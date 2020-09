El Gobierno acusa a Casado de "obstruccionismo" tras su rechazo a los presupuestos

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha criticado que el presidente del PP, Pablo Casado, se mantenga en la "confrontación", en el "frentismo" y en el "obstruccionismo" y haya rechazado la oferta del Ejecutivo de despolitizar la gestión de la pandemia.

En rueda de prensa para dar cuenta de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Casado en el Palacio de la Moncloa, Montero ha lamentado que el PP, a su juicio, vaya a seguir utilizando la crisis económica y social por el covid-19 con fines electoralistas y para desgastar al Gobierno.

También ha reprochado a Casado que haya avanzado -y lo haya hecho "sin sonrojo"- que no piensa facilitar la renovación de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, durante esta legislatura, "incumpliendo la Constitución" o que haya rechazado también cualquier negociación sobre los presupuestos.

"Hemos encontrado al mismo Casado de hace dos años, que dice que esta dando un giro al centro de la política, pero cuando hablamos con él, solo gira sobre sí mismo", ha alertado la ministra, para quien el líder del PP pierde una "oportunidad de oro" al seguir en el "no es no" y negarse a alcanzar consensos.

Montero acusa al PP de obstruccionismo: "Casado ha dado la espalda al diálogo" . / Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

La ministra ha dicho que cuando ha escuchado la rueda de prensa de Casado "pareciera que no hemos vivido una pandemia que se ha llevado la vida de miles de compatriotas" a la vista de la "cerrazón" del PP en este "momento excepcional".

También ha lamentado que el líder de la oposición haya dicho que no conoce los presupuestos, cuando lo que el Gobierno le ha pedido precisamente es que "se siente al diálogo", para conocer las cuentas "de primera mano" e incluso para "aportar, construir y contribuir" en su mejora.

"Apoyar los presupuestos no es apoyar al Gobierno, es apoyar al país, ser patriota más allá de los golpes de pecho", ha dicho la ministra, quien ha planteado además una pregunta: "Si no es ahora, ¿cuándo cree el PP que tiene que abandonar la confrontación y arrimar el hombro ponerse del lado de los ciudadanos?".

En cualquier caso, y pese al rechazo del PP, la ministra ha subrayado su confianza en que el Gobierno logre los votos suficientes para aprobar las cuentas del Estado.

Montero ha acusado al PP de agarrarse a "toda serie de elementos inconexos" para justificar su no a las cuentas o su rechazo a pactar la renovación de los órganos constitucionales, y en concreto ha lamentado que entre esas excusas esté la de poner en cuestión "la propia legitimidad del Gobierno" -por poner entre sus condiciones para los pactos que Podemos salga del Ejecutivo-.

"Si en España hay Gobierno de coalición es porque así lo han querido los ciudadanos", ha dicho la portavoz, quien ha añadido que un partido "que se llame constitucional e incluso ejerza el metro constitucional" no puede "borrarse de esa obligación" sobre la renovación de órganos.

Para María Jesús Montero, en definitiva, la posición de Casado "sitúa al PP fuera de la escena política, sin nada que decir ni nada que aportar". "Si un partido no es útil los ciudadanos toman nota", ha añadido.

Por otro lado, la ministra ha considerado "absolutamente accesorio" el único punto en el que Casado ha augurado posibilidad de acuerdo, la creación de una agencia nacional para la recuperación económica, que se encargaría de gestionar los fondos europeos.

"Es un tema instrumental, absolutamente anecdótico", ha insistido la ministra, quien ha ironizado sobre el hecho de que el PP apoye ahora la creación de una agencia cuando antes "las declaró a extinguir".

En su opinión, el hecho de que Casado reclame una agencia que gestione los fondos por personas que no están en el Gobierno y que los "desconecte" de los planes de transformación del país demuestra que el líder del PP "no se ha enterado de nada" de lo que el Gobierno ha negociado en Bruselas.



"Ni una sola línea del proyecto"

Así pues, Casado ha rechazado este miércoles tras su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyar los Presupuestos Generales del Estado o llevar a cabo la renovación de las instituciones públicas, aunque ambos han acordado la creación de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica de España.

En una rueda de prensa en Moncloa, el líder de los 'populares' ha criticado que Sánchez no le haya presentado ni "una sola línea" del anteproyecto de las cuentas públicas. "A una negociación se llega con papeles", ha asegurado, para después señalar que el acuerdo con el PP no puede ser "un trágala".

Así, Casado ha lamentado que el Ejecutivo no haya hecho "los deberes" y que ahora traten de correr para "llegar a tiempo". "No me ha aclarado los plazos, o si es un señuelo para marcar territorio, pero ni han empezado a redactar el anteproyecto", ha añadido, insistiendo en que, además, el PP no negociará unas cuentas con Podemos en el Gobierno.

En este contexto, el líder del PP ha señalado al líder de la formación morada y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como el punto de bloqueo para la renovación de las instituciones. "Esta en una petición de cambio de régimen constitucional. Han pedido que el Rey abdique y que haya un referéndum sobre la Monarquía, y así empezamos muy mal", ha lamentado.

Con todo, Casado ha explicado que sí ha coincidido con Sánchez en la necesidad de fortalecer el marco legal para combatir el coronavirus, buscar un pacto de Estado sobre Sanidad y aplicar medidas que aseguren la sostenibilidad y digitalización en el largo plazo.



Abierto a negociar el plan de recuperación

Casado, sin embargo, sí ha ofrecido pactar el plan de recuperación que hay que presentar ante la UE. Sobre este aspecto, el líder del PP ha dicho que esu partido aceptaría debatir en el Congreso el plan de cumplimiento de las recomendaciones semestrales de la UE para "dar un mensaje fuerte" en Europa de ir con el apoyo parlamentario en estos ámbitos.

A su juicio, "no se necesitan estos presupuestos para recibir las ayudas europeas", y ha rechazado apoyarlos "por falta de información de quien los está haciendo y de con quien los quiere negociar" Sánchez.

También ha rechazado llegar a un acuerdo sobre la renovación de los órganos constitucionales.

Pedro Sánchez ha recibido a Casado pocos minutos después de las diez de la mañana en la escalinata del edificio del Consejo de Ministros en el complejo de la Moncloa y ambos han estado reunidos hasta minutos antes de las 12.00 horas.

Con este encuentro, el titular del Ejecutivo ha abierto la ronda en la que medirá la disposición de los partidos para pactar los presupuestos y otras cuestiones, como la renovación de los órganos constitucionales.

Esta tarde, Sánchez recibirá en la Moncloa a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Este jueves están previstas, también en la Moncloa, las reuniones con los portavoces de PNV, Aitor Esteban, y de ERC, Gabriel Rufián. Por la tarde Sánchez mantendrá encuentros telemáticos con los portavoces de otras fuerzas políticas.