Los Reyes llegaron este jueves a Asturias poco después de las once y media de la mañana para cerrar la gira de visitas a todas las comunidades autónomas, que iniciaron a finales de junio para agradecer y reconocer el esfuerzo de la sociedad española frente a la pandemia de la Covid-19. El programa oficial comenzó a las doce menos cuarto con una visita al centro de tratamiento de residuos de Cogersa, en Gijón en donde se interesaron por el proceso de reciclaje de residuos y en donde pudieron conocer de primera mano a algunos de los trabajadores de estas instalaciones.

Los Reyes agradecieron el trabajo de los empleados durante la pandemia y les expusieron su compromiso con el desarrollo sostenible durante su visita a las instalaciones de Serín. Felipe VI pronunció un dicurso en el que reconoció que "no será nada fácil superar el impacto económico de la pandemia" y animó a la ciudadanía a "trabajar unida y con una conciencia común" para que España salga adelante.

Visita de Los Reyes a Asturias. LNE

Posteriormente los Reyes han visitado el Elogio del Horizonte. En el cerro de Santa Catalina han estado con deportistas como Saúl Craviotto, Ángela Pumariega o María López.

Por la tarde, a las 17.00 horas, acudieron al Museo y Circuito Fernando Alonso, en Llanera en donde se encontraron con el propio Alonso y rememoraron el momento en el que el piloto recibió el premio "Princesa de Asturias" de los Deportes cuando Felipe VI todavía era príncipe. Los Reyes estuvieron acompañados además del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

Hacía casi 30 años que Gijón no vivía una visita real y así lo expresaron los vecinos del barrio de Cimadevilla que esperaron pacientes el paso de coche de don Felipe y doña Letizia. "Es una pena que no se bajaran a saludar pero con la situación actual es normal que no lo hagan", justificó Isabel Álvarez.