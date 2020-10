El pleno del Senado ha dado apoyo este miércoles a una moción firmada por todos los grupos para condenar el racismo y apoyar el movimiento Black Lives Matter que sin embargo no ha sido apoyada por Vox, que la ha tachado de "sectaria" y que a su vez ha considerado "racistas" a sus firmantes nacionalistas.

De hecho, la moción colectiva surgió de una idea de la Izquierda Confederal, grupo que al ver cómo Vox, con tres senadores en la Cámara Alta, vetaba una declaración institucional antirracista suscitada a raíz de la muerte en EEUU del afroamericano George Floyd, propuso llevar su contenido a un debate en sesión plenaria.

A diferencia de las declaraciones institucionales, que son leídas ante el pleno por un miembro de la Mesa sin más comentarios, las mociones se someten a debate, en este caso aprovechado por el senador de Vox José Manuel Marín para arremeter contra sus promotores y por los independentistas catalanes para denunciar persecución y la existencia de "presos políticos" en España.

El texto, que será votado telemáticamente por todos los senadores al final de la sesión plenaria, manifiesta su preocupación por la violencia contra la población negra en EEUU y da la "bienvenida" al movimiento que reivindica "la lucha contra el racismo nacido a propósito de este lamentable episodio, extendido a lo largo y ancho del planeta".

También considera que la lucha por la igualdad debe ser "reivindicada de forma permanente y universal" y emplaza al Gobierno a trabajar "por la paz, la igualdad y la convivencia intercultural, en definitiva a trabajar por el respeto a los derechos humanos".

Vox había presentado dos enmiendas que han sido desestimadas para suprimir del texto la referencia al movimiento Black Lives Matter y la alusión al término "intercultural"; tras recitarlas, el senador Marín ha leído una declaración en la que ha acusado de "sectarios" a los demás grupos por no "permitir" que pudiera explicarlas.

"No vamos a permitir que nos tachen de racistas por decir no a su moción sectaria", ha proseguido para agregar que "los más racistas son los que están votando sí", en alusión a los "separatistas".

Sus palabras han sido acogidas de diverso modo por los demás portavoces, pero el del PNV, Jokin Bildarratz, ha calificado de "inmunda" esta opinión y ha lamentado el "drama" que supone la actitud de Vox en el Senado que no obstante se ha podido "superar" suscribiendo una moción conjunta.

El portavoz socialista, Ander Gil, ha añadido que ese "drama constante y recurrente" ha hecho que en cuatro ocasiones "la ultraderecha presente en esta Cámara" haya vetado declaraciones relativas a "los valores sobre los que se asienta nuestra democracia".

Por ello ha agradecido la "voluntad mayoritaria" del Senado en apoyo de "algo tan básico" como la defensa de los derechos humanos que, ha apostillado, debería "unir" a cualquier demócrata.

La senadora del PPha lamentado por su parte que el texto no se hubiera podido aprobar en su momento como declaración institucional y ha ratificado el "total rechazo" del PP a cualquier discriminación.

La representante de Ciudadanos Carlota Santiago, ha aprovechado para denunciar la "xenonofobia y supremacismo" de los partidos nacionalistas y también para hacer ver la discriminación que sufre la comunidad gitana, a la que ella pertenece.

La portavoz de ERC, Mirella Cortès, ha subrayado que "la única raza que existe en el mundo es la raza humana", y ha apuntado que "en Cataluña y España" también se practica la discriminación.

Teresa Rivero, de JxCAT, ha alertado de que "no se puede ser demócrata a tiempo parcial" al aludir a los políticos catalanes encarcelados según ella como "presos políticos".

Desde Izquierda Confederal, el senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha afirmado que "no se puede estar en esta Cámara si no se condena el racismo y se respetan los derechos humanos".