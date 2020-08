El 'exconseller' Puig y otros cargos de JxCat se dan de baja del PDeCAT

Los políticos catalanes Carles Puigdemont (c), Antoni Comin (iz.) y Lluis Puig (d).

Concejales metropolitanos de JxCAT dejarán de ser asociados del PDeCAT el próximo 1 de septiembre tras la crisis abierta entre ambas formaciones, en la que además el partido del expresidente Carles Puigdemont llama a los militantes de la formación demócrata a dejar de serlo. El exconseller Lluís Puig, huido en Bélgica, ha anunciado que también se da de baja del partido tras la crisis abierta.



La crisis entre ambas formaciones se ha recrudecido después de que el PDeCAT, presidido por David Bonvehí, decidiera emprender acciones judiciales contra Junts per Catalunya por la propiedad de la nueva marca registrada por Puigdemont.



Esta decisión llevó ayer a los cinco senadores de JxCat a darse de baja del PDeCAT, a la que ahora se suman también regidores metropolitanos, según han anunciado este domingo en un comunicado.



Los cargos electos del partido de Puigdemont consideran "inadmisible" que la dirección del PDeCAT, a la que tildan de "autoritaria", haya llevado a JxCAT a los tribunales por el tema de la marca cuando su "voluntad", argumentan los primeros, era la de "sumar" y "hacer más amplia la mayoría independentista".



"Una vez más, se ha vuelto a tomar una decisión de gran importancia sin consultar a los asociados y asociadas del PDeCAT, generando de nuevo una situación de menosprecio y autoritarismo por parte de la dirección actual del partido", denuncian estos regidores en el comunicado.



Critican, además, que Bonvehí está llevando a cabo desde hace meses reuniones con alcaldías y grupos municipales "de espalda" a los cargos comarcales.



Así, por estas "reiteradas decisiones unilaterales" de la cúpula del PDeCAT sin tener en cuenta a los asociados, los ediles metropolitanos de JxCAT han decidido dejar de ser también afiliados de PDeCAT: "Ya no nos sentimos representados por esta dirección", esgrimen, "porque no se trata de un hecho aislado" sino de un "menosprecio continuo".



Además, estos concejales metropolitanos hacen un llamamiento a los asociados del PDeCAT para que dejen de serlo, como un "paso firme y decidido", y de "forma masiva", que refleje un "rechazo claro" a la actual dirección demócrata.





Lluís Puig también abandona

m'acabo de donar de baixa del @Pdemocratacat, x les decisions preses x l'executiva que no s'adapten al mandat de l'Assemblea ni del Consell Nacional de "transitar cap a @JuntsXCat. — Lluís Puig i Gordi (@LluisPuigGordi) August 29, 2020

El exconseller Lluís Puig ha anunciado que también se da de baja del PDeCAT, después de que la formación demócrata haya decidido emprender acciones judiciales por presunta apropiación de la nueva marca registrada por el expresident Carles Puigdemont.Puig ha anunciado su decisión a través de su cuenta de Twitter: "Me acabo de dar de baja" del partido demócrata, ha escrito.El exconseller justifica su baja del PDeCAT en las "decisiones tomadas por la Ejecutiva" de este partido que "no se adaptan al mandato de la Asamblea ni del Consejo Nacional de transitar hacia JxCAT".