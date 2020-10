El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha negado que exista división con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, porque, según ha dicho, no pueden permitírselo, aunque se ha desmarcado de la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional contra las restricciones de movilidad.

"Ni estamos divididos ni podemos permitirnos estar divididos", ha aseverado Aguado durante una entrevista en TVE, al ser preguntado por las desavenencias de criterios respecto a la gestión de la pandemia del coronavirus en el Gobierno de la Comunidad, conformado por PP y Ciudadanos.

Sin embargo, sobre el recurso que presentará la Comunidad de Madrid este viernes ante la Audiencia Nacional contra las restricciones de movilidad, Aguado se ha desmarcado: "Es una decisión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y ella tiene la última palabra".

Ha insistido en que los tribunales no son "el mejor lugar" para buscar soluciones, porque las sentencias "pueden tardar semanas, y no tenemos semanas -ha añadido-". El vicepresiente ha vuelto a pedir perdón a los madrileños por el "espectáculo que no se merecen" y ha reiterado que le "duele y frustra" no ser capaces de alcanzar acuerdos".

La Comunidad de Madrid presentará este viernes un recurso ante la Audiencia Nacional contra las restricciones de movilidad que planean sobre una decena de municipios madrileños, incluida la capital, y solicitará medidas cautelares, han informado fuentes del Gobierno regional.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que supone la aplicación de nuevas restricciones en ciudades de más de 100.000 habitantes con una alta tasa de contagio de coronavirus, lo que afectaría por el momento sólo a diez municipios madrileños.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había anunciado esta mañana en el pleno de la Asamblea de Madrid que cumpliría "de manera estricta" la orden, aunque avanzó que la llevaría "a los tribunales" para "defender los intereses legítimos de los madrileños.