La Comunidad de Madrid no va a solicitar al Gobierno de España el paso a la fase 3 de la desescalada al decaer el próximo 21 de junio el estado de alarma, lo que deja en manos de las comunidades autónomas la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) ha anunciado este lunes que Madrid no presentará dicha solicitud en una entrevista con Telecinco recogida por la Agencia Efe. "Ya no hay nada, como no hay nada no hace falta que lo solicitemos. Como los efectos son los mismos esto ya no tiene sentido", ha afirmado la dirigente popular.

Díaz Ayuso corrige así al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que el pasado viernes anunció que Madrid pediría el paso a la fase 3 a pesar de que el 21 de junio se estrene la nueva normalidad en todo el país.

Además, la presidenta madrileña ha afeado que la región haya estado "retrasada" en la desescalada, al ir dos semanas por detrás de otros territorios, un hecho que a su juicio se ha producido de "manera injustificada" y "arbitraria".

Díaz Ayuso ha defendido asimismo que Madrid continúa esta semana en la fase 2 no porque tenga más contagiosy porque el actual escenario es lo que más importaba puesto que permitía recuperar el consumo. "Estamos en esta fase porque estamos siendo precavidos", ha señalado también Ayuso, y ha cargado contra las críticas ante la llegada de madrileños a otros territorios. "El comportamiento de los madrileños es ejemplar", ha agregado.

A partir de las 00.00 horas del domingo 21 de junio expira el estado de alarma y las comunidades autónomas deberán estar sometidas y respetar las condiciones del real decreto de nueva normalidad que aprobó el Gobierno nacional el pasado martes.

Cataluña pide que Barcelona y Lleida pasen a la fase 3 este jueves

El comité del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ha aprobado este lunes, a propuesta del Departamento de Salud, pedir al Ministerio de Sanidad que autorice que Barcelona y su área metropolitana y Lleida avancen el jueves a la fase 3 de la desescalada.

La decisión, que adelantó este domingo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ya pidió que Barcelona y Lleida pasasen a la última fase de la desescalada sin esperar a que finalice el estado de alarma, se ha adoptado después de analizar los datos epidemiológicos que evidencian que las regiones sanitarias de Barcelona y su área metropolitana y Lleida presentan un riesgo bajo de contagios.

De esta forma, a partir del próximo jueves, si el ministerio lo autoriza, ya estaría permitida la movilidad entre todas las regiones sanitarias de toda Cataluña puesto que todo el territorio ya se encontraría en fase 3.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que la semana pasada mostró su enfado con el departamento de Salud por no proponer que Barcelona pasase a fase 3 a partir de hoy, ha declarado este lunes que confiaba en que la ciudad pudiera progresar a esta fase antes del fin de semana puesto que los indicadores epidemiológicos de la ciudad eran tan buenos como los de otras regiones sanitarias que han pasado a fase 3.

Fuentes del departamento de Salud han recordado que el adelanto de una fase a otra de cualquier territorio se basa en la conjunción de varias circunstancias, como la evolución a la baja de los factores de riesgo epidemiológico, básicamente la incidencia de nuevos casos y la tasa reproductiva efectiva.

También se valora que la capacidad de la atención primaria para diagnosticar y hacer seguimiento de los nuevos contagios con la disposición de pruebas PCR. Todo ello ha hecho posible que la Generalitat ha valorado que "este sea el momento para hacer este nuevo adelanto de fase".

Colau había defendido el avance a la última fase de la desescalada para que los muchos barceloneses que tienen planificado desplazarse con motivo del puente de San Juan puedan hacer sus planes por adelantado y avanzar su salida de la ciudad durante el fin de semana.

También el Gremio de Restauración de Barcelona había pedido poder avanzar ya este lunes a la última fase de la desescalada, que probablemente llegará el jueves, tres días antes de que finalice el estado de alarma y que, por tanto, todas las restricciones de movilidad se extingan.