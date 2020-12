El Ministerio de Sanidad ha informado por segundo día consecutivo de que ninguna persona ha muerto con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que siguen siendo 27.127, de las cuales 34 han perdido la vida en la última semana, aunque los casos confirmados este lunes sí aumentan hasta los 137.

De los nuevos contagios, la inmensa mayoría han sido detectados en Madrid, que suma 73 casos y ningún fallecido en los últimos 7 días, según el último balance de Sanidad, que cifra en 17 los positivos diagnosticados en Cataluña, donde han muerto 9 personas en la última semana.

Se trata del segundo día en el que el Ministerio no registra ningún decesoel Ministerio no registra ningún deceso, aunque el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha pedido "prudencia" a la hora de valorar este dato, porque hay una comunidad, que no ha citado, que "ha tenido problemas a la hora de cargar" sus datos, con lo que la cifra podría ser mayor.

Desde el martes pasado, los globales de las comunidades no han variado, salvo los de Canarias, que el miércoles pasado sumó una muerte, pasando de 150 a 151; Galicia, donde -según Sanidad- han perdido la vida dos personas en los últimos 7 días, y así lo hace constar en su informe.

Pero en otros casos las cifras no cuadran, como en Castilla y León, que el día 26 registraba 1.922 muertos y desde el sábado son 1.924, es decir, dos más, aunque en el balance de Sanidad figuran 6 en una semana.

Lo mismo ocurre en Cataluña; el pasado martes eran 5.583 los fallecidos, pero este martes Sanidad asegura que son 5.587, aunque le atribuye 9 en una semana y no 4; Extremadura ha pasado de 507 a 508, pero en el cómputo del Ministerio le atribuye 5 en 7 días; y en La Rioja aparecen dos, aunque su total ha pasado de 360 a 361.

Además, Asturias, por ejemplo, contabilizó este lunes un solo deceso, pero hoy son dos. Un total de siete autonomías -Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra, además de Madrid-, Ceuta y Melilla, no han sufrido ninguna víctima mortal en esta última semana.

En estos siete días se han registrado 2.589 positivos nuevos, la gran mayoría también en Cataluña, donde ascienden a 2.475, y Madrid (1.558), de forma que el total de casos diagnosticados mediante PCR ya se eleva, según el cálculo de Sanidad, a 239.932 contagios.

La comunidad con más diagnosticados la víspera, por detrás de Madrid y Cataluña, es Andalucía, que confirmó 12 positivos por PCR y seis decesos en siete días, mientras que Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha y Galicia no han tenido nuevos contagios en esta semana.

"Puede haber discrepancias"

Aunque hoy se cumplen ocho días de vigencia del nuevo sistema de recopilación de datos para obtener una información individualizada de cada caso en las comunidades, corregir series y eliminar duplicados, y el Ministerio sigue avisando de que aún se está realizando "una validación individualizada de los casos, por lo que puede haber discrepancias" respecto a días previos, tanto de los positivos como de las hospitalizaciones, ucis y fallecidos.

De acuerdo con los últimos datos, la tasa de incidencia acumulada (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes) es 5,51, aunque con enormes diferencias según las autonomías: en Ceuta se ha disparado al 24,77, en Cataluña es del 13,82 y en Castilla y León de 13, mientras que en Murcia es de 0,47, el 0,67 en Andalucía y 0,7 en Galicia.

Y, echando la vista 14 días atrás, serían 6.524 los contagios confirmados, lo que sitúa la tasa de incidencia acumulada para el total de España en 13,87; también aquí las diferencias son notables, desde el 39,23 de Cataluña, el 33 de Ceuta, el 25,84 de Castilla y León o el 24,16 de Madrid al 1,59 de Andalucía y el 2,49 de Extremadura o el 2,89 de Galicia.

Mientras, los confirmados con inicio de síntomas en los últimos 7 días han sido 247, que se elevan a 955 si se toma como referencia temporal 14 días.

El nuevo balance cifra en 243 las hospitalizaciones producidas en siete días -dos más que este lunes- y en 123.974 las totales. La gran mayoría se han repartido entre Madrid (73), Cataluña y Castilla y León, ambas con 38, y Castilla-La Mancha, con 20.

De la misma forma, ya son 11.413 los pacientes que han requerido de cuidados intensivos, 11 de ellos en los últimos 7 días, 4 de ellos en Castilla-La Mancha y 3 en Castilla y León En el resto ha habido uno o ningún nuevo enfermo ingresado en estas unidades.