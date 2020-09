El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha rechazado el indulto como vía para resolver la situación de los políticos condenados por el 'procés', y ha reclamado al Gobierno "una solución global, que pasa por la amnistía y el ejercicio de la autodeterminación".

En una entrevista concedida a Catalunya Radio desde la cárcel de Lledoners, el líder republicano se ha preguntado al respecto: "Si nos dieran el indulto, ¿qué pasaría con toda la gente que hay detrás nuestro? Hay miles de personas acusadas por poner y defender las urnas. No queremos una solución solo para nosotros".

Para Junqueras, "el Estado debe ser capaz de devolver a la política un conflicto que es político. El resto de medidas son parciales y no son la solución", ha considerado. Respecto a las próximas elecciones catalanas, y pese a los pactos entre ERC y el PSOE en el ámbito de la política nacional, Junqueras afirma que "el adversario a batir es el PSC y no JxCat".

En este sentido, recuerda que el independentismo "no ha superado nunca todavía el umbral del 50% de los votos en unas elecciones convencionales", lo que considera "una necesidad tanto puertas afuera como puertas adentro, de legitimidad". "Y tenemos que conseguir superar esta meta de manera sostenida en el tiempo. Siendo una mayoría seguirá siendo difícil lograr el objetivo, pero sin serlo sabemos hoy que es imposible", asegura el líder de ERC.

Para Junqueras, "la falta de una estrategia conjunta y de una diagnosis compartida" de los hechos ocurridos en octubre de 2017 "es una de las debilidades del movimiento independentista".

"Nosotros -ha añadido- lo hemos defendido siempre, incluso, cuando se nos chantajeaba con la unidad electoral. Y a pesar de las declaraciones públicas, y quizás con la boca pequeña, todo el mundo acaba defendiendo lo que decía Esquerra ya a finales del 2017. Hay que sentarse y consensuar una estrategia compartida para seguir avanzando".

Advierte que para alcanzar la independencia "no se puede descartar nunca la vía unilateral" y que en ERC "no lo hemos hecho nunca, a pesar de que hay mucho interés en hacerlo creer". "Otra cosa es que defendemos fortalecernos y prepararnos mejor antes de volver a intentarlo, porque lo que queremos es ganar la libertad del país, no volver a intentarlo y ya está", precisa.

Junqueras cree que hay que aprender de lo sucedido en octubre de 2017 para garantizar el éxito del movimiento independentista, "pero la desobediencia civil y las acciones unilaterales siempre han estado en nuestros planes como opciones factibles".

Sobre la actual legislatura catalana, ha indicado que ha estado "marcada por la represión del estado español y la recuperación de las instituciones usurpadas con el 155".

"Ciertamente -ha agregado-, no está siendo una legislatura fácil, pero a pesar de las circunstancias siempre se ha gobernado pensando en todos, y especialmente para no dejar a nadie atrás. Tres de cada cuatro euros del presupuesto se ha invertido en políticas sociales, por ejemplo".

Oriol Junqueras revela que desde que a los políticos presos les fuera suspendido el tercer grado penitenciario y la aplicación del artículo 100.2 para salir de la cárcel para trabajar "hemos vivido momentos duros de aislamiento", y considera que quienes así lo decidieron pretendían "añadir más castigo a la condena" porque "buscan venganza".