entre uno y dos fallecidos.