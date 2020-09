El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 31.428 nuevos contagios de coronavirus desde el viernes, de los cuales 2.975 han sido confirmados en las últimas 24 horas, y ha notificado 168 nuevos fallecidos al recuento oficial, sumando 311 en los últimos siete días. En total 671.468 personas se han contagiado y 30.663 han muerto desde el comienzo de la pandemia, según los datos oficiales que facilita Sanidad.

Según los datos de Sanidad, Madrid vuelve a ser la comunidad con más contagios, con un tercio de los nuevos casos -11.991 desde el viernes y 794 en las últimas 24 horas-, seguida del País Vasco, con 368, y de Navarra, con 362.Crece la presión hospitalaria

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avisado de que se está incrementando la presión asistencial, tanto en Atención Primaria, como en atención hospitalaria como consecuencia del aumento de la transmisión del Covid-19.

Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, el 9,5 por ciento de las camas hospitalarias de toda España están ocupadas por enfermos de Covid-19, si bien hay importantes diferentes entre las comunidades autónomas.

"Hay un incremento de la ocupación hospitalaria a nivel global. Si ya de por sí estaba siendo importante en la Atención Primaria, poco a poco se va observando un incremento en los hospitales", ha señalado en rueda de prensa Simón.

Madrid es la comunidad autónoma con una mayor tasa de camas ocupadas en hospitales por Covid-19 (25%), seguida de Castilla-La Mancha (13%), Aragón (12%) y Baleares (11). Asimismo, en Andalucía se sitúa en el 7 por ciento; en Asturias en el dos por ciento; en Canarias, Extremadura, Cataluña y Cantabria en el cinco por ciento; en Castilla y León, País Vasco y La Rioja en el 11 por ciento; en Ceuta en el tres por ciento; en la Comunidad Valenciana en el siete por ciento; en Galicia en el tres por ciento; en Melilla en el ocho por ciento; en Murcia y Navarra en el nueve por ciento.

Asimismo, Simón ha señalado que el incremento de casos en España es "clarísimo", por lo que no ha rechazado llamarlo una "segunda ola" de contagios. No obstante, ha apostillado que no todas las comunidades autónomas están en un ascenso en la transmisión del coronavirus. "Estamos en una segunda ola, si lo queremos llamar así, pero la situación no es la misma en todas las comunidades autónomas", ha apostillado, para insistir en que "esta segunda ola no va a tener un impacto tan importante como la primera".

Por otra parte, Simón ha destacado el esfuerzo diagnóstico que se están realizando en todas las comunidades autónomas para detectar los casos de coronavirus, asegurando que España es uno de los países de la Unión Europea que más pruebas PCR realiza.8,5 millones de PCR

España ha realizado más de 8,5 millones de pruebas PCR desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Concretamente, las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que, hasta el 17 de septiembre, han llevado a cabo un total de 8.582.722 pruebas diagnósticas PCR.

Entre los días 11 y 17 de septiembre, las comunidades autónomas han aumentado su capacidad para efectuar este tipo de pruebas diagnósticas en un 8,7 por ciento. Además, la tasa de PCR realizadas hasta esa fecha ha crecido hasta situarse en 182,22 por cada 1.000 habitantes.

Junto a las pruebas diagnósticas PCR practicadas, las comunidades autónomas también han notificado la realización de un total de 2.351.698 test rápidos de anticuerpos, lo que supone una tasa de 49,93 por cada 1.000 habitantes y un incremento del 0,9 por ciento respecto a la semana anterior. Asimismo, se han realizado 886.085 pruebas de test serológicos de Ac, lo que supone una tasa de 18,81 por cada 1.000 habitantes y un incremento porcentual del 15,2 por ciento.

En total, desde el inicio de la epidemia, se han efectuado hasta el momento 11.820.505 pruebas diagnósticas de COVID-19, de las que 820.643 corresponden a la semana del 11 al 17 de septiembre.

En la última semana se han actualizado las cifras publicadas hasta el día 10 de septiembre por la consolidación de los registros de las comunidades autónomas. Por ello, el total de PCR a esa fecha es de 7.899.400 en lugar de 7.674.033, como ya informó Sanidad. Asimismo, el número de test rápidos es de 2.351.698 en lugar de 2.320.953 y el de test serológicos Ac no varía.