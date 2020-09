El Colegio Alemán de Madrid ha detectado tres casos positivos de coronavirus en tres grupos escolares diferentes, por lo que la Comunidad de Madrid está estudiando si cerrar todo el centro a partir de este lunes, según ha podido saber Europa Press a la espera de confirmación por parte de la Consejería de Sanidad.

La entidad educativa ha confirmado en la tarde de este domingo los casos positivos por coronavirus de un educador de Educación Primaria y de dos alumnos de Bachillerato, por lo que se ha activado inmediatamente los protocolos establecidos.

Los niños contagiados se encuentran en las clases de 4D, 11D y 12, según ha detallado Telemadrid. Y todo pese a que el Colegio Alemán de Madrid, situado en el madrileño barrio de Montecarmelo, había preparado a conciencia para evitar contagios, tal y como había señalado en Twitter hace unos días el embajador de Austria en España y Andorra, Christian Ebner: "La vuelta al colegio: niños dentro, padres fuera. Gracias al Colegio Alemán de Madrid por todos los protocolos implementados. No ha sido fácil y hay más desafíos por delante".

Este centro educativo se podría convertir así en el primer centro escolar en cerrar totalmente por un posible brote de Covid-19, por lo que se seguirá el protocolo establecido por la Comunidad de Madrid. Sí se han registrado casos positivos aislados en otros por varios puntos de la región, lo que ha obligado a cuarentenar, pero solo a los grupos de los alumnos afectado.

De hecho, en el día de hoy se ha conocido un caso de Covid-19 en un alumno el CEIP San Miguel Arcángel de Moralzarzal por lo que "se ha procedido a poner a todo el grupo en cuarentena", y en la escuela infantil de Torrelodones, según fuentes municipales.Definición y manejo de brotes

El protocolo regional establece también que "se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico".

Además, diferencia cuatro escenarios: el brote en un aula, que puede darse en un grupo de convivencia estable (GCE) o en una clase no organizada como tal con vínculo epidemiológico entre ellos; brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico, con tres o más casos en GCE o clases no organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas; brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico, cuando se detectaran casos en varios GCE o clases no organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar, y finalmente, brotes en el contexto de una transmisión no controlada.

Si se considera que se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado, se realizará una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.

Inicialmente, el cierre del centro será durante 14 días, aunque la duración de este periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro educativo.

En cualquier caso, la reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no suponga un riesgo para la comunidad educativa.

En caso de brotes se mantendrá la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos, aunque en caso de brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico se valorará la suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes, una actuación que puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa.