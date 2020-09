El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido este sábado a la Comunidad de Madrid "revisar sus decisiones

"Hay que ver los datos de la Comunidad de Madrid, cuando digo que está en riesgo serio la salud de sus ciudadanos, lo digo porque es así", ha afirmado.

Ha insistido en que lo pide "desde la máxima lealtad institucional", en declaraciones a los periodistas en la Delegación del Gobierno en Cataluña, tras una reunión telemática de seguimiento del coronavirus con el equipo del Ministerio.

La batalla no es "ideológica"

"Esto no es una batalla ideológica; es una batalla epidemiológica contra el virus", ha dicho, y ha añadido que Madrid debe seguir los consejos de la comunidad científica tal como asegura que está haciendo el Ministerio.

Ha remarcado la existencia del espacio de cooperación acordado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que el Gobierno se debe expresar "con cordialidad, pero también con claridad y franqueza".

Preguntado por si el Gobierno se plantea tomar el control de la Comunidad de Madrid en la gestión de la pandemia, el ministro ha respondido que lo que va a hacer el Ejecutivo es "concentrar todos los esfuerzos para luchar contra el virus".

Hay que controlar la pandemia

Ha insistido en que "hay que tomar el control de la pandemia en Madrid. En otras comunidades autónomas se ha hecho", y ha asegurado que el Gobierno ha tenido la misma actitud con todas ellas.

"Dejemos la política en un segundo plano, vayamos primero a anteponer la salud de los ciudadanos", ha concluido Illa, que sostiene que hay que tomar medidas observando el conjunto de indicadores y actuar en proporción a ellos.

Almeida avala que no se confine todo Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a avalar este sábado la decisión de la Comunidad de Madrid de no confinar toda la capital porque "la situación no es la misma en toda la ciudad" y ha acusado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de "enredar", confundir a los ciudadanos y cambiar de criterio sin datos.

"En vista de la tasa de contagios tendremos que actuar ahí donde la tasa es peor", ha asegurado Martínez-Almeida, que ve coherentes las medidas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y niega segregación porque quienes critican las restricciones no lo hacen por las decisiones adoptadas sino porque no se extienden fuera de las 45 zonas básicas.

El regidor madrileño ha cargado contra la decisión del Ministerio de Sanidad de contraprogramar ayer la rueda de prensa de la Comunidad de Madrid pidiendo el confinamiento de la capital por haber mostrado "abiertamente discrepancias" sobre las medidas para frenar al virus, adoptando una "postura frontal" a la de Madrid cambiando de criterio tras apoyar los confinamientos selectivos.

"Es enredar en el sentido de que está mandando un mensaje de confusión a los españoles", ha afirmado el regidor, asegurando que "no es la mejor imagen para los ciudadanos" y cargando contra sanidad por cambiar de criterio sin aportar datos que lo justifiquen.

Y ha agregado: "Los ciudadanos tenemos derecho a saber en función de qué criterios a Illa le parecía bien el martes y el jueves plantea un escenario completamente distinto".

Después de que algunos medios asegurasen ayer que la postura del alcalde madrileño era la de confinar toda la ciudad, algo que desmintió, ha señalado que sí hay medidas que adoptan a toda la capital, como la limitación de las reuniones a máximo seis personas.

"Eso no quiere decir que también hay que tomar medidas quirúrgicas adecuadas en aquellos lugares que presentan peores números, eso no es romper la imagen de ciudad (...)toda la ciudad esta en una situación preocupante, pero eso no nos debe no hacer ver que no haya zonas que están bastante peor en el sentido sanitario en las que tendremos que adoptar medidas distintas", ha afirmado.

Almeida ha destacado que algunas de las zonas básicas con confinamientos perimetrales duplican en contagio a otros distritos y ha recalcado: "Tendremos que actuar ahí donde la tasa es peor".