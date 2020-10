El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a "fortalecer un autogobierno" vasco que sea "transversal, en el que quepa toda la sociedad" de Euskadi, y en el que "prime la igualdad por delante de la identidad".

En un mitin desarrollado en Bilbao este domingo a una semana de las elecciones vascas, Sánchez ha valorado la coordinación de su Ejecutivo con los gobiernos autonómicos durante la crisis sanitaria sobre una gestión de 'cogobernanza' y ha asegurado haber "derrotado al virus" y haber "controlado la pandemia porque el gobierno de Euskadi y el Gobierno de España hemos trabajado juntos, unidos".

Según ha añadido, este momento tras la pandemia, ofrece "una gran oportunidad para que Europa se reivindique y se legitime ante sus ciudadanos" y "es una gran ocasión para reivindicar un modelo de bienestar inigualable en el conjunto del planeta" ya que Europa ha afrontado esta crisis sanitaria con un sistema de salud público, gratuita y universal y, por contra, ha dicho, "mirad lo que está pasando en Estados Unidos".

De esa manera, ha abogado "por salir de la crisis con un Estado del bienestar mucho más robusto y fuerte, y no más debilitado como ocurrió después de la crisis financiera", así como ha reiterado la apuesta del Gobierno por "una recuperación económica digital, verde e inclusiva".

La detección precoz de los rebrotes del coronavirus de las últimas semanas evidencia que el sistema de salud "está mucho mejor dotado y preparado que lo estaba en marzo" y demuestra que "hay que aprender a vivir con el virus y no bajar la guardia" pero que "hay que ganar la calle, los comercios y las empresas, y reactivar la economía y recuperar la normalidad", ha reflexionado para animar a los vascos a acudir a votar el 12 de julio.

"Entiendo que la ciudadanía no sepa muy bien qué hacer", ha comentado al tiempo que ha asegurado que en la jornada electoral se respetarán las distancias y se tomarán otras medidas de prevención para que haya una participación "segura" porque "es importante acudir" y que, al depositar el voto, los vascos tengan presente que "la crisis económica fruto del Covid-19 necesita una respuesta social".

"La garantía de que el Gobierno vasco desarrolle respuestas frente a la crisis desde un punto de vista social y sin dejar a nadie atrás, es tener un Partido Socialista de Euskadi fuerte en el Parlamento y en el Gobierno vasco", ha sentenciado.

En un acto desarrollado junto a la estatua de Ramón Rubial, durante el cual ningún asistente se ha quitado la mascarilla a pesar del calor sofocante que hacía en Bilbao y con vigilancia de las distancias entre las sillas de los asistentes, Sánchez ha estado acompañado de las ministras vascas Isabel Celaá y Arancha González Laya.

"Un gobierno alejado de sectarismos"

Por su parte, la candidata a lehendakari del PSE-EE, Idoia Mendia, se ha comprometido a promover "un gobierno de impulso social y de progreso alejado de sectarismos y con bases éticas incuestionables" y ha asegurado que su partido representa "la única garantía de estabilidad y de evitar proyectos de ruptura con España".

Ha indicado que su primera medida si fuera lehendakari sería "convocar mesas de diálogo social, civil e interinstitucional para conseguir, entre todos los agentes, acordar la reconstrucción social y económica de Euskadi" porque, según ha dicho, "a mí no me sobra nadie, no me sobra una idea, ni una aportación".

"Yo quiero liderar un gobierno que recupere el empleo, blinde los servicios públicos y refuerce la protección social, y lo quiero hacer con todos. Los vascos que confían en Pedro, saben que pueden confiar en los socialistas vascos", ha concluido.