El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que no será el Tribunal Supremo, que debe decidir si ratifica su inhabilitación, quien "marque el calendario" de las próximas elecciones catalanas: "He desobedecido dos veces y no creo que sea la última vez", ha dicho.

En una entrevista en TV3, el presidente catalán ha dado por hecho que el tribunal le inhabilitará -"no espero ninguna decisión que no sea la inhabilitación", ha apuntado-, pero ha rehusado concretar qué hará cuando esto suceda o si convocará elecciones antes.

Al ser preguntado por si "desobedecerá esa inhabilitación y se mantendrá en el cargo", ha afirmado: "He desobedecido dos veces y no creo que sea la última que lo haga, pero a mí no me marca el calendario las decisiones de un tribunal español, de ninguna de las formas".

"No digo que esté desobedeciendo una sentencia -ha continuado-, lo que le digo es que todo lo que a mí me parece incompatible con mi conciencia y con la defensa a ultranza que he hecho de los derechos fundamentales, en mi condición de president, creo que es mi deber oponerme y me he opuesto".

Torra ha defendido que convocará las elecciones "cuando sea mejor para el país", sin "necesariamente agotar la legislatura".

Eso sí, en caso de que sea inhabilitado, ha advertido de que "no podría entender que cualquier partido independentista presente a un candidato" alternativo para comandar la Generalitat.

No descarta pedir el estado de alarma

Torra no descarta pedir ayuda al Ejército para afrontar los rebrotes de COVID-19 y tampoco cierra la puerta a solicitar el estado de alarma para Cataluña, cuestión que abordó en una llamada telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hemos aprendido a no decir que algo no está sobre la mesa", ha afirmado en una entrevista en TV3.

Torra ha explicado que durante una conversación telefónica con Sánchez le preguntó sobre los detalles de la oferta que hizo el Gobierno la semana pasada para que las autonomías puedan decretar el estado de alarma en su territorio si lo consideran necesario para frenar los contagios.

"Normalmente cuando viene la letra pequeña hay cosas que no nos acaban de convencer", ha apostillado Torra, que por ahora no prevé solicitar esa medida.

Torra también ha explicado que aprovechó el contacto telefónico para reclamarle un "subsidio de conciliación familiar" para los padres que tengan que ausentarse del trabajo por la cuarentena de un hijo.