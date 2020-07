Rajoy defiende el éxito de su reforma laboral: "Funcionó y no hay que cambiarla"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha defendido este viernes la reforma laboral impulsada bajo su mandato, en 2012, porque creó empleos "a un ritmo de más de 500.000 al año". "Eso ha funcionado y, por tanto, no hay que cambiarlo", ha añadido.

Así lo ha manifestado durante un mitin en el Xardín Botánico-Artístico de Padrón (A Coruña), en apoyo al presidente de la Xunta y candidato del PP gallego a la reelección en los comicios del próximo 12 de julio, Alberto Núñez Feijóo.

En este acto ante cientos de militantes y simpatizantes, en el que también han intervenido el alcalde, Antonio Fernández Angueira, y el presidente provincial del partido, Diego Calvo, ha aprovechado para lanzar una pequeña advertencia en clave de política estatal.

Ante el escenario tras la pandemia de la COVID-19, Rajoy ha reivindicado que la reforma laboral de 2012 "ha funcionado", por lo que ha apelado a "andar con mucho cuidado" con los cambios legales "en los próximos meses": "Porque nos vamos a jugar mucho".

El expresidente del Gobierno ha admitido que se avecina "una época difícil", por lo que ha sugerido que "si las cosas se hacen bien, se puede superar" la situación dejada por el coronavirus.

No en vano, ha recordado los datos de afiliación a la Seguridad Social y del paro del mes de junio dados a conocer este jueves --847.197 desempleados más que hace un año-- y ha dicho que son cifras "que deben hacer pensar" al actual Ejecutivo de Pedro Sánchez para "actuar rápidamente".

"Aquí no vale ahora hacer demagogia. Hay que controlar muy bien en qué se gasta el dinero. Hay que andar con cuidado con qué leyes se pretende reformar. Se nos dicen que se van a liquidar muchas leyes que en su día aprobó el Partido Popular", ha afeado, para seguidamente sugerir que "lo que no se cambia es lo que no funciona".

"La historia reciente demuestra que cuando el PP gobierna la economía va mejor, y cuando la economía va mejor hay más empresas, y cuando hay más empresas a las que hay que apoyar, hay más gente trabajando, y cuando hay más gente trabajando la gente es más feliz, el Estado recauda más y por tanto se puede dedicar más dinero a mejorar los servicios públicos", ha sentenciado Rajoy.