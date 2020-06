España mira a la 'nueva normalidad': estas son las normas por comunidades

La nueva normalidad ha tomado ya el relevo en toda España al estado de alarma, que durante 98 días y en fases sucesivas ha permitido al Gobierno establecer medidas para contener el avance del coronavirus, causante de 28.322 muertes y 245.938 contagios, según el Ministerio de Sanidad.

La lucha contra la pandemia continua, pero desde este domingo lo hace en un escenario diferente en el que se quiere, sobre todo, recuperar la actividad económica y aliviar las restricciones que han marcado la vida diaria de los ciudadanos.

¿Cuáles son las normas comunes en la 'nueva normalidad'?

Los españoles tendrán que continuar utilizando mascarillas, deberán mantener la distancia de seguridad y las medidas estrictas de higiene para prevenir el contagio, pero se flexibilizan los desplazamientos, las reuniones y otras actividades.

Desde ahora, las comunidades autónomas tomarán el control de los aforos en los establecimientos y regularán las medidas de control que afectarán también a las actividades de ocio nocturno, entre otros ámbitos.

Otra de las novedades será la ausencia de restricciones a la movilidad de vehículos, sobre lo que la Dirección General de Tráfico (DGT), que no prevé grandes atascos, advierte de la "tentación" de pisar el acelerador y de una "conducción compulsiva" tras este periodo de desplazamientos restringidos.

El Gobierno central, por su parte, no oculta que existe preocupación por el riesgo de rebrotes y ha decidido reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS) con más recursos financieros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha subrayado al pedir al país que no baje la guardia en este nuevo periodo porque "el virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola, y hay que evitarlo a toda costa", ha insistido durante una declaración institucional desde La Moncloa en la última jornada del estado de alarma.



¿Qué normas hay en cada comunidad autónoma?

Así pues, el fin del estado de alarma supone que todas las comunidades autónomas recuperan sus competencias, ya que hasta ahora el mando único pertenecía al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Por lo tanto, cada una ha elaborado su propia guía de normas para ir avanzando en esta nueva fase en la que aun se mantiene la incertidumbre y el miedo al rebrote por la inexistencia de una vacuna contra la covid-19.

Andalucía: La comunidad ha llegado a esta nueva etapa de la pandemia con la elaboración de hasta 400 nuevas normas. La previsión de la Junta es que "la nueva realidad" esté en vigor hasta la próxima primavera. Así pues, el aforo de los establecimientos y comercios se aumenta al 75% de la capacidad autorizada en el interior y al 100% en las terrazas. En el caso de las piscinas y hoteles es de un 50%, el 65% en cines y salas de espectáculos. Los conciertos al aire libre tendrán una capacidad máxima de 1.500 personas en el exterior. En el caso de los funerales, podrán acudir hasta 60 personas si son al aire libre, 30 en espacios cerrados. De momento, las ferias y verbenas no están recomendadas.

Aragón: En el caso de Aragón, el aforo para establecimientos, como en Andalucía, será del 75%, siempre que no sean locales de ocio nocturno. En este caso, el aforo será de la mitad y las pistas de baile deberán ser ocupadas por sillas y mesas. En cuanto a las zonas infantiles, hasta ahora cerradas, ya están disponibles para su disfrute siempre con las correctas medidas de higiene. Las fiestas patronales, hasta septiembre, están prohibidas.

Asturias: El Principado afronta la 'nueva normalidad' con los Ayuntamientos como responsables de las normas para las playas y arenales. En cuanto al ocio nocturno, también se podrá abrir con un aforo del 50% pero sin pista de baile. En cuanto al resto de establecimientos de hostelería, se podrán abrir al total de su capacidad. En referencia a las fiestas, se han catalogado por tres tipos de riesgo (alto, medio, bajo). Desde el 5 de julio vuelven las verbenas, romerías y atracciones. En el caso de que sean de alto riesgo se prohibiran; con medio riesgo tendrán un 75% de aforo y con riesgo bajo bastaría con las medidas de protección. Serán los propios organizadores los que determinen el riesgo de los eventos. Los parques infantiles también abren con estas normas, y los centros comerciales tendrán limitado el aforo al 50% en zonas comunes.

Baleares: Ha sido la primera en recibir a los turistas el pasado lunes a través del proyecto piloto del Gobierno, pero eso no es óbice para que mantenga una serie de normas básicas. Los locales con un aforo de más de 300 personas no podrán abrir, el resto tendrán que tenerlo al 75%. En la playa tendrá que haber más de cuatro metros cuadrados para cada bañista y no se podrán reunir más de 30 personas."El turismo es el futuro de Mallorca", decían algunos de los turistas alemanes al desembarcar el pasado lunes.

Canarias: En Canarias, como en Baleares, se aplica la norma de cuatro metros cuadrados en la playa. Bares y restaurantes no tendrán límite de aforo, no así los comercios, que estarán al 75%. Y pese a que las islas han sido las prieras en avanzar en la desescalada durante el estado de alarma, las fiestas patronales aun estarán prohibidas.

Cantabria: La comunidad presidida por Miguel Ángel Revilla se adelantaba al estado de alarma y abría sus fronteras a los vascos este pasado viernes. Ante la llegada de los turistas, el PRC ha acordado que se mantiene un límite general del 75% en hostelería, comercio y equipamientos culturales, porcentaje que se reduce al 50 en albergues, instalaciones turísticas y locales de ocio nocturno. Los eventos deportivos no podrán reunir a más de 300 personas en espacios cerrados y un millar al aire libre. En las playas, duchas y lavapiés solo se usarán por una persona a la vez.

Castilla-La Mancha: Con la intención de no confundir a la ciudadanía, el Gobierno regional ha decidido limitar el aforo al 75% en prácticamente todos los locales y servicios públicos. Por otro lado, las fiestas patronales no se recomiendan antes del 15 de julio.

Castilla- León: La comunidad, muy afectada por el virus en algunas provincias por su cercanía con Madrid, ha decidido prohibir todo acto y reunión donde no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas. En el sector de la hostelería se reabren las barras aunque se limita el aforo al 75%. Las discotecas deberán colocar mesas en las pistas de baile y tendrán la asistencia limitada a un tercio de su capacidad y las piscinas podrán abrir al 75% y se permiten las competiciones deportivas sin contacto físico.

Cataluña: La comunidad cambió de la fase 3 a la 'nueva normalidad' en tan solo 24 horas esta semana, lo que ha supuesto que su presidente, Quim Torra, haya hecho una llamada a la responsabilidad individual por encima de los límites de aforo. Así, a partir de próximo 25 de junio no habrá aforos limitados. En los eventos al aire libre, habrá que respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros, aunque podrá rebajarse si se usa mascarilla y habrá un registro de asistentes y espacios sectorizados de un máximo de 2.000 personas.

Comunidad Valenciana: La comunidad mantendrá en la nueva etapa la mayoría de las medidas de la fase 3 de la desescalada, como la obligación de limitar los aforos al 75% o incluso al 60% en el caso de los centros comerciales. Los espectáculos al aire libre no podrán congregar a más de 800 personas y los velatorios tendrán un límite de 50 personas en espacios abiertos y de 25 en lugares cerrados.

Extremadura: El territorio llegó a la fase 3 sin permitir los desplazamientos entre provincias y ahora, en la 'nueva normalidad', contempla el regreso al confinamiento en caso de rebrotes. Esta fase estará dividida en dos periodos. En la primera etapa, que dura hasta el 31 de julio, las limitaciones de aforo son del 50% por norma general, porcentaje que asciende al 75% a partir de esa fecha.

Galicia: Fue la primera en lanzarse de lleno a la 'nueva normalidad' ya el pasado lunes, y con ella ha llegado un límite del 75% de aforo en lugares de concurrencia pública, un 80% en terrazasy un 50% en las zonas comunes de los centros comerciales. Los eventos al aire libre tendrán un tope de 1.000 personas sentadas y de 300 si se celebran en recintos cerrados

La Rioja: El Gobierno regional ha adoptado una política de no limitar los aforos en aquellos espacios donde sea posible mantener las distancias. Por otro lado, en los grandes eventos se limita el 75%. Todos los actos tendrán que ser con cita previa para permitir, en caso necesario, el rastreo de los asistentes. Las fiestas patronales podrán celebrarse, pero no así programar actos multitudinarios. En las plazas de toros podrá haber hasta 1.000 personas congregadas mientras que las piscinas tendrán un 75% de aforo.

Madrid: La Comunidad de Madrid anunciaba este viernes su plan para avanzar en la nueva normalidad cuando ha llegado hasta ella sin pasar por la fase 3. Entre este domingo y el 5 de julio, todos los negocios tendrán su aforo interior limitado al 60% (80% en terrazas de bares y restaurantes, que podrán volver a usar sus barras). Desde el 6 de julio, ese porcentaje llegará al 75% (100% en terrazas). Las discotecas seguirán cerradas al menos hasta el 5 de julio, al igual que los centros de servicios sociales, excepto residencias. Los parques infantiles vuelven a estar abiertos.

Murcia: La región permitirá que los hoteles funcionen con todas sus habitaciones abiertas aunque en los espacios comunes el aforo estará limitado al 75%. Las bodas podrán contar con 500 asistentes al aire libre (200 en recintos cerrados y hasta 800 con planes específicos) y los velatorios con 50 (30 en el interior).

Navarra: Pese a que son muchos los que se manifestaron este mismo sábado contra la cancelación de los míticos Sanfermines, la comunidad prohíbe todas las fiestas patronales multitudinarias. La práctica totalidad de actividades recuperarán su actividad, aunque con limitaciones compartidas con otras comunidades como la limitación del aforo al 75% en la hostelería, grupos máximos de 25 personas en equipamientos y la celebración de grandes actos con hasta 1.000 asistentes al aire libre y 500 en el interior

País Vasco: El País Vasco ha reabierto parques y zonas reccreativas, aunque se deberá garantizar un espacio de 4 metros cuadrados por cada persona. En el transporte público, en ascensores para acceder a determinados barrios y en funiculares se recupera el 100% de la capacidad, siempre con mascarilla. En los espectáculos culturales al aire libre, romerías, exhibiciones de baile o música y desfiles, el aforo máximo será de 1.000 asistentes, el mismo que en los eventos deportivos en espacios abiertos, como ciclismo, remo o atletismo. En espacios cerrados esta cifra se reduce a 300 personas. Discotecas y el resto de locales de ocio nocturno retoman su actividad con el 60% de su capacidad