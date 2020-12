La Comandancia de Madrid tiene previsto abrir una información reservada por las filtraciones de informes de la manifestación del 8M y la primera respuesta a la crisis del coronavirus que han sido entregados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial a la titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, y que motivó el cese del coronel jefe de esta Comandancia, coronel Diego Pérez de los Cobos.

Según confirman a Europa Press fuentes de Interior y de la Guardia Civil, la información reservada se abre al ser un "procedimiento normal" cuando ocurren este tipo de filtraciones de documentos sobre los que la misma juez advirtió a las partes -incluso al departamento ministerial de Fernando Grande-Marlaska- que pesaba la obligación de reserva, ya que sólo ella podía conocer del contenido íntegro de las diligencias.

La apertura de la información reservada corresponde a la propia Comandancia de Madrid que ahora dirige el teniente coronel David Blanes. De acuerdo a estas fuentes, la investigación interna no afecta a otras cuestiones derivadas de la gestión del coronel Pérez de los Cobos, quien ha sido destinado a propuesta suya en comisión de servicios en la Intervención Central de Armas y Explosivos en Madrid.

Entre las últimas gestiones del coronel Pérez de los Cobos se incluye la orden relacionada con el supermercado donde fue grabado el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. En concreto, se difundió un vídeo en el que se proferían insultos y se veía al líder de Podemos comprando sin llevar la mascarilla.

Como jefe de la Comandancia, Pérez de los Cobos pidió a la empresa de seguridad del supermercado que se preservaran las imágenes por si se derivaban responsabilidades penales, según adelantó 'El Periódico de Catañunya'.

Otras fuentes al tanto de esta orden aseguran que la petición de preservar las imágenes del supermercado se cursó pese a que no había una indicación judicial al respecto, lo que causó malestar en la cadena de mando. Desde la Guardia Civil, no obstante, se subraya que estas imágenes no están en posesión del Instituto Armado.

En su comparecencia del miércoles en el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el relevo de Pérez de los Cobos se motivó por la filtración del informe del 8M, aunque apostilló que en un primer momento no quiso dar más detalles por respeto a la carrera profesional del coronel, aludiendo al posible recurso que presente contra su cese.

Tras la publicación de la carta de cese de Pérez de los Cobos, desde Interior se aclaró que la pérdida de confianza que precipitó el cese de Pérez de los Cobos dentro de una reestructuración de equipos se debió a que el coronel dejó de notificar novedades sobre las diligencias de la Policía Judicial remitidas al juzgado de Rodríguez-Medel, y que afectan a la Delegación del Gobierno y al doctor Fernando Simón, entre otros cargos públicos.

Grande-Marlaska ha asegurado que ni pidió acceso al informe ni tampoco a detalles de su contenido, limitando el interés de su departamento ministerial al conocimiento sobre la fecha de entrega del documento.