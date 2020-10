El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha resaltado que no "ha puesto en duda jamás" las cifras de la Comunidad de Madrid sobre la pandemia de Covid-19 en las últimas semanas. "No he puesto en duda jamás los datos de ninguna comunidad autónoma. Ayer me expresé diciendo que hay que tomar los datos de las CCAA con mucha precaución", ha respondido a la controversia sobre sus palabras de este lunes en rueda de prensa.

En respuesta a una interpelación en el Senado de la diputada de Ciudadanos Lorena Roldán, Illa ha argumentado que ve "día a día" los informes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), y que la bajada en la incidencia de Covid-19 de los últimos días en Madrid no significa que se haya atajado la curva de esta segunda ola.

"He visto más de una comunidad con bajadas dos o tres días, sobre todo después del fin de semana y después subidas. Esto no es fácil, una vez sube la curva tanto, aplanarla hacia abajo no es nada fácil. Eso se lo debemos decir a los ciudadanos", ha insistido.

Al respecto, ha celebrado que "afortunadamente" esta segunda ola "no se parece mucho a la primera", pero ha reiterado que es necesario "bajar las incidencias acumuladas". "Esto, créame, no es sencillo. Hay que ir con mucha precaución y no precipitarse en eliminar medidas que están dando sus frutos y deben servirnos para doblegar la curva", ha añadido al respecto.

En otro sentido, Illa ha anunciado que durante la próxima semana se va a adjudicar el Acuerdo Marco para la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual destinados al Sistema Nacional de Salud (SNS) y otras instituciones del Estado, aprobado el pasado 8 de septiembre por el Consejo de Ministros por un importe económico total de 2.578.739.505 euros para casi 3.700 millones de unidades de producto.

"Estamos acabando el análisis de las ofertas presentadas. Si no es la semana siguiente, va a ser próximamente vamos a poder hacer las adjudicaciones", ha resaltado, defendiendo, en cualquier caso, que "no hay desabastecimiento ni de respiradores ni de mascarillas ni de medicamentos. "En estos momentos no la hay. Las CCAA han hecho las tareas que han tenido que hacer", ha sostenido.

El objetivo es agilizar el acceso a los suministros a través de una compra centralizada que evitará que las comunidades autónomas (excepto la Comunidad Valenciana que no se ha sumado al acuerdo), las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla, el INGESA y los ministerios de Defensa e Interior, tengan que iniciar procesos de licitación cada vez que precisen un suministro.

Así, la finalidad del acuerdo es la selección de suministradores y productos para hacer frente al Covid-19, y la fijación de las condiciones a las que deberán ajustarse los suministros basados en el acuerdo marco. Los productos engloban batas, guantes, gafas, mascarillas, test moleculares Covid-19 y kit de extracción.

Por otra parte, Illa ha defendido como "muy valiosa" la aportación de los científicos y de los colegios profesionales a la hora de proponer medidas y realizar una evaluación independiente de la gestión de la pandemia, pero ha defendido la labor "ejemplar" de los funcionarios de Salud Pública de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad, como el doctor Fernando Simón.

Illa ha defendido nuevamente que se va a hacer una evaluación que, a su juicio, debería realizarse "con un sentido constructivo". "La vamos a hacer para el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), para evaluar qué cosas se han hecho bien y qué tiene que mejorar para futuras pandemias, debemos estar preparados por si llegaran", ha añadido.

Diferencias sobre las cifras de Madrid

El Gobierno central y el de Madrid habían exhibido previamente sus diferencias respecto a los datos de nuevos contagios de coronavirus en la Comunidad de Madrid, ya que, mientras el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso asegura que se están produciendo una bajada de los casos y las hospitalizaciones, desde el Gobierno central lo cuestionan y lo atribuyen a un retraso en las notificaciones, según aseguró este lunes Fernando Simón.

El Ejecutivo ha asegurado este martes que no quiere "confrontación" con ninguna comunidad autónoma, pero ha señalado que hay "dudas" sobre si en la Comunidad de Madrid se estén haciendo las declaraciones sobre los datos en tiempo y forma, por ejemplo, en relación con la información de los test rápidos.

Lo ha dicho este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha afirmado: "No quiero poner ningún tipo de adjetivo a la actuación de la presidenta de Madrid y de la propia comunidad".

Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al Gobierno por sembrar la duda sobre los datos en la región siempre que van mejorando. "En lugar de la responsabilidad, se opta por el mensaje del miedo con Madrid", ha publicado en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, el consejero madrileño de Justicia, Enrique López, ha confiado, en varias entrevistas en medios de comunicación, en que tanto en la reunión de este martes del Grupo Covid-19 como en el Consejo Interretorial de Salud del próximo miércoles se impongan "razones sanitarias" y "no aspiraciones políticas", y ha pedido que, si se cuestiona a Madrid, se haga bajo criterios científicos.

Además, el Grupo Covid-19 se reúne por primera vez desde la puesta en marcha el pasado viernes de las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad, que han llevado al confinamiento perimetral de diez municipios de la región, incluida la capital.