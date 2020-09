La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha achacado los contagios por coronavirus de Madrid al "modo de vida que tiene nuestra inmigración y también a la densidad de población de esas zonas, que suelen registrar las mayores tasas de positivos de la región.

"Dicen que sobre todo los contagios se dan en los distritos del sur. Claro, eso lo dicen nuestros estudios serológicos, luego los estudios están funcionando, y para lo que quieren cogen los datos y se los creen o no", ha dicho Ayuso en la segunda jornada del debate del estado de la región, en la Asamblea de Madrid, durante su réplica a los grupos parlamentarios.

"Y sí, efectivamente, se están produciendo (estos contagios) entre otras cosas por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población de esos distritos y municipios", ha añadido.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano, ha pedido a la presidenta que retire estas declaraciones.

"Si lo retira, se lo reconoceré y no pasa nada. Están ustedes demasiado dependientes de las señoras de Vox No puede alentar el odio ni el racismo, le exijo que lo retire", ha dicho.

En su siguiente intervención, Ayuso ha respondido a Morano diciendo: "Tampoco he hablado de los inmigrantes de manera racista ni despectiva, es la supremacía y el juego de siempre de la izquierda: ahora yo ya me embarro, empiezo a explicar lo que he dicho y ya tengo teletipos y ya tengo lo de siempre".

"Es evidente que yo no he hablado de un problema contra los inmigrantes, jamás se me ocurrirá algo semejante", ha insistido Ayuso, quien ha apuntado que "es una realidad" que el coronavirus "se ceba con familias que viven más personas juntas en instalaciones más pequeñas".

Al acabar la intervención de Ayuso, Morano ha vuelto a pedir la palabra para solicitar una vez más a la presidenta "que retire esas palabras racistas".

"Yo le animo a que me lleve a los tribunales si yo he dicho algo racista, y si no, olvídeme, de verdad", le ha respondido Ayuso.

"Criminalización automática"

Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que rectifique su pronunciamiento ante el Parlamento regional este martes, cuando dijo que los contagios por coronavirus en el sur de Madrid obedecen al "modo de vida que tiene nuestra inmigración".

En una nota de prensa remitida este miércoles, el presidente de la Red, Daniel Méndez, solicita a Díaz Ayuso una "rectificación contundente e inmediata" por asociar en su discurso los hábitos y costumbres de la población residente en la Comunidad de Madrid y la propagación del coronavirus.

Las afirmaciones de la presidenta regional "dan alas al discurso de la derecha extrema, dice la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que considera que ese discurso "busca una criminalización automática, además de una 'discriminación por asociación' que puede ser objeto de un evidente delito de odio".

"La señora presidenta debe ser consciente de su cargo y responsabilidades. En la Comunidad de Madrid conviven más de 800.000 personas migrantes sin las que Madrid dejaría de ser ese motor económico del que la presidenta madrileña presume", dice la nota.

Apunta además que "una presidenta autonómica debe serlo no solo para quienes le votaron sino para toda la ciudadanía, venga de donde venga".

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado dice que ha convocado a otras entidades del sector de las migraciones y que, en caso de que Díaz Ayuso se niegue a ofrecer la rectificación solicitada, analizará otras medidas parlamentarias y jurídicas en defensa de la población migrante que reside en la Comunidad de Madrid.