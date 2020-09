El homenaje a las víctimas del coronavirus que se celebrará el próximo 16 de julio ha protagonizado parte de la sesión de Control al Gobierno del Congreso de los Diputados. Pero no en positivo, como se podría esperar. El PP ha usado este acto para atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el desfase que, dicen, hay entre las cifras de fallecidos que publican desde la Moncloa y las que ofrecen otras instituciones.

La portavoz de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido al Gobierno que realice una auditoria de las muertes provocadas por la covid-19 para poder tener una cifra real y ha asegurado que el acto del próximo mes es solo para "el 60% de las víctimas de la pandemia" y, por lo tanto, un "homenaje mutilado".

Además, la dirigente conservadora ha hecho referencia a la cifra de fallecidos ofrecida por el Instituto de Salud Carlos III y del Instituto Nacional de Estadística (INE) que alcanza las 45.000 muertes. "No es un desajuste numérico, es un abismo moral. Esos 17.000 españoles, sino murieron por la pandemia, ¿por qué murieron?", ha cuestionado Álvarez de Toledo. En el mismo sentido, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que el Ejecutivo "tiene la cifra exacta de fallecidos pero como no quieren decirlo lo oculta".

El manual del demócrata

"Ustedes han decidido, sea la que sea la cifra final, hacer política con los muertos", ha respondido la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a los conservadores. La 'número dos' del Ejecutivo ha reprochado a los de Pablo Casado que esa sea la forma en la que tienden la mano en los momentos más complejos. "Su problema es deteriorar constantemente a esta ciudadanía en un momento trágico en el que han decidido no ayudar ni un día con nada", ha sentenciado.

Calvo también ha reprendido a los diputados de Vox que hayan decidido no asistir al homenaje de las víctimas del coronavirus. "¿Qué parte del respeto a las instituciones del Estado se le ha olvidado para decir que el día 16 no estarán en el homenaje a las víctimas con todas las instituciones y todas las autoridades del Estado? ¿Qué parte del manual básico del demócrata no se ha leído usted todavía?".