El ministro de Transportes y 'número tres' del PSOE, José Luis Ábalos, ha garantizado este sábado que el Gobierno será implacable contra las críticas "repugnantes" a la Ley de Memoria Democrática y ha advertido que la 'Operación Kitchen' no es un caso aislado en el PP porque "a poco que escarben, esto es una telaraña".

"La democracia es generosa, pero no mancillable", ha reivindicado en la presentación en València de los nuevos carnés digitales para los militantes socialistas, a tres días de la aprobación del proyecto de ley de memoria democrática.

Ábalos ha denunciado los "comentarios tan repugnantes" de parte de la oposición contra esta ley y ha asegurado que no tienen cabida en España y no se les puede tratar por igual: "Poner en cuestión el sacrificio de tantas vidas, la violencia y el asesinato no merece más que repugnancia".

A su juicio, son despreciables las comparaciones "odiosas" de gobiernos salidos de las urnas con otros "asesinos y que se han mantenido sobre el crimen y la apropiación y solo han gobernado para los suyos, con un desprecio para el conjunto del país". "Tenemos que ser implacables", ha insistido.

El dirigente socialista también ha alertado que "no puede pasar inadvertido" lo que se va conociendo de la 'Kitchen', el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Un caso que ha tachado de intolerable porque cree que se desplegó "no solo para encubrir los delitos" en el partido, sino para "obstruir a la Justicia, ejercer el poder de forma ilegal y evitar la impunidad y la imagen que podían dejar sus batallas electorales".

"Se avergüenzan de su sede"

"Esto es profundo, no es un accidente, no es un caso aislado o alguien al que se le va la mano: es una forma de concebir el ejercicio del poder", ha enfatizado Ábalos. Por contra, ha reivindicado el PSOE como partido abierto y que no se avergüenza de nada frente a otros que "se avergüenzan de su sede o de la calle de su sede para no tener el estigma".

A los que critican al gobierno PSOE-Unidas Podemos por aferrarse al poder les ha recordado que lleva solo ocho meses y "seis dedicados a la pandemia, se ha preguntado, para sentenciar: "Si la cosa no fuera tan grave la cosa, nos reiríamos".

El ministro ha sostenido que en el PP tienen "un profundo problema, porque perdieron el Gobierno hace dos años con una sentencia de la Audiencia Nacional y ahora mismo aquello se ha quedado corto". Y ha aventurado que todo esto demuestra las "pocas lealtades" entre los 'populares', una operación que "dice un poquito del cemento que les une".

En la misma línea, el líder del PSPV, Ximo Puig, ha coincidido en que la 'Operación Kitchen' es un caso "vomitivo y absolutamente terrible para la democracia, por el que cree que el PP "no solo debe cambiar de sede, sino buscar otro espacio de defensa de las ideas conservadoras desde la decencia".

El también 'president' de la Generalitat ha alertado que "los viejos jinetes del apocalipsis están ahí y de vez en cuando asoman la patita" intentando impedir los avances en memoria histórica, además de lamentar que la derecha democrática está "terriblemente contaminada".

Críticas de Ander Gil

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha instado hoy al líder del PP, Pablo Casado, a que "depure responsabilidades" ante las informaciones que se han conocido esta semana de la Operación Kitchen y ha opinado que lo que se conoce sobre el caso demuestra que los populares han cometido "un delito para tapar otro" de corrupción.

En un comunicado, Gil ha sostenido que el PP ha utilizado "las instituciones y fondos públicos para tapar la corrupción" y ha criticado que Casado se desentienda y diga que cuando se produjeron los hechos que detalla el informe de la Fiscalía en torno al caso Kitchen el era solo diputado.

Ha recordado que la afirmación de Casado "no vale" ya que "era miembro de la dirección nacional, con cargo de vicesecretario general".

Por ello, Gil reitera que el líder del PP debe de dar explicaciones de este "ataque a las instituciones" y "a la democracia que supone haber utilizado, nada más y nada menos, que a policías nacionales para espiar y tapar pruebas" que podían incriminar al partido.

"Casado no puede esconderse", ha aseverado el dirigente socialista, y ha dicho que ahora "tiene la oportunidad" de dar la cara y "regenerar el PP por iniciativa propia"

"La otra alternativa será hacerlo en la comisión de investigación que ya está registrada en el Congreso", ha añadido el senador socialista.