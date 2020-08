Moncloa destaca la "ejemplaridad" de Felipe VI mientras Iglesias denuncia una "huida indigna"

Cascada de reacciones tras el anuncio del rey Juan Carlos I de trasladarse a vivir fuera de España. El Gobierno ha expresado su respeto a la decisión tomada por el Monarca y ha subrayado su reconocimiento al "sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI" desde su llegada a la Jefatura del Estado.



Diferente ha sido la reacción del vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha tachado de "indigna" la "huida al extranjero" de Juan Carlos I, ha avisado de que "deja a la monarquía en una posición muy comprometida" y ha subrayado que el Gobierno no puede "justificar" o "mirar hacia otro lado" ante lo que considera "un "fraude a la Justicia", sino que debe "velar por la ejemplaridad y la limpieza de las instituciones".





Un gobierno democrático no puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude a la Justicia. — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) August 3, 2020

Com Alfons XIII... https://t.co/xjSfINZCxQ — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 3, 2020

Uns van haver de marxar a l'exili per demòcrates, altres marxen per corruptes. Felip VI és des d'avui un rei encara més còmplice del llegat fosc del seu pare. https://t.co/mFkFV5GdIB — Pere Aragonès ?? (@perearagones) August 3, 2020

Rufián pide retirar el pasaporte al Rey

Lo único que cabe en una democracia del siglo XXI es investigar todas las operaciones sospechosas del ciudadano Juan Carlos de Borbón, juzgarle y desvelar a todos los responsables y cómplices de una trama que no pudo ser tejida y mantenida por una sola persona. — Alberto Garzón?? (@agarzon) August 3, 2020

"La huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un ex Jefe del Estado y", ha escrito Iglesias en un mensaje de Facebook recogido por Europa Press, en el que recalca que, "por respeto a la ciudadanía y a la democracia española", el Rey emérito "debería responder por sus actos en España y ante su pueblo".En opinión, del líder de Podemos, "la España del siglo XXI ya no tolera la corrupción ni el privilegio" y cualquier ciudadano que cometa delitos "debe dar la cara ante la Justicia".Además, apunta que "la pretensión de impunidad por presuntos delitos graves por parte nada menos que de un ex Jefe del Estado produce un enorme daño a la democracia".Iglesias concibe como "un deber" para quienes ocupan cargos de Gobierno "velar por la ejemplaridad y la limpieza de las instituciones" y, por eso recalca que "como es la Jefatura del Estado y que son un fraude a la Justicia".Elha emitido un comunicado en el que ha destacadoen la llegada de la democracia a España y ha hecho un llamamiento a la unidad en torno al jefe del Estado y a institución que representa.El PP ha expresado su "más absoluto respeto" a la decisión del Rey emérito, quien, a su juicio, demuestra con el comunicado conocido este lunes "su, a la Monarquía parlamentaria y al rey Felipe VI, según han informado fuentes de la dirección nacional de la formación que preside Pablo Casado En esta misma dirección,ha manifestado su respeto a la decisión del Monarca y ha mostrado suen su compromiso "con el buen nombre" de la monarquía.Fuentes de la formación liderada porhan precisado que respaldan al actual jefe del Estado por su compromiso con la institución que representa, pero también con la Constitución y con la democracia. Las fuentes expresan asimismo su confianza en que "sus pasos recientes y próximos contribuirán a la ejemplaridad de la casa real".La secretaria general del grupo parlamentario deen el Congreso,, en cambio, ha denunciado este lunes que, ya esa con él "vivo" o con sus "restos mortales".", ha escrito en su cuenta de Twitter, tras conocer la decisión de Juan Carlos I de establecer su residencia fuera de España."Quieren un linchamiento público. Vivo o con los restos mortales. Ya lo han demostrado.", se ha lamentado la dirigente de Vox, antes de preguntarse: "¿Por quien doblarán ahora sus caceroladas?",El presidente de la Generalitat,, por su parte, ha comparado al rey Juan Carlos conpor su decisión de trasladarse a vivir fuera de España.Tras conocerse la noticia, Torra ha reaccionado a través de Twitter estableciendo una comparación:, ha escrito el presidente catalán, en alusión al abuelo del rey Juan Carlos, que abandonó España tras la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931.En esta línea, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y conseller de Economía y Hacienda,de Esquerra Republicana (ERC), que ha sostenido que Juan Carlos I abandona España por los presuntos casos de corrupción con los que se le relaciona: ""Felipe VI es a partir de hoy un rey aún, ha advertido Aragonès en un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.Aragonès no ha sido el único en valorar la decisión del Monarca en las filas republicanas. El portavoz de ERC en el Congresopara evitar que salga de país y ha augurado que no será "el último Borbón que se fugue" de España "perseguido por su mala gestión o por sus corruptelas" porque eso es "una tradición familiar" de la dinastía española.Rufián ha denunciado que el anuncio se haya hecho un 3 de agosto y ha subrayado que, desde su punto de vista, no se debe decir que "abandona España", sino que"Si fuera independentista ya se habría emitido una orden para detenerle a nivel europeo", se ha quejado.Por su parte, el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón que, a su juicio, no pudo mantener en solitario "una sola persona"."Lo único que cabe en una democracia del siglo XXI es investigar todas las operaciones sospechosas del ciudadano Juan Carlos de Borbón", ha escrito Garzón en un mensaje de Twitter.Asimismo, el presidente de Cantabria,(PRC), ha reaccionado al anuncio del traslado del rey Juan Carlos asegurando quey ha afirmado que la Justicia "debe ser igual para todos, se viva en La Zarzuela o en Estoril".