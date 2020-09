El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), denunciará el lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el "agravio comparativo" con el sur que, a sus ojos, ha habido a la hora de seleccionar la Comunidad de Madrid las zonas donde aplican las restricciones a la movilidad.

"Creo que tengo que defender a mis vecinos y creo que también hay que proteger a los de estos municipios", ha señalado el regidor en declaraciones a Europa Press.

Así, ha asegurado que hay ciudades en el norte de la región con datos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días "iguales o peores" que áreas restringidas actualmente y ha puesto como ejemplo Torrejón de Ardoz.

Actualmente en su municipio están restringidas Alicante (1.255,21), Cuzco (1.441,44), Francia (810,09) y, desde el lunes, lo estará Panaderas (1.078,37); frente a ellos en Torrejón de Ardoz la zona de Las Fronteras acumula 1.150,99; Puerta de Madrid 839,90 y Brújula 770.

"No quiero poner el acento en pensar que son cuestiones políticas, pero algo me lleva a pensarlo", ha lanzado el regidor, quien ha indicado que se le ha pedido a la Comunidad los "informes que avalan las restricciones en su territorio" y que aún "no se han recibido"; por lo que recurrirán la "desigualdad de condiciones" y la "irresponsabilidad" de no "confinar" esas áreas de salud.

Por otro lado, al ser preguntado por los "tests masivos" a la población de áreas confinadas que quiere llevar a cabo la Comunidad de Madrid, Ayala ha señalado que se les ha pedido "una serie de instalaciones municipales" que pondrán a su disposición. "Aún así, me da la sensación de que invitan a café con el dinero de los ayuntamientos. Necesitamos que ellos se hagan cargo de muchas funciones que nos piden a los ayuntamientos y no nos corresponden por competencias", ha zanjado.