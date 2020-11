La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha aprobado este jueves que el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pueda disfrutar "de forma inmediata" de dos permisos penitenciarios de seis días, informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)

Dos resoluciones firmadas este jueves, consultadas por Europa Press, validan los permisos que la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), aprobó el 14 de mayo y el 9 de julio, y a los que la Fiscalía se opuso.

En los autos, la jueza se refiere a la misma argumentación que ya usó para aprobar permisos anteriores, y recuerda que la Audiencia de Barcelona avaló el primer permiso de Cuixart y "por tanto la resolución que autoriza el primer permiso es ya una resolución firme, lo que debería tener en cuenta el Ministerio Fiscal respecto a sus predecibles informes de oposición a próximos permisos".

La magistrada recuerda que Cuixart cumple los requisitos para obtener un permiso: ha cumplido una cuarta parte de la condena y tiene buena conducta, para lo cual se refiere a los informes del personal penitenciario.

También responde al fiscal que "no puede pretenderse que la condena penal se extienda a una condena del itinerario penitenciario del interno, obstaculizando e impidiendo situaciones de posibles autorizaciones de permisos".

Sin tratamiento por sedición

Sobre la crítica del fiscal por que Cuixart no se arrepienta de los hechos por los que fue condenado, la jueza contesta que la normativa penitenciaria "no impone la obligación al condenado de arrepentirse ni que se declare culpable", y también descarta la petición de que participe en un programa de tratamiento específico para condenados por sedición, que recuerda que no existe por falta de antecedentes.

La decisión de la jueza se aplicará de forma inmediata, aunque la Fiscalía puede presentar un recurso en un plazo máximo de cinco días.

El mismo juzgado suspendió la semana pasada el tercer grado a Jordi Cuixart, lo que le permitía salir de prisión entre semana y pasar el fin de semana en casa; y tomó la misma decisión para los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn, y para el expresidente de la ANC Jordi Sànchez.