El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si no cesa a su vicepresidente Pablo Iglesias por las acusaciones de la Audiencia Nacional en el caso Dina "será cómplice" de sus delitos.

De no cesar a Iglesias, Sánchez estará, según Casado, "diciendo que no hay que investigarle, que no está de acuerdo en que se le impute, y por tanto, le parecerá muy bien que haya hecho delitos informáticos y de falsedad a la justicia".

El presidente de los 'populares' ha reclamado igualdad en las varas de medir y ha defendido que con el "mismo baremo" que Sánchez aplicó en su moción de censura al PP, "simplemente porque el presidente (Mariano Rajoy) testificó en un caso", debe "cesar de inmediato" a Iglesias.

"Solo por mentir a un juez para amañar una campaña electoral e ir de víctima el señor Iglesias debería dimitir", ha aseverado Casado en la Asamblea General de la Empresa Familiar celebrada este jueves en Toledo.

Y ha agregado: "Se metían mucho con un ministro del PP, tienen tres ministros con sociedades instrumentales, se metían mucho con una supuesta corrupción del PP, tienen tres ministros de Chávez y Griñán, pero ya el colmo es que tengan al vicepresidente Pablo Iglesias con una petición al Supremo de que le investigue y todavía diga el presidente del Gobierno que tiene todo su apoyo".

Para el PP un cese o una dimisión "es simplemente hacer lo que ellos pedían" y reclaman al Ejecutivo "credibilidad, sensatez y ejemplaridad pública".

Además, Casado ha pedido al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que deje de insultar al rey y pedir ejemplaridad a Juan Carlos I y que explique "el caso de financiación irregular" y lo que ha definido como "la extorsión a una mujer por la cual un juez de la Audiencia Nacional le está acusando de tres delitos con agravante de género".

El juez del caso Villarejo ha pedido al Supremo investigar al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por descubrimiento o revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos, y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación al robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham.