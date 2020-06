El rebrote del centro de Cruz Roja supera los 80 positivos por coronavirus

El rebrote en el centro de acogida de Cruz Roja en la capital malagueña supera ya los 80 positivos por coronavirus, según informó la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, quien precisó que "ninguno de los afectados está en un hospital, están aislados en el centro porque el estado de salud que presentan no requiere en ningún caso de hospitalización".

La delegada señaló que "lo importante es que estamos ante un clúster y no ante un rebrote, pues está totalmente localizado el punto del que proceden todos los casos y se están realizando los estudios de trazabilidad y todos los análisis necesarios entre las personas que están confinadas en este centro de Cruz Roja".

En este punto, Patricia Navarro lanzó un "mensaje de serenidad a la sociedad malagueña" y aseguró que "este clúster está controlado plenamente en términos sanitarios, casi al 100%".

Patricia Navarro explicó que "han sido monitorizadas más de 100 personas, entre internos y personal del centro, y a ellos se les están practicando análisis y los epidemiólogos llevan a cabo el estudio de trazabilidad, a la vez que se está procediendo a un rastreo de todas las personas que han podido estar en contacto con este foco y otros que se hayan podido producir a partir de este contagio".

La delegada del Gobierno andaluz reiteró que "los afectados están confinados y totalmente aislados, el centro de acogida está cerrado a cal y canto y los cuerpos y fuerzas de seguridad se encargan de custodiarlo". "Desde que se dianosticó el primer positivo, el centro se cerró y no ha podido entrar ni salir nadie allí".

Asimismo, Navarro precisó que "en ningún caso, se ofrecerán datos personales ni otros detalles acerca de los afectados, como se ha hecho en todo momento durante esta crisis sanitaria para no estigmatizar a estas personas y menoscabar su integridad o bienestar". "El dato que nos ha dado la Consejería de Salud es que ya son más de 80 los positivos por coronavirus en este clúster, no se va a decir nada más sobre los afectados", insistió.

La delegada también evitó pronunciarse sobre si el origen del foco fue provocado por una cuestión de movilidad: "El foco está identificado pero no se está dando información al respecto, no se ha hecho durante esta crisis sanitaria y no está previsto hacerlo en este caso", aseveró Navarro.