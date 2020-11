El líder del PP, Pablo Casado, ha situado al alcalde de Madrid y nuevo portavoz del partido, José Luis Martínez Almeida, en el tercer puesto del renovado organigrama, por encima de los vicesecretarios.

Es lo que muestra el gráfico con la estructura de la dirección nacional que los populares han distribuido este jueves después de que la Junta Directiva avalara los cambios de Casado.

Fuentes de la dirección del PP han puntualizado, no obstante, que el nivel de jerarquía de Almeida será el mismo que el de los vicesecetarios.

Añaden que a diferencia de los vicesecretarios, que coordinan varias áreas dentro de su ámbito, el alcalde de Madrid no tendrá esa responsabilidad de coordinación.

Además de la designación de Almeida como portavoz nacional, destacan en la remodelación los nombramientos de Cuca Gamarra al frente de la portavocía del grupo parlamentario en el Congreso, en sustitución de Cayetana Álvarez de Toledo, y de Ana Pastor como vicesecretaria de Política Social, precisamente el puesto que deja Gamarra.

Otro cambio ha sido la ubicación del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en la coordinación del Comité de Alcaldes, órgano nuevo en el PP.

También ha habido ajustes en algunas áreas: la diputada por Baleares Marga Prohens abandona Comunicación (en donde recala la alcaldesa de Arrecife -Lanzarote-, Astrid Pérez) para formar parte del equipo de portavoces adjuntos de Gamarra en el Congreso.

Asimismo, Carmen Navarro integrará la Vicesecretaría de Política Social y Juan Bravo, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, la Sectorial.

Hasta la remodelación, la cúpula del PP la formaban Casado y su secretario general, Teodoro García Egea, y junto a ellos, como segundos cargos en el escalafón, los vicesecretarios de áreas y los portavoces en el Congreso (Álvarez de Toledo), en el Senado (JavierMaroto) y en el Parlamento europeo (Dolors Montserrat).

Después de la remodelación, Almeida será una especie de número tres del PP porque en el organigrama aparece en un escalón de responsabilidad superior al de los vicesecretarios.

Las Vicesecretarías del PP siguen estructuradas de este modo: Organización, que lleva Ana Beltrán; Territorial, que dirige Antonio González Terol; Sectorial, que coordina Elvira Rodríguez; Social, con Ana Pastor al frente; Comunicación, que asume Pablo Montesinos; y Participación, con el diputado gallego Jaime Olano como responsable.

La valenciana Belén Hoyo seguirá al mando del Comité Electoral y Andrea Levy, en el de Derechos y Garantías

"Los españoles piden soluciones"

El alcalde de Madrid ha defendido que "no debe ser objeto de debate cómo se ha producido la salida" de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria del PP porque los españoles esperan soluciones.

El regidor madrileño ha agradecido la confianza del presidente del PP, Pablo Casado, y de sus compañeros de partido en declaraciones a los periodistas desde el acto de inauguración de la peatonalización de la Puerta del Sol, donde ha preferido no opinar sobre las palabras de Álvarez de Toledo tras ser destituida.

"No es una cuestión de que me haya gustado o no me haya gustado la salida de Cayetana Álvarez de Toledo. Los españoles no van a entender que nos centremos en la salida de un portavoz o en el nombramiento de un portavoz, van entender que lo que tenemos que hacer es dar soluciones concretas a problemas concretos", ha afirmado.

Martínez-Almeida, que ha defendido que el PP es un partido en el que se puede opinar y se opina a diario, ha agregado sobre Álvarez de Toledo que es un "activo para la política y para el conjunto de la sociedad española".

Ahora hay "otra etapa", ha añadido Almeida, con una persona de "extraordinaria valía", la nueva portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, de quien ha dicho que tiene el "perfil más adecuado" sobre todo por su gestión como alcaldesa de Logroño.

Además, ha recalcado que su compromiso "total y absoluto" es con los madrileños "al margen de las responsabilidades orgánicas" en su partido y que trabajará "muy duro" para sacar adelante a la capital.

El alcalde ha bromeado sobre su estatura al ser preguntado sobre si se ve "techo" en el PP. "Techo yo sí que me veo, un techo muy cerca del suelo, dejémoslo ahí", ha ironizado provocando risas entre los periodistas congregados.