“Las Palmas es sinónimo de turismo, una encrucijada de de rutas y comercio”

Las Palmas es sinónimo de turismo, una de las corrientes mundiales de mayor repercusión en la vida contemporánea a la que España supo llegar a tiempo. Y si miramos al pasado, es Cristóbal Colón y la epopeya americana, la escala obligada de los barcos que hacían la ruta del Nuevo Mundo y la planta urbana que los conquistadores trasladarían al otro lado del Atlántico. América no puede entenderse sin España pero ésta tampoco puede comprenderse del todo sin las aportaciones americanas; y Las Palmas es un espejo donde se reflejan ambos mundos, una encrucijada de rutas y comercios. Y claro, cómo olvidar que aquí nació Pérez Galdós, uno de los grandes iconos de esa España liberal cuya preciosa herencia corremos hoy el riesgo de dilapidar. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Alfredo Kraus, a quien recuerdo en el libro en compañía de las sopranos Montserrat Caballé, Pilar Lorengar y Victoria de los Ángeles, de la mezzosoprano Teresa Berganza y los tenores José Carreras, Jaime Aragall y Plácido Domingo. Son nuestras voces del siglo XX.

En Y cuando digo España usted escribe páginas muy hermosas sobre Canarias. Hablo del capítulo Atlas de la belleza. ¿Algún recuerdo especial de Las Palmas de Gran Canaria?

Uno imborrable dada mi pasión por su inabarcable obra literaria: la casa de Benito Pérez Galdós, a quien yo siempre asocio con mi adolescencia, cuando abrí uno de los libros paternos y me sumergí en las inolvidables aventuras de Gabriel Araceli, Salvador Monsalud y tantos y tantos personajes creados para siempre por su genio poderoso. Y me baila el corazón y no puedo contener mis lágrimas de emoción cuando escucho la bellísima canción Sombras del Nublo.