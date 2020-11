La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes que la región pondrá en marcha una especie de carnet de inmunidad que ha llamado "cartilla Covid" a través de la cual las personas que tengan anticuerpos o una PCR negativa podrán "hacer vida normal" en futuros confinamientos y acceder sin restricción a locales con aforos limitados como cines, restaurantes, gimnasios, etc.

Pese a que la comunidad científica no tiene claro durante cuánto tiempo protegen los anticuerpos y cuánto tiempo pasa desde que se sufre la enfermdad hasta que no se es contagioso, Ayuso ha asegurado que "las personas con anticuerpos no contagian" y, por eso, en su opinión "tiene lógica" que se cree un registro "con nombres y apellidos" de aquellos que "están protegidos" porque eso da "seguridad".

Convencida de sus virtudes, ha asegurado que este "proyecto experimental", que se pondrá en marcha en Madrid en septiembre, se debe "exportar al resto de España y así sería más fácil evitar confinamientos" y que estas personas "puedan acceder a cualquier recinto cerrado".

Sin embargo, el ministro de Sanidad Salvador Illa ha indicado que ningún organismo internacional apoya medidas como la cartilla covid y que tampoco la contempla el Gobierno.

"Nosotros [el Gobierno] no recogemos esto en ninguno de nuestros documentos ni ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo. Más claro no puedo ser", ha contestado Illa.

Mascarilla obligatoria

Además, Madrid impondrá finalmente a partir del jueves el uso obligatorio de mascarilla en espacios abiertos y cerrados, incluido las terrazas, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. De esta forma, queda Canarias como única región española en la que el tapabocas no es obligatorio.

Asimismo, la Comunidad de Madrid prohíbe las reuniones de más de 10 personas en cualquier actividad relacionada con la hostelería y en espacios públicos se "recomienda" mantener este límite en las casas particulares.

Las terrazas y establecimientos de ocio tendrán que cerrar a las 01.30 horas y será obligatorio que los clientes den sus datos para luego facilitar el rastreo de los contactos, en el caso de que alguno resulte contagiado.

Madrid aprueba estas nuevas medidas frente al Covid aunque, según los datos oficiales, está menos afectada que Catalunya y Aragón y aún no hay tranmisión comunitaria, una situación que ponen en duda algunos médicos que consideran que se notifican menos casos porque falla la detección y el rastreo de los contactos.