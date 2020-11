El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decretado este viernes la clausura de los prostíbulos que hay en la región durante las 24 horas del día, que se hará efectiva a las 00:00 horas del próximo domingo, 23 de agosto.

Esta es una de las medidas que el Consejo de Gobierno extraordinario ha adoptado con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus en Castilla-La Mancha, tal y como ha informado en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sánz.

En este sentido ha resaltado que, como había establecido ya el Gobierno de España, se llevará a cabo el cierre de todo el ocio nocturno, también durante el día, de manera que no podrán abrir discotecas, salas de baile y todos aquellos lugares donde la principal entrada de personas se produce durante la noche.

No obstante, ha precisado que las salas de alterne o prostíbulos también permanecerán cerrados durante todo el día, con independencia de la licencia de actividad con la que operan.

Valencia dice que "están prohibidos"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este viernes sobre la petición de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de que las comunidades autónomas cierren los prostíbulos para prevenir contagios de coronavirus que los prostíbulos "están prohibidos en la normativa", por lo que "no se trata de cerrarlos".

"Prostíbulos como tales no existen; existen licencias de bares, de hoteles", e incluso algún club de estas características que figuraba como "residencia de estudiantes", donde se ejerce esta actividad, ha dicho a los medios de comunicación Puig, para quien la prostitución es una cuestión que va "más allá de la pandemia" y que en su opinión se debe abordar.

El president ha explicado que, personalmente, se posiciona en "el abolicionismo" y a favor de acabar con la prostitución y el "esclavismo" que supone, si bien ha recordado que el Gobierno valenciano no tiene competencias para poder actuar en este asunto.

Ha explicado que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil hacen un "seguimiento especial" desde hace tiempo de los lugares en los que se puede ejercer esta actividad, y ha añadido que la Policía autonómica va a prestar una "atención preferente" a los lugares en los que pueda haber un alejamiento del cumplimiento normativo.

Puig ha recordado que en España la prostitución no está prohibida como tal, como sí lo está el proxenetismo, y, por tanto, hay espacios de carácter público o privado en los que se ejerce la prostitución, y ha insistido en que es un "firme partidario" de que se vaya cambiando la legislación para acabar con esta actividad.

El president ha precisado que, con la normativa actual contra el coronavirus, todas las actividades de ocio nocturno han de cerrar en un momento determinado y cumplir lo establecido, y ha destacado que hay un compromiso de todas las fuerzas de seguridad de hacer que todos los establecimientos de ocio nocturno cumplan las medidas.

Cataluña también los prohíbe

La consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, ha anunciado este viernes la modificación de la resolución relativa al ocio nocturno durante la pandemia de coronavirus, que ahora también incluye establecimientos con locales anexos como los prostíbulos.

"Era una incoherencia cerrar el ocio nocturno y mantener abiertos otros locales en los que se realizan actividades de este tipo", ha argumentado Vergés este viernes en rueda de prensa durante una visita en Reus (Tarragona).

En este sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha remitido este viernes una carta a las comunidades autónomas para el cierre de los prostíbulos y lugares de alterne, en línea con las restricciones establecidas a bares, discotecas y locales de ocio.

"Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio", ha recordado.

Por su parte, la secretaria de Políticas Feministas del PSC, Sònia Guerra, también ha reclamado al Gobierno autonómico el cierre de los prostíbulos, después de que este viernes el Gobierno de Castilla-La Mancha haya decretado su cierre con motivo de la pandemia.