España debe mantenerse con Europa ( y con España)

No es un trabalenguas eso de entenderse España con Europa y España con España. Es una consigna, y a la vez una advertencia, que lanzaba Pedro Sánchez en su última comparecencia al concluir el estado de alarma. En esta crisis, la Unión Europea apoyará financieramente y no solo dando créditos, como en la de 2008. La capacidad de endeudamiento de este país reventaría; y más aún la de Italia. Sería una catástrofe. Lo advirtió Romano Prodi en una entrevista: "Si España, Francia e Italia van juntas, cambiarán Europa". Eso ya sucede con permiso de Alemania, al menos mientras nos dure la canciller Ángela Merkel, cuya salud Dios proteja. No le gusta al grupo de países del norte, ni a los socios del este, los antiguos satélites de la Unión Soviética. Pero va adelante y es una gran noticia porque se temía incluso una quiebra. "Hace cinco años el riesgo de ruptura era aún mayor", valora el profesor Manuel Castells, integrante de un centro de pensamiento intelectual llamado "Reimaginar Europa" que preside el francés Valery Giscard. Es cierto que de la pandemia surge una nueva Europa. Bienvenida.