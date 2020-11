Un error imperdonable, "pero habrá que escuchar también a Juan Carlos I"

Diego Cambreleng - Senador de la Constituyente

"Don Juan Carlos ha dado su vida por España y en su reinado se consolidó la democracia"

Senador en la Legislatura Constituyente por Unión de Centro Democrático (UCD) entre 1977 a 1979, Diego Cambreleng cree que el Rey emérito ha dado su vida por España, adonde "llegó con ocho años, dejando a su familia para venir a un colegio durante el régimen de Franco y en su reinado tiene más a su favor que en su contra, ya que ha sido un gran valedor de España y la monarquía, consolidando la democracia". La decisión de marcharse del país la entiende como una reacción al revuelo formado, pero considera que "no ha dicho que no vaya a volver a España". Oina que "pese a sus aventuras personales, no debe olvidarse su actuación durante el 23-F a favor de la democracia". Recuerda cómo el anterior monarca "tenía un quehacer, una simpatía muy especial con la gente". En cuanto a la monarquía, alega que le preocupa el actual ambiente sobre ella, pero alaba lo que está haciendo Felipe VI, "un trabajo muy positivo que redundará en favor de la monarquía".

Guillermo Morales - Catedrático de Historia

"El único responsable de su marcha es él, no hay que buscarlos en los partidos del Gobierno"

Las razones por las que el padre del actual Rey ha decidido irse no hay que buscarlas en los partidos del Gobierno como apuntan diversas fuentes, sino que es un decisión personal por los antecedentes de todo conocidos "a la que como historiador no le doy la importancia que le están dando los medios de comunicación porque hay en estos momentos asuntos más importantes que tratar, y lo que más me interesa es el Estado constitucional". Es una decisión de alguien que ha reinado durante mucho tiempo y que por eso tiene la relevancia que se le ha dado, afirma, al tiempo que valora la labor de Felipe VI porque "no hay que poner en solfa el sistema constitucional". Lo del rey emérito, añade, es un comportamiento por el que no se puede juzgar a la monarquía, sino al que fue su titular.

Antonio González - Miembro Academia Historia

"Aquí se juzga y condena sin pasar por los tribunales de justicia, sin presunción de inocencia"

Al Rey emérito, según González Padrón, no se le reconoce "la presunción de inocencia que parece ser que no es un derecho inherente a todo ciudadano español. Aquí se juzga y se condena sin pasar por los tribunales de justicia". El también cronista oficial de Telde opina que "si se exiliaran todos los que supuestamente han robado en este país, tendríamos un retroceso demográfico histórico". Asimismo, se pregunta el académico correspondiente de la Real Academia de Historia dónde están ahora los que siempre han pregonado que son juancarlistas, "estamos en una sociedad cainista" y recuerda que Juan Carlos I, según lo que se ha publicado en la versión de Corinna Larsen es que "recibió el dinero de reyes extranjeros, no metió la mano en la hacienda pública".

Fermín Ojeda - Presidente Graduados

"No es serio eludir la responsabilidad e irse, será para echarle un capote a su hijo"

El nuevo presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura es crítico con la decisión del Rey emérito: "Todo lo que sea eludir toda responsabilidad e irse no es serio, será para echarle un capote a su hijo". Alega que no esperaba esta acción de Juan Carlos I, "parece una huida en toda regla y siendo parte de la Corona no es posible". Considera que ha habido un acoso y derribo con la intención de quemar a la monarquía, "a la que esta situación la puede debilitar porque se da la imagen de que se ha hecho mal, de perjuicio, de irse del país como el caso de Puigdemont y de otros que lo han abandonado"

Sebastián Grisaleña - Empresario

"Se le debe reconocer lo que ha hecho por España, ha sido su mejor relaciones públicas"

Al Rey emérito se le debe reconocer, indica este empresario, "el trabajo que ha hecho por España durante su reinado porque ha sido fructífero, ha sido el mejor relaciones públicas y ha abierto numerosos mercados, pero ha acabado su reinado mal por las malas compañías que le han hecho cometer graves errores". Para Grisaleña, si Juan Carlos I se ha ido al extranjero es para no estar en primera línea, "sobre todo cuando hay partidos como Podemos, que han prometido la Constitución, que lo atacan". Añade que el anterior rey ha cometido un error imperdonable y lo que ha ocurrido puede perjudicar a su hijo, el Rey, aunque cree que "aunque se haya marchado al extranjero, tengo la absoluta certeza de que volverá al país si tiene que responder ante la Justicia, que debe ser igual para todos". Lo que se ha publicado es la versión de Corinna Larsen y Villarejo, "pero habrá que oír su versión", indica, al tiempo que recuerda que la residencia de La Mareta, en Lanzarote, "se la regaló el rey de Jordania y él la donó al Estado".