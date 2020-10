La Comunidad de Madrid va a recurrir la resolución publicada la semana pasada por el Ministerio de Sanidad con los controles a los que deben someterse los pasajeros del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con protocolos como la revisión visual y de temperatura, al considerar que son "absolutamente insuficientes".

La resolución fue dictada desde la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad para detallar las medidas que deben seguir los viajeros, con exámenes que pueden incluir la toma de temperatura, y sendos controles documentales y visuales sobre su estado.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este recurso tras visitar este martes la construcción del nuevo hospital de emergencias de la Comunidad de Madrid, donde ha concretado que será la Consejería de Sanidad la que presente el recurso al secretario general técnico del Ministerio de Sanidad. "Necesitamos que nos escuchen y que juntos pongamos medidas para evitar volver al inicio", ha aseverado Ayuso, quien reprueba que entre enero y marzo el aeropuerto "no puso medidas de control". "Y no queremos retroceder, por nada del mundo", ha recalcado.

Ayuso ha argumentado que "no es posible la prevención ni la estrategia" frente al virus "si no se aprende de los errores", por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que las dos administraciones "hagan algo respecto a Barajas".

La presidenta regional ha manifestado que en los últimos 50 días ha pedido "tejer una estrategia conjunta" con el Ejecutivo de la nación, y denuncia que todas las respuestas aludían a que ya se establecen controles de temperatura "y pocas medidas más".

Ha asegurado que "en principio no van a proponer nuevas medidas, aunque no descartan hacerlo en el futuro"; y ha matizadp que "por el momento se apela a dialogar y a buscar alguna estrategia conjunta". "El Gobierno tiene tiempo para reforzar estas medidas, aunque evidentemente cuanto más tarde será peor", ha remachado Ayuso.

Todo ello porque, según ha criticado, desde que el aeropuerto funciona "con más normalidad", algunos viajeros han asegurado que "no pasaron por ningún tipo de control".

La presidenta madrileña ha concluido que "esta estrategia se tenía que haber liderado a nivel internacional", como ya sucede con cuestiones como la cartilla de vacunación, y ha tildado de "sorprendente" que no se haya emprendido algún proceso "ambicioso" para controlar a quienes tomen un avión.